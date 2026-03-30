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Hindi Newsजरा हटकेरामनवमी शोभायात्रा... पास में नहीं थे फूल तो धनिया से ही ​कर दिया प्रभु का स्वागत, दादी की भक्ति ने जीता दिल

रामनवमी शोभायात्रा... पास में नहीं थे फूल तो 'धनिया' से ही ​कर दिया प्रभु का स्वागत, दादी की भक्ति ने जीता दिल

Dadi Ka Video: वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है​ कि जब प्रभु राम की शोभायात्रा निकल रही थी. तब सब्जी बेच रही अम्मा ने ऐसा काम किया जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है. यूजर्स इसे सच्ची श्रद्धा बता रहे हैं.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 30, 2026, 11:11 PM IST
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शोभायात्रा पर धनिया बरसाती दादी. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @SonOfBharat7
शोभायात्रा पर धनिया बरसाती दादी. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @SonOfBharat7

Viral Video: इन दिनों दादी का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने सबका दिल जीत लिया है. जब मार्केट से राम जी की शोभायात्रा निकलती है तो दादी के पास बरसाने के लिए फूल नहीं थे. इसके बाद दादी ने जो काम किया उसने सबको भावुक कर दिया. 

वायरल हो रहे वीडियो में दादी का भक्ति भाव नजर आ रहा है. दादी की प्रभु राम में गहरी आस्था है. पिछले दिनों पूरे देश में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया. इस दौरान शहरों में राम जी की शोभायात्रा निकाली गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि जब शहर से शोभायात्रा निकल रही है तो एक सब्जी बेचने वाली दादी के पास फूल नहीं थे तो उन्होंने 'हरा धनिया के पत्ते' ही बरसा दिया. 

दादी ने बरसाए धनिया के पत्ते

सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो ने सबकी आंखों में आंसू ला दिए. वीडियो शेयर कर दावा किया गया कि एक दादी जो सब्जी बेच रही है. इस दौरान वहां से राम जी की शोभायात्रा निकल रही है. दादी के पास बरसाने के लिए फूल नहीं थे तो उन्होंने अपनी सब्जी से हरा धनिया निकाला और धनिए के पत्ते ही बरसा दिए और धनिए से अपने प्रभु का स्वागत किया. आस्था के बीच गरीबी और बेबसी को नहीं आने दिया. अम्मा की इस भक्ति को देख यूजर्स इमोशनल हो रहे हैं. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं.

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यह भी पढ़ें: सादगी में छुपी खुशी: साड़ी पहन बुर्ज खलीफा पहुंची मां, बेटी के सरप्राइज ने जीता दिल

किसने शेयर किया वीडियो?

वायरल हो रहे वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @SonOfBharat7 नाम के हैंडल से पोस्ट ​किया गया है और खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 82 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में यूजर्स कमेंट कर रहे हैं. 

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देख लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, "सच्चे मन की आस्था." दूसरे यूजर ने लिखा, "सनातनी संस्कार हैं जो कि समाज में समय-समय पर नजर आ जाते हैं." एक यूजर ने लिखा, "यही सच्ची आस्था."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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