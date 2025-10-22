Advertisement
1, 2 या 3 नहीं... गर्भ में पल रहे थे इतने बच्चे, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देख उड़े पति के हेश!

Viral News: अमेरिकी कपल ने ऐसा किस्सा शेयर किया है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. पहले डॉक्टर ने कहा, "जुड़वा बच्चे हैं शायद", अल्ट्रासाउंड से पता चला 3 हैं. इसके बाद जब एक और अल्ट्रासाउंड हुआ तो सबके होश उड़ गए. 1, 2 या 3 नहीं... बल्कि गर्भ में इतने बच्चे पल रहे थे.

 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 22, 2025, 06:56 PM IST
Viral News: कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी कहानियां वायरल हो जाती हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं होती हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अमेरिकी कपल जेक यंग और उनकी पत्नी मैक्सिन यंग की स्टोरी वायरल हो रही है. इस कपल के पहले ही पांच बच्चे (चार एडॉप्टेड और एक बायोलॉजिकल) हैं. जब 2019 में मैक्सिन यंग प्रेग्नेंट हुई तो ऐसा सरप्राइज मिला जिसे जानकर सबके होश उड़ गए.

जब मैक्सिम ने स्ट्रिप से घर पर ही प्रेग्रेंसी टेस्ट किया तो स्ट्रिप का कलर नॉर्मल नहीं था कलर इतना डार्क था कि कुछ अजीब होने का शक हुआ. ऐसे में जब ये डॉक्टर को दिखाया गया तो hCG (Human Chorionic Gonadotropin) लेवल इतना हाई आया कि डॉक्टर्स ने कहा, “ये ट्विंस हो सकता है.” कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि असली खेल तो अब शुरू होता है. जैसे ही अल्ट्रासाउंड कराया उस देखकर सब हैरान रह गए. जेक ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट किया और उसमें लिखा कि “जब मैक्सिन प्रेग्नेंट हुईं, हम बेहद एक्साइटेड थे. लेकिन hCG लेवल आसमान छू रहा था. हमने सोचा ट्विंस होंगे लेकिन सच्चाई इससे काफी अलग निकली.”
अल्ट्रासाउंड ने उड़ाए होश
6 हफ्ते की प्रेग्नेंसी में मैक्सिन का पहला अल्ट्रासाउंड हुआ था. जब मैक्सिन अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर के पास थी तब जेक अपने घर पर पांच बड़े बच्चों के साथ थे. जेक को उम्मीद थी कि फोन आएगा और जुड़वा बच्चे होने की पुष्टि हो जाएगी. तभी मैक्सिन का टेक्स्ट मैसेज आता है, "तुम शॉक हो जाओगे!" जेक ने जवाब दिया, "ओएमजी क्या?" फिर मैक्सिन ने मैसेज किया, "तीन बच्चे हैं, ट्रिप्लेट्स!" जेक का कहना था कि 2.5 मिनट तक वे सांस ही नहीं ले सके. कहानी यहीं खत्म नहीं होती है. कुछ हफ्तों बाद एक और अल्ट्रासाउंड होता है. फिर वहीं सीन था, जेक घर पर बच्चों के साथ थे और मैक्सिन अल्ट्रासाउंड कराने के लिए डॉक्टर के पास गई थी. फिर मैसेज आया, “अब सच में शॉक हो जाओ!” जेक को लगा पहले शायद गलती हो गई होगी. जुड़वा ही हैं, लेकिन जेक के होश तब उड़ गए जब उधर से मैसेज आया, “एक और मिल गया.”

सोशल मीडिया पर शेयर की वीडियो
कपल ने अपनी इंस्टाग्राम पर रील शेयर कर अपनी स्टोरी बताई है. ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @thebeyonddad नाम के हैंडल से शेयर की गई है. जेक ने बताया कि 30 अप्रैल 2020 को मैक्सिन को 30 हफ्ते में इमरजेंसी सी-सेक्शन से डिलीवरी करानी पड़ी थी. जेक ने जानकारी देते हुए वीडियो के साथ लिखा कि मैक्सिन ने रीडिंग हॉस्पिटल में उन्होंने दो लड़कियां और दो लड़कों को जन्म दिया. 10 हफ्ते NICU में रहे, लेकिन अब सब ठीक हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

