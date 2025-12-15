Viral Puzzle: क्या आपका दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज है? तो सुलझाएं जानवरों के वजन वाली ये पहेली

Viral Brain Teaser: सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ ऐसा सामने आता है जो लोगों का ध्यान खींच लेता है. कभी मजेदार वीडियो तो कभी ऑप्टिकल इल्यूजन लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है. लेकिन इन सबके बीच गणित की ब्रेन टीजर पहेलियां अलग ही लेवल का क्रेज पैदा कर देती हैं. हाल ही में एक्स प्लेटफॉर्म पर @Wisdom_HQ नाम के अकाउंट ने एक तस्वीर शेयर की, जिसने लाखों यूजर्स को कैलकुलेशन करने पर मजबूर कर दिया. तस्वीर के साथ लिखा गया कि केवल लीजेंड ही इसे सॉल्व कर सकते हैं और यहीं से यह पजल वायरल हो गया.

यह भी पढ़ें: मां के मौत के बाद उनके बिस्तर पर सोने लगा बेटा! फिर अचानक हुई ऐसी बीमारी, डॉक्टर ने दे डाली चेतावनी

इस वायरल तस्वीर में आखिर दिख क्या रहा है?

Add Zee News as a Preferred Source

इस वायरल इमेज में नंबरों की जगह जानवरों का इस्तेमाल किया गया है. पहली लाइन में दो गाय दिखाई गई हैं जिनका कुल वजन 300 किलो बताया गया है. दूसरी लाइन में तीन बकरियां हैं जिनका वजन 150 किलो लिखा है. तीसरी लाइन में दो भैंसें हैं और उनका कुल वजन 250 किलो दिखाया गया है. आखिरी लाइन में एक गाय, एक बकरी और एक भैंस खड़ी हैं और सामने सवालिया निशान लगा है. यही सवाल लोगों के लिए असली चुनौती बन गया.

Only LEGENDS can solve it? pic.twitter.com/xbHgWQjz3B — Wisdom (@Wisdom_HQ) December 12, 2025

गाय का वजन निकालने का सही तरीका क्या है?

अगर आप ध्यान से देखें तो पहली लाइन सबसे आसान है. यहां दो गायों का कुल वजन 300 किलो है. इसका मतलब है कि एक गाय का वजन निकालने के लिए 300 को 2 से भाग देना होगा. ऐसा करने पर एक गाय का वजन 150 किलो निकलता है. कई लोग यहीं गलती कर देते हैं और जल्दबाजी में गलत अनुमान लगा लेते हैं. दूसरी लाइन में तीन बकरियों का कुल वजन 150 किलो दिया गया है. अब अगर 150 को 3 से भाग दिया जाए तो एक बकरी का वजन 50 किलो आता है. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स बकरी का वजन ज्यादा मान लेते हैं, जिससे पूरा जवाब बिगड़ जाता है. जबकि यहां गणित बिल्कुल सीधा है.

भैंस के वजन का राज क्या है?

तीसरी लाइन में दो भैंसों का कुल वजन 250 किलो दिखाया गया है. इसका मतलब है कि एक भैंस का वजन 125 किलो होगा. इस स्टेप पर लोग अक्सर गाय और भैंस के वजन को एक जैसा मान लेते हैं, जो सबसे बड़ी गलती साबित होती है.

यह भी पढ़ें: सैलरी 1.3 करोड़, खाना-रहना-ट्रैवल फ्री, फिर भी शख्स ने जॉब ठुकरा दिया! जानें आखिर ऐसा क्यों

आखिर इस पहेली का सही जवाब क्या?

अब आखिरी लाइन में दिए गए सवाल को हल करते हैं. यहां एक बकरी, एक गाय और एक भैंस का कुल वजन पूछा गया है. अगर हम पहले निकाले गए वजन जोड़ें तो 50 किलो बकरी, 150 किलो गाय और 125 किलो भैंस मिलाकर कुल वजन 325 किलो होता है. यही इस वायरल ब्रेन टीज़र का सही जवाब है. अगर आपने भी 325 किलो निकाला है, तो सच में आप उन Legends में शामिल हैं जिनकी बात इस पोस्ट में की गई थी.