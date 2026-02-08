Advertisement
trendingNow13102426
Hindi Newsजरा हटकेISKCON Temple: दोस्ती से बड़ा धर्म नहीं! मुस्लिम दोस्त को साथ लेकर गया इस्कॉन मंदिर और फिर...

ISKCON Temple: दोस्ती से बड़ा धर्म नहीं! मुस्लिम दोस्त को साथ लेकर गया इस्कॉन मंदिर और फिर...

ISKCON Temple Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर दोस्ती और सद्भाव का एक शानदार वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें दोस्ती को धर्म के ऊपर रखकर एक लड़का अपने मुस्लिम दोस्त को इस्कॉन मंदिर(iskcon temple) ले गया वहां जाने के बाद 'राधे-राधे' पर मुस्लिम दोस्त ने ऐसे रिएक्ट किया.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 08, 2026, 03:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ISKCON Temple: दोस्ती से बड़ा धर्म नहीं! मुस्लिम दोस्त को साथ लेकर गया इस्कॉन मंदिर और फिर...

Viral Video:  भारतीय समाज एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है जिसमें हर प्रकार हर रंग के फूल हैं. इसमें हर धर्म, मजहब, पंथ, जाति और विचारधारे के फूल एक साथ खिल रहे हैं और यह इस गुलदस्ते की पहचान हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक भाईचारे का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो बताता है कि दोस्ती से बड़ा धर्म नहीं होता है. दोस्ती जाति, धर्म, मत और विचारधारा से ऊपर होती है और इसी बात को दर्शाते हुए एक लड़का अपने मुस्लिम दोस्त को लेकर मंदिर पहुंच गया. इस दौरान मुस्लिम दोस्त को इन्जॉय करते या भक्ती करते देख आपका दिल खुश हो जाएगा और यह भारत की खूबसूरती है. 

मंदिर में क्या कर रहा था मुस्लिम दोस्त?
इंटरनेट पर वायरल हो रहा वीडियो इस्कॉन मंदिर का है. वीडियो बना रहा शख्स कहता है कि हम इस्कॉन मंदिर में हैं और यहां हमारा मुस्लिम दोस्त भी है और देखो वो कैसे सेलिब्रेट कर रहा है. जैसे ही कैमरा उसकी ओर जाता है तो दिखता है कि वो मुस्लिम दोस्त बाकी भक्तों के साथ 'राधा नाम' में झूम रहा है. इस दौरान ये अपने मुस्लिम दोस्त को उसके नाम से आवाज देता है और 'राधे-राधे' कहता है. इसके जवाब में राधा नाम की मस्ती में चूर मुस्लिम दोस्त जोर से मंदिर में 'राधे-राधे' बोलता है. ये सीन भारत की आत्मा को दर्शाता है. ये भाईचारा ही भारत की मजबूती को दुनिया में दिखाता है. ये वीडियो समाज में प्रेम बढ़ाने में मदद कर रहा है. यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं. चलिए वीडियो देखते हैं.

यह भी पढ़ें: "हम पढ़ रहे हैं और ये खा रही हैं..." क्लासरूम में लंच करती मैडम का बना दिया व्लॉग

Add Zee News as a Preferred Source

 

क्या बोली जनता?
इस इस्कॉन मंदिर के वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर @akarshitshukla_ नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और जब तक ये खबर लिखी गई है तब तक इस वीडियो पर 4 मिलियन से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में खूबसूरत प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "दोस्ती में सब चलता है ब्रो." दूसरे यूजर ने लिखा, "भाईचारा कायम रहे हमेशा." दूसरे यूजर ने लिखा, "सबको एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

iskcon templeviral

Trending news

वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
rss
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
Gaurav Gogoi
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
bengaluru news
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दुनिया भर से आएगी मदद? मोहन भागवत ने बताया क्या होगा जब..
Mohan Bhagwat On Bangladesh
बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दुनिया भर से आएगी मदद? मोहन भागवत ने बताया क्या होगा जब..
झूठ, धोखे का कैंपेन चलाते हैं राहुल गांधी...कांग्रेस सांसद पर भड़की BJP
Rahul Gandhi
झूठ, धोखे का कैंपेन चलाते हैं राहुल गांधी...कांग्रेस सांसद पर भड़की BJP
बजट पर तीखा हमला, फिर भी देवयानी की तारीफ करने पर क्यों मजबूर हुए उमर के नेता?
Devyani Rana
बजट पर तीखा हमला, फिर भी देवयानी की तारीफ करने पर क्यों मजबूर हुए उमर के नेता?
CM स्टालिन ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- परियोजनाओं में देरी से लोग हो रहे नाराज
Tamil Nadu Elections
CM स्टालिन ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- परियोजनाओं में देरी से लोग हो रहे नाराज
महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी सफलता... पठानवाड़ी में छिपे 4 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार
bangladeshi nationals arrested
महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी सफलता... पठानवाड़ी में छिपे 4 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार
गौरव गोगोई की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान लिंक मामले में अब MHA कर सकता है जांच
Himanta Biswa Sarma
गौरव गोगोई की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान लिंक मामले में अब MHA कर सकता है जांच
रंगदारी नहीं दी तो लूट ली आबरू! केरल में स्पा कर्मचारी के साथ गैंगरेप, वीडियो बना...
Gang rape
रंगदारी नहीं दी तो लूट ली आबरू! केरल में स्पा कर्मचारी के साथ गैंगरेप, वीडियो बना...