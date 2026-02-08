दुल्हन है या डिश टीवी? फोटोग्राफर ने बनवाया अनोखा पोज, यूजर्स ने ​जमकर उड़ाया मजाक

Shadi Ka Funny Video: शादियों का सीजन है. ऐसे में शादी के कुछ पल सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. शादी से जुड़ी रस्मों के वीडियो खूब सामने आ रहे हैं. कहीं दुल्हा पंडित जी से अजीब बात बोल देता है तो कहीं दोस्त शादी में रंग जमाते नजर आ रहे हैं. शादी के कुछ पल इतने भावुक होते हैं कि वहां मौजूद लोग अपने जज्बातों को नहीं संभाल पाते हैं जो आंखों से साफ नजर आ जाते हैं. वहीं कुछ वीडियो इतने फनी होते हैं कि शादी की रस्त मजाक बनकर रह जाती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर दुल्हन का ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप भी कहोगे कि फोटोशूट हो रहा है या मजाक चल रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं और जानते हैं कि फोटोग्राफर ने ऐसा क्या युनिक पोज बनवाया जो इंटरनेट पर वायरल हो गया.

रूम में हो रहा था फोटोशूट

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक रूम में दुल्हन का फोटोशूट चल रहा है. इस दौरान दुल्हन की 5 सहेलियां और एक फोटोग्राफर और एक वीडियोग्राफी मौजूद है. ऐसे में दुल्हन के अलग अलग अंदाज में फोटो लिए जा रहे हैं. शादी की यादों को हमेशा के लिए कैमरे में कैद किया जा रहा है. इस दौरान फोटोग्राफर अलग अलग पोज बनवा रहे हैं. इस दौरान फोटोग्राफर ने एक ऐसा पोज बनवा दिया जो सोशल मीडिया पर मजाक का कारण बन गया. इस पोज का ऐसा मजाक बनेगा ये फोटोग्राफर ने कभी नहीं सोचा होगा.

क्या था वो पोज?

दरअसल, फोटोग्राफर ने फोटोशूट के दौरान एक पोज बनवाया. पोज ये था कि दुल्हन खड़ी रहेगी और उसकी फ्रेंड्स दुल्हन का लहंगा चारो ओर से उठाएंगी. इस दौरान दुल्हन बीच में खड़ी रहती है और उसकी 5 दोस्त लहंगे का उपरी हिस्सा चारो ओर से पकड़कर उठाती हैं. दुल्हन पोज देती है और फोटोग्राफर फोटो ले लेता है. लेकिन जब दुल्हन पोज दे रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई डिश टीवी हो. इसी को मजाक बनाकर ये वीडियो वायरल किया जा रहा है. यूजर्स इस पोज की तुलना डिश टीवी से कर रहे हैं. वीडियो के कमेंट सेक्शन में डिश टीवी के जीआईएफ सेंड कर रहे हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @greenmangomore नाम के हैंडल से पोस्ट किया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 27 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, थोड़ा सा राइट घुमाएं अभी स्टार प्लस का सिग्नल कैच कर लेगी.

