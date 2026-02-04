Advertisement
trendingNow13097536
Hindi Newsजरा हटकेससुर की अर्थी उठी तो बहू ने खोल लिया कैमरा, फूट-फूटकर रोने लगी तो भड़के यूजर्स! देखें Video

ससुर की अर्थी उठी तो बहू ने खोल लिया कैमरा, फूट-फूटकर रोने लगी तो भड़के यूजर्स! देखें Video

Viral Video: लाइक्स और व्यूज पाने के लिए लोग किस हद तक उतर सकते हैं इसका ताजा उदाहरण इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. एक महिला के ससुर जी की अंतिम यात्रा जा रही है और इस महिला ने ससुर की मौत को ही कंटेंट बना दिया. 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 04, 2026, 12:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ससुर की अर्थी उठी तो बहू ने खोल लिया कैमरा, फूट-फूटकर रोने लगी तो भड़के यूजर्स! देखें Video

Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने लोगों को गुस्से से भर दिया. अधिकांश यूजर गुस्से में हैं और इसे व्यूज और लाइक्स पाने का तरीका बना रहे हैं. एक महिला अपने ससुर की अंतिम यात्रा में भी रील बनाती दिखाई दे रही है. ये दिखाता है कि समाज में ऐसे भी लोग हैं जो फेमस होने के लिए कितना भी नीचे गिर सकते हैं. जहां एक तरफ लोग अपनों को खोने के गम में कुछ दिन तक सोशल मीडिया को ही भूल जाते हैं, वहीं इस महिला ने ससुर की मौत को ही कंटेंट बना दिया. जैसे ही ससुर जी की अर्थी उठी वैसे ही इस महिला ने फोन का कैमरा खोल दिया और रोने लगी. आप ने आज तक ऐसा कंटेंट नहीं देखा होगा. इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी खून खोल जाएगा.

कैसे बनाया मौत को कंटेंट?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक अंतिम यात्रा जा रही है और लोग उसके पीछे हैं. इस दौरान महिलाएं सड़क किनारे इकट्ठा होकर शोक मना रही हैं और रो रही हैं. इस दौरान रोते-रोते एक महिला अपने फोन का कैमरा खोल देती है और कैमरे पर ही रोने लगती है. इतना ही नहीं वहां रो रही बाकी महिलाओं को भी दिखाती है. इस दौरान कुछ लोग इस महिला को बड़ी हैरानी से भी देखते हैं, लेकिन ये समय किसी को रोकने या टोकने का नहीं है. गमगीन माहौल में कोई व्यक्ति कैमरा खोल ले ये कोई सामान्य या सामाजिक तो नहीं है. हालांकि इस वायरल वीडियो की जगह और समय की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है. वीडियो में दावा किया जाता है कि मरने वाला शख्स इस महिला के ससुर हैं. 

यह भी पढ़ें: खिड़की पर नजर आई चुड़ैल तो फेंक कर मारी जलती हुई लकड़ी, जानें VIDEO की सच्चाई

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि ये अर्थी महिला के ससुर जी की है या पिताजी की इसकी पुष्टि नहीं हुई है. जी न्यूज इसकी इस वायरल वीडियो की प्रमाणिकता या सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बनाई गई है.

वीडियो देख भड़के यूजर
जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. बड़ी संख्या में लोग इस वीडियो को शेयर करने लगे. वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी. ज्यादातर यूजर्स ने इसे संवेदनहीनता की पराकाष्ठा बनाता, तो कई यूजर्स ने इसे व्यूज और लाइक्स पाने का सस्ता तरीका बताया. कुछ लोगों ने इस वीडियो का जमकर मजाक बनाया और खूब तंज कसे, तो वहीं कुछ लोगों का कहना था कि मौत का मामला है इसलिए चुप हैं वरना बहुत कुछ कहने को था. एक यूजर ने हंसते हुए लिखा, "भगवान आत्मा को शांति दे और तुमको फ्लॉवर्स, क्योंकि इस परिस्थिति में वीडियो बनाना कोई मामूली बात नहीं है." दूसरे यूजर ने लिखा, "माफी चाहता हूं पहली बार किसी के रोने पर हंसी आ रही है." तीसरे यूजर ने गुस्से में पूछा, "रील को लाइक करना है या बाबू जी की आत्मा के लिए प्रार्थना." 

किसने शेयर की वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @nehakushwaha6804 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 21 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

father funeralviraltrending

Trending news

₹10 लाख की कार में सेंसर, पर ₹500 करोड़ के विमान 'अंधेरे' में? मुंबई एयरपोर्ट हादसे
Mumbai Airport Plane Collision
₹10 लाख की कार में सेंसर, पर ₹500 करोड़ के विमान 'अंधेरे' में? मुंबई एयरपोर्ट हादसे
'NCP के मर्जर पर किस हैसियत से फडणवीस दे रहे हैं बयान...', ऐसा क्यों बोले शरद पवार?
Maharashtra news
'NCP के मर्जर पर किस हैसियत से फडणवीस दे रहे हैं बयान...', ऐसा क्यों बोले शरद पवार?
सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं ममता बनर्जी; SIR मामले पर खुद रख सकती हैं दलीलें
CM Mamata Banerjee
सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं ममता बनर्जी; SIR मामले पर खुद रख सकती हैं दलीलें
ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप
Punjab news
ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप
पहले पीएम को माला पहनाई, फिर NCP के प्रफुल पटेल ने शरद पवार को दे दिया झटका
ncp news
पहले पीएम को माला पहनाई, फिर NCP के प्रफुल पटेल ने शरद पवार को दे दिया झटका
West Bengal SIR: सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी, SIR मुद्दे पर थोड़ी देर में होगी सुनवाई
Parliament Budget Session live
West Bengal SIR: सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी, SIR मुद्दे पर थोड़ी देर में होगी सुनवाई
कूकी राजी नहीं तो BJP ने ताइक्वांडो खिलाड़ी के हाथों में मणिपुर की कमान क्यों सौंपी?
manipur news
कूकी राजी नहीं तो BJP ने ताइक्वांडो खिलाड़ी के हाथों में मणिपुर की कमान क्यों सौंपी?
जंगल में आतंकियों को घेरा, उधर घुटनों तक बर्फ में... दहशतगर्दों पर सेना का 'वज्रपात'
Indian Army news
जंगल में आतंकियों को घेरा, उधर घुटनों तक बर्फ में... दहशतगर्दों पर सेना का 'वज्रपात'
भारत-US ट्रेड डील का पहला रुझान आया, पढ़िए एक ऐलान से अरबों के खेल की इनसाइड स्टोरी
India US Deal
भारत-US ट्रेड डील का पहला रुझान आया, पढ़िए एक ऐलान से अरबों के खेल की इनसाइड स्टोरी
धड़ाधड़ प्राइवेसी चोरी करने में एक्सपर्ट है मेटा, सुप्रीम कोर्ट ने खोला पूरा चिट्ठा
DNA
धड़ाधड़ प्राइवेसी चोरी करने में एक्सपर्ट है मेटा, सुप्रीम कोर्ट ने खोला पूरा चिट्ठा