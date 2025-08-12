Viral Dance: घर जला है मेरा... गाने पर लड़के ने किया ऐसा डांस, लोग बोले- ‘नाचते नजर आ रहे हैं शब्द’

Viral Dance Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स जबरदस्त डांस करता नजर आ रहा है. आइए वायरल वीडियो देखते हैं.
Viral Dance Video: ‘घर जला है मेरा, क्या बिगड़ा तेरा’ ये गाना आपने भी शायद सुना होगा. पिछले काफी समय से इंटरनेट पर इस गाने की शॉर्ट वीडियो ने धूम मचा रखा है. इंस्टाग्राम से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस गाने के साथ क्रिएट की गई फनी वीडियो लगातार वायरल हो रहा है. अब तक दो पत्थर या ईंट के टुकड़े को हाथ में लिए इस गाने पर नाचते आपने देखा होगा लेकिन अब एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गाने के बोल यानी शब्दों को आप नाचते देख सकते हैं.
जी हां, वायरल वीडियो में एक शख्स डांस करता नजर आ रहा है. ‘घर जला है मेरा’ गाने पर शख्स ने इस तरह से धुमका लगाया है कि आप हर एक स्टेप को देखकर खुद फैन हो जाएंगे. वीडियो को देख यूजर्स तक बोल रहे हैं कि व्यक्ति के डांस के साथ शब्दों को नाचते देखा जा रहा है.
DJ पर डांस कर मचाया धूम
वायरल वीडियो के जरिए देख सकते हैं कि किसी पार्टी में एक शख्स डीजे पर डांस करता दिख रहा है. घर जला है मेरा गाना बज रहा है और वो नाचता नजर आ रहा है. डांस इस तरह से करता है कि एक-एक स्टेप सॉन्ग की बोल से मैच करता है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है. इस वीडियो को @rahul_khobe_uk07 नामक अकाउंट से इंस्टाग्राम पर साझा किया गया है. यूजर्स भी तरह-तरह के कमेंट करते दिख रहे हैं.
डांस वीडियो पर यूजर्स के मजेदार कमेंट्स
वायरल डांस पर यूजर्स ने भी काफी कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा- ‘वाह ऐसा लगा जैसे शब्द नाच रहे हों’ दूसरे यूजर ने लिखा कि ट्रेंड की सबसे अच्छी वीडियो. तीसरे यूजर ने कमेंट कर लिखा- ‘इस गाने का पूरा क्रेडिट भाई को मिलना चाहिए.’ इस डांस की वीडियो ने हर तरफ धूम मचा रखी है.