हाथों में फटे हुए ग्लव्स और आंखों में टीम इंडिया का सपना, जुनून देख यूजर्स बोले- एक दिन ऑटोग्राफ देगा

Hindi Newsजरा हटकेहाथों में फटे हुए ग्लव्स और आंखों में टीम इंडिया का सपना, जुनून देख यूजर्स बोले- एक दिन ऑटोग्राफ देगा

Viral Video: सोशल मीडिया पर खिलाड़ी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो गरीबी में सपनों को पूरा करने के लिए जमकर पसीना बहा रहा है. ये बच्चा फटे हुए ग्लव्स पहनकर खेलने को मजबूर है. वीडियो देख लोग मदद करने की बात कर रहे हैं.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 13, 2026, 12:01 PM IST
Viral Video: इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक खिलाड़ी गरीबी में फटे हुए ग्लव्स पहनकर खेलने को मजबूर है. बच्चे की आंखों में टीम इंडिया के लिए खेलने का सपना है. ऐसे में ये बच्चा काफी कम संसाधनों के बीच अपने सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है. 

वायरल हो रहे वीडियो में सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि संघर्ष, सपना और एक जिद दिखाई देती है. खिलाड़ी के हाथों में फटे हुए ग्लव्स दिखाई देते हैं और आंखों में देश के लिए खेलने का सपना नजर आता है. इन सब मुसीबत में भी बच्चे के चेहरे पर बड़ी-सी मुस्कान नजर आती है. ये वीडियो उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जो छोटी-छोटी बात पर भगवान या किस्मत को दोष देने लगते हैं.

पापा ने दिया ये जवाब

वायरल हो रहा वीडियो किसी क्रिकेट एकेडमी का है. वीडियो में एक छोटा खिलाड़ी नजर आता है. इस दौरान उसने अपने हाथ में जो ग्लव्स पहने हैं वो पूरी तरह फटे दिखाई देते हैं. इस दौरान वीडियो बना रहा शख्स बच्चे से पूछता है कि पापा को बताया तो पापा ने क्या कहा? तो बच्चा बताता है​ कि पापा कह रहे हैं 'दिला दूंगा.' 

यह भी पढ़ें: 'पॉटी' बेचकर बनें करोड़पति! महिला के दावे ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, जानें पूरा मामला

 

नहीं छोड़ा हौसला

वीडियो में नजर आता है कि गरीबी ने भले ही बच्चे से साधन छीन लिए लेकिन हौसला, मेहनत और टैलेंट नहीं छीन पाई. जिस बच्चे के हाथों में नए ग्लव्स होने चाहिए थे, उस बच्चे के हाथ में भविष्य का क्रिकेट और अपने समय को बदलने की चुनौती है. ऐसे ही हालातों से निकलकर कई महान क्रिकेटर बने हैं. लोग कह रहे हैं कि यही फटे हुए ग्लव्स एक दिन इस बच्चे की सफलता की कहानी बनेंगे. 

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वीडियो इंस्टाग्राम पर @deepankar.singh.5454 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक  6.4 मिलियन से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं. अभी तक 1.2 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देख यूजर्स बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. 

क्या बोले यूजर्स?

एक यूजर ने लिखा, 'मैं गारंटी देता हूं एक दिन ये बच्चा इन्हीं हाथों से ऑटोग्राफ देगा.' दूसरे यूजर ने ग्लव्स दिलाने के लिए बच्चे का एड्रेस मांगा. बच्चे का संघर्ष देख ज्यादातर यूजर्स मदद के लिए आगे आ रहे हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं.

Viral cricket videoEmotional Cricket Storyinspiring story

