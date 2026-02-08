Advertisement
trendingNow13102782
Hindi Newsजरा हटकेदुल्हन है या डिश टीवी? फोटोग्राफर ने बनवाया अनोखा पोज, यूजर्स ने ​जमकर उड़ाया मजाक

दुल्हन है या डिश टीवी? फोटोग्राफर ने बनवाया अनोखा पोज, यूजर्स ने ​जमकर उड़ाया मजाक

Dulhan Ka Funny Video: सोशल मीडिया पर दुल्हन का एक वीडियो वायरल हो रहा है. फोटोशूट के दौरान फोटोग्राफर ने ऐसा पोज बनवाया जो हंसी का कारण बन गया. दुल्हन के इस वीडियो का यूजर्स जमकर मजाक उड़ा रहे हैं. चलिए वीडियो देखते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 08, 2026, 10:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुल्हन है या डिश टीवी? फोटोग्राफर ने बनवाया अनोखा पोज, यूजर्स ने ​जमकर उड़ाया मजाक

Shadi Ka Funny Video: शादियों का सीजन है. ऐसे में शादी के कुछ पल सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. शादी से जुड़ी रस्मों के वीडियो खूब सामने आ रहे हैं. कहीं दुल्हा पंडित जी से अजीब बात बोल देता है तो कहीं दोस्त शादी में रंग जमाते नजर आ रहे हैं. शादी के कुछ पल इतने भावुक होते हैं कि वहां मौजूद लोग अपने जज्बातों को नहीं संभाल पाते हैं जो आंखों से साफ नजर आ जाते हैं. वहीं कुछ वीडियो इतने फनी होते हैं कि शादी की रस्त मजाक बनकर रह जाती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर दुल्हन का ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप भी कहोगे कि फोटोशूट हो रहा है या मजाक चल रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं और जानते हैं कि फोटोग्राफर ने ऐसा क्या युनिक पोज बनवाया जो इंटरनेट पर वायरल हो गया.

रूम में हो रहा था फोटोशूट
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक रूम में दुल्हन का फोटोशूट चल रहा है. इस दौरान दुल्हन की 5 सहेलियां और एक फोटोग्राफर और एक वीडियोग्राफी मौजूद है. ऐसे में दुल्हन के अलग अलग अंदाज में फोटो लिए जा रहे हैं. शादी की यादों को हमेशा के लिए कैमरे में कैद किया जा रहा है. इस दौरान फोटोग्राफर अलग अलग पोज बनवा रहे हैं. इस दौरान फोटोग्राफर ने एक ऐसा पोज बनवा दिया जो सोशल मीडिया पर मजाक का कारण बन गया. इस पोज का ऐसा मजाक बनेगा ये फोटोग्राफर ने कभी नहीं सोचा होगा.

यह भी पढ़ें: शादियों में शुरू हुआ दुल्हन को प्रपोज करने का अनोखा ट्रेंड, यूजर्स बोले- जोकरगीरी से बाज आओ

Add Zee News as a Preferred Source

 

क्या था वो पोज?
दरअसल, फोटोग्राफर ने फोटोशूट के दौरान एक पोज बनवाया. पोज ये था कि दुल्हन खड़ी रहेगी और उसकी फ्रेंड्स दुल्हन का लहंगा चारो ओर से उठाएंगी. इस दौरान दुल्हन बीच में खड़ी रहती है और उसकी 5 दोस्त लहंगे का उपरी हिस्सा चारो ओर से पकड़कर उठाती हैं. दुल्हन पोज देती है और फोटोग्राफर फोटो ले लेता है. लेकिन जब दुल्हन पोज दे रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई डिश टीवी हो. इसी को मजाक बनाकर ये वीडियो वायरल किया जा रहा है. यूजर्स इस पोज की तुलना डिश टीवी से कर रहे हैं. वीडियो के कमेंट सेक्शन में डिश टीवी के जीआईएफ सेंड कर रहे हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @greenmangomore नाम के हैंडल से पोस्ट किया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 27 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, थोड़ा सा राइट घुमाएं अभी स्टार प्लस का सिग्नल कैच कर लेगी.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Funny Videodish tvdulhan

Trending news

पंजाब के शाही इमाम पर लुधियाना में ईंट-पत्थरों से हमला, मारे थप्पड़, मचा हड़कंप
Punjab news in hindi
पंजाब के शाही इमाम पर लुधियाना में ईंट-पत्थरों से हमला, मारे थप्पड़, मचा हड़कंप
भयानक आवाजें, सफेद साड़ी में ट्रैक पर दौड़ती महिला, देश का सबसे डरावना रेलवे स्टेशन
Hounted
भयानक आवाजें, सफेद साड़ी में ट्रैक पर दौड़ती महिला, देश का सबसे डरावना रेलवे स्टेशन
'सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं SC-ST...', संघ प्रमुख के पद को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान
Mohan Bhagwat
'सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं SC-ST...', संघ प्रमुख के पद को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान
500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
Navjot Sidhu
500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
Science news in Hindi
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
aircraft crash
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
'वो आपा खो चुके थे', रवनीत बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को घेरा
ravneet bittu
'वो आपा खो चुके थे', रवनीत बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को घेरा
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
rss
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
Gaurav Gogoi
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
bengaluru news
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान