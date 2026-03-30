रामनवमी शोभायात्रा... पास में नहीं थे फूल तो 'धनिया' से ही ​कर दिया प्रभु का स्वागत, दादी की भक्ति ने जीता दिल

Viral Video: इन दिनों दादी का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने सबका दिल जीत लिया है. जब मार्केट से राम जी की शोभायात्रा निकलती है तो दादी के पास बरसाने के लिए फूल नहीं थे. इसके बाद दादी ने जो काम किया उसने सबको भावुक कर दिया.

वायरल हो रहे वीडियो में दादी का भक्ति भाव नजर आ रहा है. दादी की प्रभु राम में गहरी आस्था है. पिछले दिनों पूरे देश में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया. इस दौरान शहरों में राम जी की शोभायात्रा निकाली गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि जब शहर से शोभायात्रा निकल रही है तो एक सब्जी बेचने वाली दादी के पास फूल नहीं थे तो उन्होंने 'हरा धनिया के पत्ते' ही बरसा दिया.

दादी ने बरसाए धनिया के पत्ते

सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो ने सबकी आंखों में आंसू ला दिए. वीडियो शेयर कर दावा किया गया कि एक दादी जो सब्जी बेच रही है. इस दौरान वहां से राम जी की शोभायात्रा निकल रही है. दादी के पास बरसाने के लिए फूल नहीं थे तो उन्होंने अपनी सब्जी से हरा धनिया निकाला और धनिए के पत्ते ही बरसा दिए और धनिए से अपने प्रभु का स्वागत किया. आस्था के बीच गरीबी और बेबसी को नहीं आने दिया. अम्मा की इस भक्ति को देख यूजर्स इमोशनल हो रहे हैं. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं.

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वीडियो देखकर आँख में आँशु आ गए सब्जी बेचने वाली अम्मा के पास रामनवमी शोभायात्रा पर बरसाने के लिए फूल नहीं थे तो उन्होंने धनिया के पत्ते बरसा दिए अम्मा को मेरा बारम्बार चरण वंदन pic.twitter.com/jMbD0XsPlO — Deepak Sharma (@SonOfBharat7) March 29, 2026

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किसने शेयर किया वीडियो?

वायरल हो रहे वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @SonOfBharat7 नाम के हैंडल से पोस्ट ​किया गया है और खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 82 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में यूजर्स कमेंट कर रहे हैं.

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देख लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, "सच्चे मन की आस्था." दूसरे यूजर ने लिखा, "सनातनी संस्कार हैं जो कि समाज में समय-समय पर नजर आ जाते हैं." एक यूजर ने लिखा, "यही सच्ची आस्था."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.