हमें इनसे सीखने की जरूरत... प्रेम का पाठ पढ़ा गए ये जानवर, दिल को छू जाएगा VIDEO

Viral Video: एक सुंदर वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिससे इंसानों को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है. इस वीडियो में एक गाय और कुछ पिल्ले नजर आते हैं. जिसमें गाय शक्तिशाली होने के बाद भी दया, प्रेम और धैर्य का परिचय देती है. ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे एक मां अपने शरारती बच्चों को प्यार से समझा रही हो. 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 04, 2026, 07:04 PM IST
Viral Video: जहां एक तरफ इंसान जाति, धर्म, विचारधारा, नाम और पहचान के लिए एक दूसरे का खून का प्यासा हो रहा है, वहीं नेचर और नेचर में रहने वाले बाकी जीवों में अभी भी इंसानों से ज्यादा दया और प्रेम की भावना है. कई बार ऐसा लगता है कि ये जानवर हम इंसानों को सही से रहना सिखा रहे हैं. कई बार लगता है कि करुणा, प्रेम, धैर्य और दयालुता का पाठ पढ़ा रहे हैं. ऐसा की कुछ सुंदर वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिससे इंसानों को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है. इस वीडियो में एक गाय और कुछ पिल्ले नजर आते हैं जिसमें गाय शक्तिशाली होने के बाद भी दया, प्रेम और धैर्य का परिचय देती है. ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे एक मां अपने शरारती बच्चों को प्यार से समझा रही हो. 

गाय ने दी प्रेम की शिक्षा!
वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि कुछ चंचल पिल्लों का एक ग्रुप है जो एक गाय के पास जाने की कोशिश करते हैं. गाय काफी सौम्य और शांत है. पिल्लों का ग्रुप गाय की ओर बढ़ता है, इस दौरान वीडियो बना रहा शख्स कहता है कि गाय चाहे तो इन पिल्लों को मार सकती है, लेकिन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रही है, बस डरा कर दूर कर रही है. गाय ने बताया कि अपनी शक्तियों को गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या कमजोर पर जोर नहीं दिखाना चाहिए. गाय चाहे तो पिल्लों को मार सकती है, लेकिन वो अपने मुंह को नीचे कर पिल्लों को डराकर रोकना चा रही है. इसके बाद जैसे ही गाय दूर जाने लगती है वैसे ही पिल्ले फिर गाय की और बढ़ते हैं उसके बाद गाय फिर धीरे से डराती है जैसे मानों कोई मां अपने शरारती बच्चे को प्यार से समझा रही हो. इस वीडियो में गाय से हमें धैर्य, प्रेम और मानवता के साथ प्रेम का भी पाठ सीखना चाहिए. जहां एक और इंसान अपने से कमजोर पर जुर्म करता है वहीं दूसरी और ये जानवर हमें कुछ सिखाना चाहते हैं. अब ये खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @oc_.alpha.sp नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.4 मिलियन लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं यूजर्स बड़ी संख्या में कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख रहे हैं. एक यूजर ने मजेदार अंदाज में लिखा, "मेरी गर्लफ्रेंड तो मुझसे कमजोर होकर मुझे मारती है." दूसरे यूजर ने लिखा, "दरअसल, ये हमला नहीं कर रहे, वे खेल रहे हैं. तीसरे यूजर ने लिखा, इसलिए तो गौ माता बोलते हैं." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Heart touching Videocow and puppy

