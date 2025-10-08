Advertisement
Hindi Newsजरा हटके

बॉस से परेशान लोगों के लिए महिला का चौंकाने वाला टोटका, लोग बोले- अब HR की नहीं, हेमा दीदी की सुनेंगे...

Magic Trick for Boss: इंस्टाग्राम पर एक महिला ने बॉस को कंट्रोल करने का अजीब टोटका शेयर किया है, जो वायरल हो गया है. जानिए क्या है इस मजेदार लेकिन विवादास्पद उपाय की सच्चाई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 08, 2025, 07:03 AM IST
बॉस से परेशान लोगों के लिए महिला का चौंकाने वाला टोटका, लोग बोले- अब HR की नहीं, हेमा दीदी की सुनेंगे...

Boss Control Trick: ज्यादातर लोग अपने करियर के किसी न किसी मोड़ पर अपने बॉस से परेशान हुए हैं. यहां तक कि जो लोग कहते हैं कि उनके बॉस से अच्छे संबंध हैं, वो भी अक्सर उन्हें अंदर ही अंदर विलेन समझते हैं. कई बार बॉस का व्यवहार सच में कठोर हो जाता है- डांटना, बेवजह काम देना या दूसरों के सामने शर्मिंदा करना आम बात बन जाती है.

किसने ढूंढा इस परेशानी का 'जादुई हल'?

एक महिला ने दावा किया है कि उसने बॉस की डांट और टॉर्चर से छुटकारा पाने का एक अजीब लेकिन कारगर तरीका खोज निकाला है. उसका ये टोटका इतना अजीब है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. किसी ने इसे मजाकिया बताया, तो किसी ने इसे अंधविश्वास का नाम दिया. हालांकि जी न्यूज ने सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर ये खबर बनाई है और यह केवल यूजर्स के मनोरंजन के लिए है और वे किसी तरह के काले जादू या अंधविश्वास को समर्थन नहीं करते.

यह भी पढ़ें: ये राजा खुद को मान बैठा था कांच का, घंटों हिलने से डरती रही रानी, क्यों और किसने फैलाया था रहस्यमयी भ्रम? 

ये वीडियो कौन सी क्रिएटर ने शेयर किया?

इंस्टाग्राम क्रिएटर हेमा प्रजापति (@56_bhog_shaukeen), जिनके 2.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ने ये वीडियो पोस्ट किया है. हेमा अपने फनी और अजीब घरेलू नुस्खों के लिए जानी जाती हैं. वो अक्सर रोजमर्रा की समस्याओं के जादुई समाधान देती हैं, जिसमें ह्यूमर का तड़का ज़रूर होता है. हेमा बताती हैं कि अगर आपका बॉस हमेशा डांटता है या परेशान करता है, तो ये टोटका आजमाएं. एक सफेद कपड़ा लें. उस पर एक सफेद कागज़ का चौकोर टुकड़ा रखें. उस कागज पर 2 मखाने, 4 मिश्री के टुकड़े, 2 लौंग रखें.फिर कागज को मोड़ें और कपड़े में कसकर बांध लें.

मंगलवार को इसे अपने ऑफिस ले जाएं और अपनी टेबल की दराज या किसी सुरक्षित जगह पर रख दें. हेमा का दावा है कि इससे बॉस का व्यवहार बदल जाएगा और वह आपकी सुनने लगेगा.

यह भी पढ़ें: वो हादसा जिसे सुनकर आज भी दहल जाता है दिल, कार के अंदर ही जलकर खाक हो गए थे कॉलेज स्टूडेंट; पढ़ें दर्दनाक कहानी

क्या लोगों ने इस टोटके को सीरियसली लिया?

ज्यादातर लोगों ने इस वीडियो को हंसी-मजाक के तौर पर लिया है. इंस्टाग्राम पर वीडियो पर हजारों हंसते हुए इमोजी और चुटकुले भरे कमेंट्स आए हैं. कई लोगों ने इसे “Ultimate Employee Survival Hack” बताया और कहा कि "अब HR की नहीं, हेमा दीदी की सुनेंगे." 

डिस्क्लेमर- इस तरह के टोटके का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है. ये पूरी तरह से ह्यूमर और मनोरंजन के लिए है. ऑफिस की असली समस्याओं का हल संवाद, मैनेजमेंट स्किल्स और प्रोफेशनलिज़्म से होता है, जादू या टोटकों से नहीं. बॉस से परेशान होना आम बात है, लेकिन उसका हल जादू नहीं, समझदारी है. 

क्लिक कीजिए: Zee News का FAKE चेक, सच्चाई खुद पता कीजिए

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

