जब बात टेक्नोलॉजी और कड़क जुगाड़ की हो, तो हमारे देश का कोई मुकाबला नहीं है. और अगर जगह बेंगलुरु हो, तो फिर कहना ही क्या. बेंगलुरु को ऐसे ही भारत की सिलिकॉन वैली नहीं कहा जाता. यहां के तो ऑटो वाले भी टेक-एक्सपर्ट्स को मात दे देते हैं. आजकल सोशल मीडिया पर बेंगलुरु के एक ऐसे ही ऑटो वाले भैया की तस्वीर छाई हुई है, जिन्होंने ऑनलाइन पेमेंट लेने के लिए जो दिमाग लगाया है, उसे देखकर बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों के इंजीनियर्स भी अपना सिर खुजलाने लगेंगे.
दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने अपनी ऑटो राइड की कहानी शेयर की है. इस यूजर ने जैसे ही अपनी राइड खत्म होने पर ड्राइवर से पूछा कि 'भैया ऑनलाइन पेमेंट करना है, QR कोड कहां है?', तो ड्राइवर ने जो किया उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी. ड्राइवर ने न तो कोई कड़कड़ाता हुआ कागज निकाला और ना ही ऑटो के पीछे छपे किसी स्कैनर की तरफ इशारा किया. उसने बड़े स्वैग से अपनी कलाई आगे बढ़ा दी.
Took an auto today from Indiranagar to Koramangala and asked the driver for the QR code to pay
Bro lifted his wrist, the QR code was on his smartwatch pic.twitter.com/bzDkXe1UBZ
— Hemant (@nothemantsharma) June 14, 2026
स्मार्टवॉच बन गई स्कैनर
आपने बिल्कुल सही सुना. इस ऑटो ड्राइवर ने अपनी स्मार्टवॉच की स्क्रीन पर ही Google Pay का QR कोड सेट कर रखा था. जैसे ही सवारी ने पेमेंट की बात की, ड्राइवर ने अपनी कलाई घुमाई और स्मार्टवॉच पर स्कैनर फ्लैश हो गया. सवारी ने भी बिना देर किए कलाई को स्कैन किया और पेमेंट डन हो गई. इस अनोखे और सुपरफास्ट तरीके को देखकर सवारी इतनी इम्प्रेस हुई कि उसने तुरंत इसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी.
इंटरनेट पर जनता हुई क्रेजी
जैसे ही ये पोस्ट इंटरनेट पर आई, ये तुरंत ही वायरल हो गई. लोग इसे 'पीक बेंगलुरु मोमेंट' कह रहे हैं. पीक बेंगलुरु का मतलब होता है एक ऐसी घटना जो सिर्फ और सिर्फ बेंगलुरु में ही संभव है, जहां हर दूसरा इंसान टेक्नोलॉजी से लबालब है. लोग इस पोस्ट पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'भाईसाब, ये बंदा तो सीधे साल 2050 में जी रहा है.' वहीं दूसरे ने लिखा, 'अब स्कैनर खोने या फटने का कोई चांस ही नहीं है, क्या कड़क दिमाग पाया है.'