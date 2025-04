अरे ये क्या! अमेरिका की चाल को चीनियों ने रौंद डाला, चलाई ऐसी ट्रिक; पूरी दुनिया में मची हलचल

China vs America: सोचिए अगर कोई आपको बोले कि 29 लाख रुपये में बिकने वाला Birkin बैग असल में सिर्फ 1.2 लाख में बनता है… तो क्या आप यकीन करेंगे? इस पर आपका सवाब आएंगा नहीं, लेकिन ये सच है! और ये खुलासा खुद चीन के मैन्युफैक्चरर्स ने किया है. अमेरिका और चीन के बीच चल रही ट्रेड वॉर में अब चीन ने एक ऐसा पैंतरा चला है, जिससे अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है. जिसके बाद इंटरनेट पर खलबली मच गई है.

यूएस टैरिफ को दरकिनार कर चीनी कंपनियों की सीधी बिक्री?

दरअसल, चीनी कंपनियों ने अब अमेरिकी मार्केट को सीधा निशाना बनाना शुरू कर दिया है. इंस्टाग्राम, TikTok और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें चीन के मैन्युफैक्चरर्स Louis Vuitton, Estée Lauder, Birkin, Lululemon, Fila, Under Armour और Chanel जैसे लग्ज़री ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स बेचते नजर आ रहे हैं. ये कंपनियां वही प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, जो लग्जरी ब्रांड्स बेचती हैं, बस बिना उनके लोगो के यानी वही बैग, वही जूते, वही कपड़े, वही क्रीम, लेकिन उस पर ब्रांड का नाम नहीं लिखा होता. कीमत भी सीधा आधी से भी कम.

China TikTok is so messy rn Because now that the Chinese government legalize Counterfeit products of all American goods because of the tariffs their now exposing a lot of Big brands and how their stuff is manufactured and encourages you to buy them in House China for cheaper pic.twitter.com/GLftzEnF3y

— Klair-O-Spinach ( Saint Era) (@ClairoSpinach) April 12, 2025