लड़के ने तैयार की मजदूरों की क्रिकेट टीम, औजार लेकर मैदान पर उतरे खिलाड़ी

Laborers Cricket Team: लोग ऐसे-ऐसे मजेदार काम करते हैं जिन्हे देखकर हंसी नहीं रोकी जाती है. यूं तो सोशल मीडिया पर फनी वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस लड़के ने तो क्रिकेट खेलने के लिए ऐसी टीम बनाई जिसे देखकर हंसते-हंसते आपके पेट में दर्द हो जाएगा.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 22, 2026, 11:34 PM IST
Laborers Cricket Team: यूं तो सोशल मीडिया पर फनी वीडियो की भरमार है. कोई फनी प्रैंक कर रहा है तो कोई अपनी बातों से ही लोगों को हंसा रहा है. इसके अलावा कुछ लोग ऐसी हरकत करते हैं जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं. इस बार एक लड़के ने ऐसी क्रिकेट टीम बनाई है जो आपने आजतक नहीं देखी होगी. चलिए जानते हैं.

कैसे बनाई किक्रेट टीम?
आज तक आपने बैट बॉल के साथ खिलाडियों को मैदान में उतरते देखा होगा, लेकिन क्या आपने ऐसी टीम देखी है जो औजारों के साथ मैदान में उतरे. जी हां, दरअसल एक लड़का मजदूर चौक पर जाता है और मजदूरों को क्रिकेट खेलने के लिए ले आता है. जब ये गाड़ी लेकर मजदूरों के बीच पहुंचता है तो मजदूर काम की तलाश में उसकी गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन ये लड़का तो क्रिकेट टीम बनाने आया था. लड़का कहता है कि मुझे 10 खिलाड़ी चाहिए, 4 ऑलराउंडर, 3 बॉलर और 3 बैट्समैन. इसके बाद वो कहता है कि हमारी ऑडियंस की फरमाइश है कि हम आपके साथ क्रिकेट खेलें. मजदूर भी खुशी से क्रिकेट खेलने के लिए गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी मैदान की ओर निकल जाती है. 

मैदान में पहुंचने के बाद...
मैदान पर पहुंचते ही एक एक कर सभी मजदूर खिलाड़ी गाड़ी से उतरते हैं और अपना नाम और रोल बताते हैं कि वो बॉलर हैं या बैट्समैन है. ये वीडियो जितना फनी लगता है उतना ही खूबसूरत भी दिखाई देता है. इसके बाद वो एक प्रोफेशनल टीम की तरह मैच की रणनीति बनाते दिखाई देते हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Abhay  (@abhay.soniiii)

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @abhay.soniiii नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.4 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

