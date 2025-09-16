वायरल होने के लिए 'मौत' से खेला लड़का, नदी के पुल से उल्टा लटक गया, फिर दिखा ऐसा 'खतरनाक' स्टंट कि...
वायरल होने के लिए 'मौत' से खेला लड़का, नदी के पुल से उल्टा लटक गया, फिर दिखा ऐसा 'खतरनाक' स्टंट कि...

Viral Video: आजकल रील बनाने के लिए युवा जान जोखिम में डाल रहे हैं. पुल से उल्टा लटककर स्टंट करना और नदी में डूबने का नाटक करना कुछ ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है. लोग इसे देखकर हैरान हैं और कह रहे हैं कि मनोरंजन के लिए सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहिए.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 16, 2025, 11:39 PM IST
वायरल होने के लिए 'मौत' से खेला लड़का, नदी के पुल से उल्टा लटक गया, फिर दिखा ऐसा 'खतरनाक' स्टंट कि...

Viral Video: आज के समय में रील बनाने के लिए लोग कुछ भी कर गुजरते हैं. कोई चलती ट्रेन से लटकता है तो कोई ऊंची इमारत की छत पर खतरनाक स्टंट करता है. ऐसे वीडियो देखने में रोमांचक लगते हैं, लेकिन अगर गलती हो जाए तो हालत बहुत खराब हो सकती है. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसने फिर से बहस छेड़ दी है कि क्या लोग सच में मनोरंजन के लिए ये कर रहे हैं या लापरवाही दिखा रहे हैं.

वीडियो के लिए नदी के पुल से उल्टा लटक गया लड़का

वीडियो में दिखता है कि कुछ लड़के पुल पर खड़े हैं. वो स्टंट की तैयारी कर रहे हैं. तभी एक लड़का उल्टा लटक जाता है. उसके पैरों में कपड़ा कसकर बांधा गया है और पुल पर खड़े तीन लड़के उसे नीचे लटकाए हुए हैं. नीचे नदी में तेज बहाव है और उसमें एक लड़की हाथ-पैर मारते हुए डूबने का नाटक कर रही है. वीडियो की शुरुआत में लगता है कि लड़का उसे बचा लेगा.

पहली नजर में यह स्टंट फिल्मी और बहादुरी जैसा लगता है. लेकिन ध्यान से देखने पर साफ है कि यह सिर्फ रील की शूटिंग है. लड़की का डूबना और लड़के का उसे बचाने का अंदाज़ सब कैमरे के लिए किया गया है. असल में अगर किसी को बचाना होता तो न तो कपड़ा बांधकर लटकाते और न ही लोग आराम से हंसते रहते. वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोग इसे पसंद कर रहे हैं तो कुछ ट्रोल कर रहे हैं.

 

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ बंपर वायरल

इस वीडियो को एक्स पर @ChapraZila नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इसे हजारों लोग देख चुके हैं और कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि आज की पीढ़ी को समझना चाहिए कि क्रिएटिविटी का मतलब खतरों से खेलना नहीं है. दूसरे ने लिखा कि लाइक्स और व्यूज के लिए ऐसा कौन करता है. एक अन्य ने कहा कि वायरल होने का जुनून आपकी सुरक्षा से बड़ा नहीं होना चाहिए.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

