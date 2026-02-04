ससुर की अर्थी उठी तो बहू ने खोल लिया कैमरा, फूट-फूटकर रोने लगी तो भड़के यूजर्स! देखें Video

Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने लोगों को गुस्से से भर दिया. अधिकांश यूजर गुस्से में हैं और इसे व्यूज और लाइक्स पाने का तरीका बना रहे हैं. एक महिला अपने ससुर की अंतिम यात्रा में भी रील बनाती दिखाई दे रही है. ये दिखाता है कि समाज में ऐसे भी लोग हैं जो फेमस होने के लिए कितना भी नीचे गिर सकते हैं. जहां एक तरफ लोग अपनों को खोने के गम में कुछ दिन तक सोशल मीडिया को ही भूल जाते हैं, वहीं इस महिला ने ससुर की मौत को ही कंटेंट बना दिया. जैसे ही ससुर जी की अर्थी उठी वैसे ही इस महिला ने फोन का कैमरा खोल दिया और रोने लगी. आप ने आज तक ऐसा कंटेंट नहीं देखा होगा. इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी खून खोल जाएगा.

कैसे बनाया मौत को कंटेंट?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक अंतिम यात्रा जा रही है और लोग उसके पीछे हैं. इस दौरान महिलाएं सड़क किनारे इकट्ठा होकर शोक मना रही हैं और रो रही हैं. इस दौरान रोते-रोते एक महिला अपने फोन का कैमरा खोल देती है और कैमरे पर ही रोने लगती है. इतना ही नहीं वहां रो रही बाकी महिलाओं को भी दिखाती है. इस दौरान कुछ लोग इस महिला को बड़ी हैरानी से भी देखते हैं, लेकिन ये समय किसी को रोकने या टोकने का नहीं है. गमगीन माहौल में कोई व्यक्ति कैमरा खोल ले ये कोई सामान्य या सामाजिक तो नहीं है. हालांकि इस वायरल वीडियो की जगह और समय की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है. वीडियो में दावा किया जाता है कि मरने वाला शख्स इस महिला के ससुर हैं.

हालांकि ये अर्थी महिला के ससुर जी की है या पिताजी की इसकी पुष्टि नहीं हुई है. जी न्यूज इसकी इस वायरल वीडियो की प्रमाणिकता या सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बनाई गई है.

वीडियो देख भड़के यूजर

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. बड़ी संख्या में लोग इस वीडियो को शेयर करने लगे. वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी. ज्यादातर यूजर्स ने इसे संवेदनहीनता की पराकाष्ठा बनाता, तो कई यूजर्स ने इसे व्यूज और लाइक्स पाने का सस्ता तरीका बताया. कुछ लोगों ने इस वीडियो का जमकर मजाक बनाया और खूब तंज कसे, तो वहीं कुछ लोगों का कहना था कि मौत का मामला है इसलिए चुप हैं वरना बहुत कुछ कहने को था. एक यूजर ने हंसते हुए लिखा, "भगवान आत्मा को शांति दे और तुमको फ्लॉवर्स, क्योंकि इस परिस्थिति में वीडियो बनाना कोई मामूली बात नहीं है." दूसरे यूजर ने लिखा, "माफी चाहता हूं पहली बार किसी के रोने पर हंसी आ रही है." तीसरे यूजर ने गुस्से में पूछा, "रील को लाइक करना है या बाबू जी की आत्मा के लिए प्रार्थना."

किसने शेयर की वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @nehakushwaha6804 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 21 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.