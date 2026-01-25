माचिस का माउस, मंगलसूत्र की लीड... बेटी ने ऐसे बनाया अपना लैपटॉप, पापा नहीं कर पाए हंसी कंट्रोल

Viral Daughter Funny Video: यूं तो सोशल मीडिया पर क्रिएटिव वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन इस बार जिस बेटी का लैपटॉप वायरल हो रहा है उसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. चलिए वीडियो देखते हैं.
Trending Photos
Viral Video: बच्चे स्मार्ट फोन या लैपटॉप जैसे गैजेट की डिमांड करते हैं, कई बार सच में इनकी जरूरत होती है तो कई बार देखा देखी में ये जिद होती है. एक बेटी को पिता ने लैपटॉप दिलाने का वादा किया, पिता लैपटॉप दिलवाते उससे पहले बेटी का सब्र टूट गया और खुद ही नकली लैपटॉप बनाकर बैठ गई. जी हां, ये लैपटॉप इतना फनी है कि आप अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. चलिए वीडियो देखते हैं.
कैसे बनाया सपनों का लैपटॉप?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बेटी के लैपटॉप की वीडियो को आप बिना हंसे नहीं देख पाएंगे. वीडियो में दिखता है कि बेटी अपने पापा के पास लैपटॉप लेकर बेठी है और पापा से कहती है, "आप बोल रहे थे ना कि मैं लैपटॉप दिलाऊंगा." ये देखों मैंने खुद ही बना लिया. इतनी मेहनत और सर्दी में भी पसीना निकालकर बनाया है." इसके बाद वो माचिस से बना माउस दिखाती है जिसमें एक लीड लगी हुई है. माउस की लीड मम्मी के मंगलसूत्र से बनाई गई है. बेटी कहती है, "ये देखों माउस है जिसके अंदर रबर डाल रखी है और ये मम्मी का मंगलसूत्र टूट गया था." इसके बाद बेटी पापा को लैपटॉप खोलकर दिखाती है जो गत्ते का बना हुआ है, इसमें माउस रखने की जगह भी है और काफी बड़ी स्क्रीन भी है. इस दौरान पिताजी किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे थे और बेटी की बातों को सुन रहे थे.
यह भी पढ़ें: पार्टी में बजा हिंदी गाना, इस चीनी शख्स ने किया ऐसा धांसू डांस; देखते रह गए दोस्त
लैपटॉप देखने के बाद क्या बोले पापा?
अंकल ने जब बेटी का पूरा लैपटॉप देख लिया तो बोले, "ठीक है तो अब लैपटॉप तो नहीं लोगी?" इस पर बेटी पलट जाती है और कहती है, "लुंगी". बात बेटी का प्यार अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बेटी की क्रिएटिविटी ने सबका दिल जीत लिया, पापा ने भी बच्ची की कला का सम्मान किया. बच्चे मासूम होते हैं उनके सपने भी क्यूट होते हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, "बच्चों के छोटे से सपने."
क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @naina_chaodhri के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 25 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमाल की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "सब ने सब कुछ देख लिया लेकिन उस बाप के दिल का हाल नहीं देखा जिसके पास लैपटॉप दिलवाने के भी पैसे नहीं है."
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.