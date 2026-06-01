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Hindi Newsजरा हटकेरोंगटे खड़े कर देगा ये नजारा! अजगर को गद्दे की तरह इस्तेमाल कर रहा था मासूम बच्चा, Video देख थम जाएंगी सांसें

रोंगटे खड़े कर देगा ये नजारा! अजगर को 'गद्दे' की तरह इस्तेमाल कर रहा था मासूम बच्चा, Video देख थम जाएंगी सांसें

Child Lying On Python Snake: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटी बच्ची दुनिया के सबसे बड़े सांपों में गिने जाने वाले रेटिकुलेटेड पायथन के ऊपर लेटी नजर आ रही है. वीडियो देखने के बाद लोग माता-पिता और परिवार वालों की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jun 01, 2026, 06:04 AM IST
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Image credit: instagram/@therealtarzann
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Child Lying On Python Snake: सोशल मीडिया पर हर रोज हजारों वीडियो अपलोड होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो लोगों को हैरान करने के साथ-साथ सोचने पर भी मजबूर कर देते हैं. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटी बच्ची एक विशाल अजगर के साथ बेहद करीब नजर आ रही है. वीडियो में बच्ची न केवल सांप के पास बैठी दिखाई देती है, बल्कि कुछ सेकंड बाद वह उसके ऊपर आराम से लेट भी जाती है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बच्ची के चेहरे पर डर का कोई भाव नजर नहीं आता. वहीं, आसपास मौजूद लोग भी उसे रोकने की बजाय पूरा नजारा अपने मोबाइल कैमरे में कैद करते दिखाई देते हैं. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है और लोग इसे बेहद जोखिम भरा बता रहे हैं.

अजगर को समझ लिया खिलौना

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक विशालकाय अजगर जमीन पर आराम से पड़ा हुआ है. तभी वहां मौजूद एक शख्स सांप के शरीर का एक हिस्सा उठाकर बच्ची के पास ले जाता है. इसके बाद बच्ची बिना किसी डर के उस अजगर के ऊपर लेट जाती है. वीडियो देखने पर ऐसा लगता है मानो बच्ची किसी पालतू जानवर के साथ खेल रही हो. लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है. जिस सांप के साथ बच्ची नजर आ रही है, वह दुनिया के सबसे लंबे और ताकतवर सांपों में से एक माना जाता है. यह वीडियो अमेरिकी वन्यजीव कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर माइक हॉल्स्टन ने शेयर किया है. माइक को सोशल मीडिया पर 'रियल टार्जन' के नाम से भी जाना जाता है. वह अक्सर जंगली और खतरनाक जानवरों के साथ अपने वीडियो पोस्ट करते रहते हैं.

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वीडियो देखकर भड़के सोशल मीडिया यूजर्स

वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने इस पर नाराजगी जताई है. कई यूजर्स का कहना है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाना चाहिए. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि अगर सांप अचानक आक्रामक हो जाता तो क्या होता? वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए बच्चे को इतने खतरनाक जानवर के पास ले जाना बिल्कुल गलत है. कई लोगों ने यह भी कहा कि माता-पिता की पहली जिम्मेदारी बच्चों की सुरक्षा होती है. ऐसे में किसी भी हालत में बच्चों को इस तरह के जोखिम भरे माहौल में नहीं रखना चाहिए.

कितना खतरनाक होता है रेटिकुलेटेड पायथन?

वीडियो में दिखाई देने वाला सांप रेटिकुलेटेड पायथन अजगर बताया जा रहा है. यह दुनिया के सबसे लंबे सांपों में शामिल है. आमतौर पर इसकी लंबाई 20 से 22 फीट तक हो सकती है, जबकि कुछ मामलों में इससे भी बड़े अजगर पाए गए हैं. इसका वजन 75 से 150 किलोग्राम तक पहुंच सकता है. हालांकि, यह जहरीला सांप नहीं होता, लेकिन इसकी ताकत बेहद खतरनाक मानी जाती है. यह अपने शिकार को जहर से नहीं मारता, बल्कि अपने मजबूत शरीर से उसे कसकर जकड़ लेता है. जब शिकार सांस नहीं ले पाता, तब यह उसे निगल जाता है. यही वजह है कि वन्यजीव एक्सपर्ट्स इसे बेहद शक्तिशाली और खतरनाक सांपों की श्रेणी में रखते हैं.

दक्षिण-पूर्व एशिया में ज्यादा मिलते हैं ये अजगर

रेटिकुलेटेड पायथन मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देशों में पाया जाता है. इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस जैसे इलाकों में इसकी संख्या काफी ज्यादा है. खासकर सुमात्रा, जावा, बोर्नियो और बाली में यह बड़ी संख्या में देखा जाता है. पिछले कुछ वर्षों में इस प्रजाति के सांपों द्वारा इंसानों पर हमले और उन्हें निगलने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं. यही कारण है कि इनके प्रति हमेशा सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

एक्सपर्ट्स ने दी वार्निंग

वन्यजीव एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोई भी जंगली जानवर, चाहे कितना भी शांत क्यों न दिखाई दे, उसके व्यवहार का पूरी तरह अनुमान लगाना संभव नहीं होता. इसलिए बच्चों को ऐसे जानवरों के बेहद करीब ले जाना सुरक्षित नहीं माना जाता. एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोशल मीडिया के दौर में लोग वायरल कंटेंट बनाने की कोशिश में कई बार सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन किसी भी वीडियो या रील से ज्यादा महत्वपूर्ण इंसानों की सुरक्षा होती है. फिलहाल, यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. कोई इसे हैरान करने वाला बता रहा है तो कोई इसे लापरवाही की मिसाल कह रहा है. हालांकि, इस वीडियो ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कुछ सेकंड की वायरल प्रसिद्धि के लिए बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डालना सही है?

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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