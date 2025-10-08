बॉस से परेशान लोगों के लिए महिला का चौंकाने वाला टोटका, लोग बोले- अब HR की नहीं, हेमा दीदी की सुनेंगे...

Boss Control Trick: ज्यादातर लोग अपने करियर के किसी न किसी मोड़ पर अपने बॉस से परेशान हुए हैं. यहां तक कि जो लोग कहते हैं कि उनके बॉस से अच्छे संबंध हैं, वो भी अक्सर उन्हें अंदर ही अंदर विलेन समझते हैं. कई बार बॉस का व्यवहार सच में कठोर हो जाता है- डांटना, बेवजह काम देना या दूसरों के सामने शर्मिंदा करना आम बात बन जाती है.

किसने ढूंढा इस परेशानी का 'जादुई हल'?

एक महिला ने दावा किया है कि उसने बॉस की डांट और टॉर्चर से छुटकारा पाने का एक अजीब लेकिन कारगर तरीका खोज निकाला है. उसका ये टोटका इतना अजीब है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. किसी ने इसे मजाकिया बताया, तो किसी ने इसे अंधविश्वास का नाम दिया. हालांकि जी न्यूज ने सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर ये खबर बनाई है और यह केवल यूजर्स के मनोरंजन के लिए है और वे किसी तरह के काले जादू या अंधविश्वास को समर्थन नहीं करते.

ये वीडियो कौन सी क्रिएटर ने शेयर किया?

इंस्टाग्राम क्रिएटर हेमा प्रजापति (@56_bhog_shaukeen), जिनके 2.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ने ये वीडियो पोस्ट किया है. हेमा अपने फनी और अजीब घरेलू नुस्खों के लिए जानी जाती हैं. वो अक्सर रोजमर्रा की समस्याओं के जादुई समाधान देती हैं, जिसमें ह्यूमर का तड़का ज़रूर होता है. हेमा बताती हैं कि अगर आपका बॉस हमेशा डांटता है या परेशान करता है, तो ये टोटका आजमाएं. एक सफेद कपड़ा लें. उस पर एक सफेद कागज़ का चौकोर टुकड़ा रखें. उस कागज पर 2 मखाने, 4 मिश्री के टुकड़े, 2 लौंग रखें.फिर कागज को मोड़ें और कपड़े में कसकर बांध लें.

मंगलवार को इसे अपने ऑफिस ले जाएं और अपनी टेबल की दराज या किसी सुरक्षित जगह पर रख दें. हेमा का दावा है कि इससे बॉस का व्यवहार बदल जाएगा और वह आपकी सुनने लगेगा.

क्या लोगों ने इस टोटके को सीरियसली लिया?

ज्यादातर लोगों ने इस वीडियो को हंसी-मजाक के तौर पर लिया है. इंस्टाग्राम पर वीडियो पर हजारों हंसते हुए इमोजी और चुटकुले भरे कमेंट्स आए हैं. कई लोगों ने इसे “Ultimate Employee Survival Hack” बताया और कहा कि "अब HR की नहीं, हेमा दीदी की सुनेंगे."

डिस्क्लेमर- इस तरह के टोटके का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है. ये पूरी तरह से ह्यूमर और मनोरंजन के लिए है. ऑफिस की असली समस्याओं का हल संवाद, मैनेजमेंट स्किल्स और प्रोफेशनलिज़्म से होता है, जादू या टोटकों से नहीं. बॉस से परेशान होना आम बात है, लेकिन उसका हल जादू नहीं, समझदारी है.

