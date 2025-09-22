सैलून की पूजा थाली से युवक ने उड़ाए नोट, सिक्योरिटी गार्ड ने देखा लेकिन क्यों कर दिया इग्नोर? Video से घूम गया दिमाग

Salon Theft Video: सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि दो युवक एक हेयर सैलून के रिसेप्शन पर आते हैं. इनमें से एक युवक रिसेप्शनिस्ट को किसी बहाने से व्यस्त कर देता है और दूसरा मौका पाकर पूजा की थाली में रखे पैसों को झट से जेब में डाल लेता है. पूरी वारदात महज कुछ सेकंड में हो जाती है.

कब और कहां कैद हुई घटना?

यह घटना 18 सितंबर, दोपहर 3:51 बजे की बताई जा रही है. वीडियो में साफ दिखता है कि उस वक्त सैलून लगभग खाली था. रिसेप्शनिस्ट थोड़ी देर के लिए अपना फोन देखने लगती है और इसी दौरान धारीदार टी-शर्ट पहना युवक चोरी को अंजाम देता है. हैरानी की बात यह रही कि उस समय पास ही एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा था. वीडियो में देखा गया कि सिक्योरिटी गार्ड कुछ ही कदम पीछे खड़ा था. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि शायद गार्ड को शक भी हो गया था लेकिन उसकी स्थिति ऐसी रही कि वह तुरंत कुछ नहीं कर पाया. आखिर में दोनों युवक आराम से सैलून से बाहर निकल जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ChatGPT से पूछा लॉटरी का नंबर, जवाब पाते ही झट से महिला बन गई करोड़पति लेकिन फिर...

इंटरनेट पर कैसे वायरल हुआ वीडियो?

करीब 1 मिनट का यह वीडियो जैसे ही ऑनलाइन आया उस पर 16 लाख से ज्यादा व्यूज आ गए. लोग चोरी करने वाले की चालाकी और रिसेप्शनिस्ट की लापरवाही पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. कई लोगों ने मजाक में कहा कि अगर यह टैलेंट सही दिशा में इस्तेमाल होता, तो देश का भला हो जाता.

Look at that T-shirt guy near counter pic.twitter.com/0yv32STho0 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) September 20, 2025

यह भी पढ़ें: कपड़ों की गठरी देखते-देखते तीसरी मंजिल से नीचे आ गिरा बिजनेसमैन, लेकिन फिर भी बच गई जान- कैसे?

एक यूजर ने लिखा, "क्या टैलेंट है! अच्छा हुआ सीसीटीवी का जमाना है, वरना यह लड़का आईफोन की लाइन में खड़े औसत इंसान से भी ज्यादा कमा लेता." दूसरे ने लिखा, "लड़का स्मार्ट नहीं बल्कि बेवकूफ है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर कोई भी अलर्ट इंसान पकड़ लेता." एक अन्य ने कहा, "सिक्योरिटी गार्ड की इंस्टिंक्ट सही थी, लेकिन शायद स्थिति ने उसे रोक दिया."