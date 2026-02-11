Advertisement
trendingNow13106267
Hindi Newsजरा हटकेवायरल हुआ बिल्ली का अनोखा अंदाज, अपने स्टाइल में खेला कैरम! एक बार हाथ लगा स्ट्राइकर तो...

वायरल हुआ बिल्ली का अनोखा अंदाज, अपने स्टाइल में खेला कैरम! एक बार हाथ लगा स्ट्राइकर तो...

Billi Ka Funny Video: सोशल मीडिया पर अक्सर पालतू जानवारों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई वीडियो इतने दिलचस्प होते हैं, जिन्हें बार बार देखने का मन करता है. इन दिनों एक बिल्ली का ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है. जब बाप बिल्ली को कैरम खेलता देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 11, 2026, 10:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वायरल हुआ बिल्ली का अनोखा अंदाज, अपने स्टाइल में खेला कैरम! एक बार हाथ लगा स्ट्राइकर तो...

Billi Ka Funny Video: अक्सर पालतू जानवर चुलबुली हरकतें करते रहते हैं. कई बार अपने से बड़े जानवर से भिड़ जाते हैं तो कई बार अपनी ही हरकतों में उलझ जाते हैं. इन दिनों एक बिल्ली बहुत वायरल हो रही है. इस बार ये किसी चूहे के पीछे नहीं बल्कि कैरम के स्ट्राइकर के पीछे भाग रही है. दरअसल, वायरल वीडियो में दिखता है कि बिल्ली कैरम खेल रही है. 

कैसे खेल रही थी क्यूट बिल्ली?
इंटरनेट पर वायरल हो रहा बिल्ली का वीडियो इतना फनी है कि देखने वाले अपनी हंसी नहीं रोक पाएगा. वीडियो देखकर यूजर्स लोटपोट हो रहे हैं. वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि बिल्ली किसी चूहे के पीछे नहीं पड़ी है, बल्कि आज वो कैरम के स्ट्राइकर के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है. वीडियो में दिखता है कि एक बच्चा कैरम खेल रहा है, फर्श पर कैरम बोर्ड रखा है और एक तरफ लड़का बैठा है और दूसरी ओर पालतू बिल्ली बैठी है. इस दौरान लड़का बिल्ली की ओर स्ट्राइकर करके उसे चाल चलने को कहता है. इस दौरान बिल्ली स्ट्राइकर को पकड़कर हॉल में डाल देती है और उसके बाद कई गोटियां हाथ से ही निकाल देती है. इसके बाद लड़का फिर अपने हाथ में स्ट्राइकर लेता है और गोटी निकालता है. जब लड़का चाल चलता है तो बिल्ली चुप अपनी चांस का इंतजार करती है. ये देखने में काफी दिलचस्प लगता है. आज तक आपने बिल्ली का ये अंदाज नहीं देखा होगा. चलिए ये दिलचस्प वीडियो देखते हैं.

यह भी पढ़ें: कबूतर ने की 'आ बैल मुझे मार' वाली हरकत, बिल्ली ने ऐसे जड़े थप्पड़; देखें VIDEO

Add Zee News as a Preferred Source

यूजर्स का फनी रिएक्शन
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @mohinibhopaleofficial नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 76 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स काफी फनी रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "कोई इस बच्ची की तारीफ करो, कितनी प्यारी तरह से ट्रेंड है. वह उंगलियों के इशारों को पूरी तरह समझती है." दूसरे यूजर ने हंसी वाले इमोजी के साथ लिखा, "चीटिंग है भाई ये, बिल्लु भाई एक चांस में 3 बार खेलता है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Funny VideoCat playing carrom

Trending news

‘आइए, साथ खड़े हों…’ मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कसा तंज, चुपके से निकल गए मंत्री
Rahul Gandhi
‘आइए, साथ खड़े हों…’ मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कसा तंज, चुपके से निकल गए मंत्री
'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप पुरी का पलटवार
Epstine Files
'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप पुरी का पलटवार
'6 महीने के अंदर शादी कर लेना', नौकरी पाने वालों से सीएम हिमंता ने क्यो कहा ऐसा?
CM Himanta Biswa Sarma
'6 महीने के अंदर शादी कर लेना', नौकरी पाने वालों से सीएम हिमंता ने क्यो कहा ऐसा?
ट्रेड डील ने बढ़ाई सेब उत्पादकों की चिंता, US सेबों की कीमत गिरने पर हो सकता है घाटा
trade deal
ट्रेड डील ने बढ़ाई सेब उत्पादकों की चिंता, US सेबों की कीमत गिरने पर हो सकता है घाटा
'गोरी चमड़ी वाला कौन होता है फैसला लेने वाला....', ट्रंप के बयान पर खूब बरसे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'गोरी चमड़ी वाला कौन होता है फैसला लेने वाला....', ट्रंप के बयान पर खूब बरसे ओवैसी
किराना पर किसने किया था अटैक? पाक पर प्रहार के 9 महीने बाद वायुसेना ने तोड़ी चुप्पी
India Pakistan News in Hindi
किराना पर किसने किया था अटैक? पाक पर प्रहार के 9 महीने बाद वायुसेना ने तोड़ी चुप्पी
'बाहर आपको डार्लिंग कहता हूं...', कल्याण बनर्जी की बात पर संसद में जमकर लगे ठहाके
Kalyan Banerjee
'बाहर आपको डार्लिंग कहता हूं...', कल्याण बनर्जी की बात पर संसद में जमकर लगे ठहाके
'मेरी सलाह मानी होती तो...', राहुल गांधी के बयान पर जगदंबिका पाल का पलटवार
Rahul Gandhi
'मेरी सलाह मानी होती तो...', राहुल गांधी के बयान पर जगदंबिका पाल का पलटवार
'हायर कर सकते हैं तो फायर क्यों नहीं...', संसद में आप MP राघव चड्ढा की खास मांग
Raghav Chadha
'हायर कर सकते हैं तो फायर क्यों नहीं...', संसद में आप MP राघव चड्ढा की खास मांग
शक ठीक है पर राजनीतिक शक नहीं....रोहित पवार के सवालों पर बोले CM फडणवीस
CM Devendra Fadnavis
शक ठीक है पर राजनीतिक शक नहीं....रोहित पवार के सवालों पर बोले CM फडणवीस