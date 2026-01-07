Advertisement
तो इसलिए पड़ रही है ठंड... कड़ाके की सर्दी के लिए ऐसी चीज को ठहराया जिम्मेदार, जानकर नहीं रोक पाएंगे हंसी

तो इसलिए पड़ रही है ठंड... कड़ाके की सर्दी के लिए ऐसी चीज को ठहराया जिम्मेदार, जानकर नहीं रोक पाएंगे हंसी

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ने कड़ाके की ठंड पड़ने का ऐसा कारण बताया है जिसे जानकर आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे. वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 07, 2026, 05:53 PM IST
तो इसलिए पड़ रही है ठंड... कड़ाके की सर्दी के लिए ऐसी चीज को ठहराया जिम्मेदार, जानकर नहीं रोक पाएंगे हंसी

Viral Video: पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में शीतलहर जनता को जमा रही है. लगातार तापमान की सुई सरकती जा रही है और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है. लेकिन सोशल मीडिया पर मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता यहां हर मौसम को लेकर कोई ना कोई मीम या वीडियो बना ही देता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स दिखा रहा है एक दुकान या घर की बाहरी दीवार पर एसी लगा है और बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही है. वीडियो बना रहा शख्स कहता है, अब पता चला इतनी ठंड क्यों लग रही है, रीजन है. यहां बाहर लगा दिया है एसी और यहां टेंपरेचर माइनस में जा रहा है.

एसी को ठहराया जिम्मेदार?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि वीडियो बना रहा शख्स एक दुकान की ओर कैमरा जूम करता है. इसके बाद वो दिखाता है कि दुकान के बाहर छत की दीवार पर बाहर की ओर एसी लगा है. वीडियो बना रहा शख्स कहता है कि अब पता चला इतनी ठंड क्यों लग रही है, इसके पीछे कारण है और कारण ये हैं कि कोई यहां बाहर एसी लगा दिया है इससे टेंप्रेचर माइनस में चला गया है. लड़के के इस मजाकिया अंदाज को खूब पसंद किया जा रहा था. कमेंट बॉक्स में सब एसी बंद करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं. एक यूजर का कहना है कि वो एसी ठीक करने वाले की दुकान है. अब ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. चलिए देखते हैं ये शानदार वीडियो और जानते हैं कि इसपर जनता का क्या रिएक्शन रहा है.
यह भी पढ़ें: पाकिस्तान के इस बाजार में होती थीं हिन्दुओं की दुकानें, आज भी मौजूद हैं उनके निशां

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @__mr___prem__ नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.3 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स काफी मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "25 पर करो एसी 16 पर कर रखा है." दूसरे यूजर ने लिखा, "बंद करो एसी हवा कलकत्ता तक आ रही है." तीसरे यूजर ने लिखा, "रिपेयर का दुकान है. चौथे यूजर ने लिखा, भाई जल्द से जल्द बंद कराओ इसे."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

