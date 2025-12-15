Advertisement
Viral Puzzle: क्या आपका दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज है? तो सुलझाएं जानवरों के वजन वाली ये पहेली

Viral Puzzle: क्या आपका दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज है? तो सुलझाएं जानवरों के वजन वाली ये पहेली

Math Brain Teaser: क्या आप इस वायरल ब्रेन टीजर का सही जवाब निकाल सकते हैं? गाय, बकरी और भैंस के वजन वाली यह गणित पहेली सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. जानिए इसका स्टेप बाय स्टेप हल और सही उत्तर.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 15, 2025, 07:28 AM IST
Viral Puzzle: क्या आपका दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज है? तो सुलझाएं जानवरों के वजन वाली ये पहेली

Viral Brain Teaser: सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ ऐसा सामने आता है जो लोगों का ध्यान खींच लेता है. कभी मजेदार वीडियो तो कभी ऑप्टिकल इल्यूजन लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है. लेकिन इन सबके बीच गणित की ब्रेन टीजर पहेलियां अलग ही लेवल का क्रेज पैदा कर देती हैं. हाल ही में एक्स प्लेटफॉर्म पर @Wisdom_HQ नाम के अकाउंट ने एक तस्वीर शेयर की, जिसने लाखों यूजर्स को कैलकुलेशन करने पर मजबूर कर दिया. तस्वीर के साथ लिखा गया कि केवल लीजेंड ही इसे सॉल्व कर सकते हैं और यहीं से यह पजल वायरल हो गया.

इस वायरल तस्वीर में आखिर दिख क्या रहा है?

इस वायरल इमेज में नंबरों की जगह जानवरों का इस्तेमाल किया गया है. पहली लाइन में दो गाय दिखाई गई हैं जिनका कुल वजन 300 किलो बताया गया है. दूसरी लाइन में तीन बकरियां हैं जिनका वजन 150 किलो लिखा है. तीसरी लाइन में दो भैंसें हैं और उनका कुल वजन 250 किलो दिखाया गया है. आखिरी लाइन में एक गाय, एक बकरी और एक भैंस खड़ी हैं और सामने सवालिया निशान लगा है. यही सवाल लोगों के लिए असली चुनौती बन गया.

 

 

गाय का वजन निकालने का सही तरीका क्या है?

अगर आप ध्यान से देखें तो पहली लाइन सबसे आसान है. यहां दो गायों का कुल वजन 300 किलो है. इसका मतलब है कि एक गाय का वजन निकालने के लिए 300 को 2 से भाग देना होगा. ऐसा करने पर एक गाय का वजन 150 किलो निकलता है. कई लोग यहीं गलती कर देते हैं और जल्दबाजी में गलत अनुमान लगा लेते हैं. दूसरी लाइन में तीन बकरियों का कुल वजन 150 किलो दिया गया है. अब अगर 150 को 3 से भाग दिया जाए तो एक बकरी का वजन 50 किलो आता है. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स बकरी का वजन ज्यादा मान लेते हैं, जिससे पूरा जवाब बिगड़ जाता है. जबकि यहां गणित बिल्कुल सीधा है.

भैंस के वजन का राज क्या है?

तीसरी लाइन में दो भैंसों का कुल वजन 250 किलो दिखाया गया है. इसका मतलब है कि एक भैंस का वजन 125 किलो होगा. इस स्टेप पर लोग अक्सर गाय और भैंस के वजन को एक जैसा मान लेते हैं, जो सबसे बड़ी गलती साबित होती है.

आखिर इस पहेली का सही जवाब क्या?

अब आखिरी लाइन में दिए गए सवाल को हल करते हैं. यहां एक बकरी, एक गाय और एक भैंस का कुल वजन पूछा गया है. अगर हम पहले निकाले गए वजन जोड़ें तो 50 किलो बकरी, 150 किलो गाय और 125 किलो भैंस मिलाकर कुल वजन 325 किलो होता है. यही इस वायरल ब्रेन टीज़र का सही जवाब है. अगर आपने भी 325 किलो निकाला है, तो सच में आप उन Legends में शामिल हैं जिनकी बात इस पोस्ट में की गई थी.

