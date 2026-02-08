ISKCON Temple: दोस्ती से बड़ा धर्म नहीं! मुस्लिम दोस्त को साथ लेकर गया इस्कॉन मंदिर और फिर...

ISKCON Temple Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर दोस्ती और सद्भाव का एक शानदार वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें दोस्ती को धर्म के ऊपर रखकर एक लड़का अपने मुस्लिम दोस्त को इस्कॉन मंदिर(iskcon temple) ले गया वहां जाने के बाद 'राधे-राधे' पर मुस्लिम दोस्त ने ऐसे रिएक्ट किया.
Viral Video: भारतीय समाज एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है जिसमें हर प्रकार हर रंग के फूल हैं. इसमें हर धर्म, मजहब, पंथ, जाति और विचारधारे के फूल एक साथ खिल रहे हैं और यह इस गुलदस्ते की पहचान हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक भाईचारे का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो बताता है कि दोस्ती से बड़ा धर्म नहीं होता है. दोस्ती जाति, धर्म, मत और विचारधारा से ऊपर होती है और इसी बात को दर्शाते हुए एक लड़का अपने मुस्लिम दोस्त को लेकर मंदिर पहुंच गया. इस दौरान मुस्लिम दोस्त को इन्जॉय करते या भक्ती करते देख आपका दिल खुश हो जाएगा और यह भारत की खूबसूरती है.
मंदिर में क्या कर रहा था मुस्लिम दोस्त?
इंटरनेट पर वायरल हो रहा वीडियो इस्कॉन मंदिर का है. वीडियो बना रहा शख्स कहता है कि हम इस्कॉन मंदिर में हैं और यहां हमारा मुस्लिम दोस्त भी है और देखो वो कैसे सेलिब्रेट कर रहा है. जैसे ही कैमरा उसकी ओर जाता है तो दिखता है कि वो मुस्लिम दोस्त बाकी भक्तों के साथ 'राधा नाम' में झूम रहा है. इस दौरान ये अपने मुस्लिम दोस्त को उसके नाम से आवाज देता है और 'राधे-राधे' कहता है. इसके जवाब में राधा नाम की मस्ती में चूर मुस्लिम दोस्त जोर से मंदिर में 'राधे-राधे' बोलता है. ये सीन भारत की आत्मा को दर्शाता है. ये भाईचारा ही भारत की मजबूती को दुनिया में दिखाता है. ये वीडियो समाज में प्रेम बढ़ाने में मदद कर रहा है. यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं. चलिए वीडियो देखते हैं.
क्या बोली जनता?
इस इस्कॉन मंदिर के वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर @akarshitshukla_ नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और जब तक ये खबर लिखी गई है तब तक इस वीडियो पर 4 मिलियन से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में खूबसूरत प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "दोस्ती में सब चलता है ब्रो." दूसरे यूजर ने लिखा, "भाईचारा कायम रहे हमेशा." दूसरे यूजर ने लिखा, "सबको एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए."
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.