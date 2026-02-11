वायरल हुआ बिल्ली का अनोखा अंदाज, अपने स्टाइल में खेला कैरम! एक बार हाथ लगा स्ट्राइकर तो...

Billi Ka Funny Video: अक्सर पालतू जानवर चुलबुली हरकतें करते रहते हैं. कई बार अपने से बड़े जानवर से भिड़ जाते हैं तो कई बार अपनी ही हरकतों में उलझ जाते हैं. इन दिनों एक बिल्ली बहुत वायरल हो रही है. इस बार ये किसी चूहे के पीछे नहीं बल्कि कैरम के स्ट्राइकर के पीछे भाग रही है. दरअसल, वायरल वीडियो में दिखता है कि बिल्ली कैरम खेल रही है.

कैसे खेल रही थी क्यूट बिल्ली?

इंटरनेट पर वायरल हो रहा बिल्ली का वीडियो इतना फनी है कि देखने वाले अपनी हंसी नहीं रोक पाएगा. वीडियो देखकर यूजर्स लोटपोट हो रहे हैं. वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि बिल्ली किसी चूहे के पीछे नहीं पड़ी है, बल्कि आज वो कैरम के स्ट्राइकर के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है. वीडियो में दिखता है कि एक बच्चा कैरम खेल रहा है, फर्श पर कैरम बोर्ड रखा है और एक तरफ लड़का बैठा है और दूसरी ओर पालतू बिल्ली बैठी है. इस दौरान लड़का बिल्ली की ओर स्ट्राइकर करके उसे चाल चलने को कहता है. इस दौरान बिल्ली स्ट्राइकर को पकड़कर हॉल में डाल देती है और उसके बाद कई गोटियां हाथ से ही निकाल देती है. इसके बाद लड़का फिर अपने हाथ में स्ट्राइकर लेता है और गोटी निकालता है. जब लड़का चाल चलता है तो बिल्ली चुप अपनी चांस का इंतजार करती है. ये देखने में काफी दिलचस्प लगता है. आज तक आपने बिल्ली का ये अंदाज नहीं देखा होगा. चलिए ये दिलचस्प वीडियो देखते हैं.

यूजर्स का फनी रिएक्शन

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @mohinibhopaleofficial नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 76 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स काफी फनी रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "कोई इस बच्ची की तारीफ करो, कितनी प्यारी तरह से ट्रेंड है. वह उंगलियों के इशारों को पूरी तरह समझती है." दूसरे यूजर ने हंसी वाले इमोजी के साथ लिखा, "चीटिंग है भाई ये, बिल्लु भाई एक चांस में 3 बार खेलता है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.