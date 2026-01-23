खाने की इस चीज से बना दिया राम मंदिर! वायरल हुई इस लड़के की क्रिएटिविटी

Video Viral: सोशल मीडिया पर कलाकारी के वीडियो वायरल होते रहते हैं. देश में क्रिएटिव माइंड की कमी नहीं है. कोई कांच की खाली बोतल से दीवार चिन देता है तो कोई कुछ नया जुगाड़ बना लेता है. लेकिन इस बार एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप भी सैल्यूट करेंगे. सोशल मीडिया पर एक लड़के का क्रिएटिव वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए राम मंदिर बना दिया. ये राम मंदिर किस चीज से बनाया है ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. चलिए जानते हैं.

कैसे बनाए मंदिर के फ्लोर?

इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़के ने ऐसी क्रिएटिविटी दिखाई है जिसे जानकर आप भी कहेंगे वाह.. बेटा वाह. दरअसल, एक लड़के ने बिस्किट से राम मंदिर बना दिया. जी हां, वह पहले बहुत सारे बिस्किट के पैकेट लेता है और फिर सभी पैकेट खोलकर बिस्किट निकाल लेता है. इसके बाद वो लड़का बिस्किट से सबसे पहले मंदिर का चबूतरा बनाता है जिसपर मंदिर का निर्माण होना है. इसके बाद वो एक थर्माकोल की सीट या कोई कागज की सीट का इस्तेमाल करता है और फिर बिस्किट से फर्श तैयार करता है. जब मंदिर का चबूतरा पूरी तरह तैयार हो जाता है तब बारी आती है फ्लोर डालने की. इसके बाद पीले रंग की स्टिक लगाकर मंदिर के पिलर बनाता है और फिर बिस्किट से छत डाल देता है.

ऐसे बनाता है मंदिर का गुंबद?

जब मंदिर सेकेंड फ्लोर तक तैयार हो जाता है तब वो मंदिर का गुंबद बनाने के लिए गोल वाले बड़े बिस्किट का यूज करता है जिससे गुंबद गोल और बड़ा दिखे. इसके बाद बनकर तैयार होता है बिस्किट का मंदिर. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर इस क्रिएटिविटी को खूब पसंद कर रहे हैं. चलिए वीडियो देखते हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @artist_satyam_kumar नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 3.7 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.