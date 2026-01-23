क्लासरूम की तरह खेत में लगाई गायों की हाजिरी, आइडल स्टूडेंट की तरह ऐसे दिया रिस्पांस

Cows Attendance Video: सोशल मीडिया पर अक्सर पालतू जानवरों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. लोग अपने पालतू जानवरों से इंसानों जैसा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं तो कई बार जानवर भी इंसानों की नकल करने लगते हैं. इन दिनों गायों का एक खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स मास्टर जी बनकर गायों की हाजिरी ले रहा है और मजेदार बात ये है कि गाय भी सही समय पर रिस्पांस कर रही हैं. चलिए जानते हैं.

कैसे जवाब दे रही थीं गाय?

वीडियो में दिखता है कि गाय मैदान में खड़ी हैं. इस दौरान एक शख्स आता है और दूर कुर्सी लगाकर बैठ जाता है. इस दौरान वो ऐसे बैठता है जैसे स्टूडेंट के सामने कोई टीचर हाजिरी ले रहा हो. खेत में बिल्कुल क्लासरूम वाली फीलिंग आ रही है. ये शख्स रजिस्टर लेकर बैठता है और इधर से एक एक कर गायों के नाम बोलता है और उधर से गाय रंभाती है. इस वीडियो में और भी मजेदार बात ये है कि जो गाय नहीं होती उस स्थान पर कोई गाय नहीं रंभाती, जिसपर ये शख्स रजिस्टर में उस गाय की गैर हाजिरी लगा देता है. गाय ऐसी खड़ी हैं जैसे वो सबसे आज्ञाकारी छात्र हो. चलिए देखते हैं ये मजेदार वीडियो.

किसने पोस्ट किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @viralchuski नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.6 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.



क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखे के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "और एक मेरी क्लास के बच्चे हैं. बार बार रोल नंबर बोलने के बाद भी फिर दो बार नाम लेने के पर यस मैम बोलते हैं." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "इंसानों को इससे सीखना चाहिए." तीसरे यूजर ने लिखा, "मेरी क्लास के बच्चों से अच्छे हैं."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.