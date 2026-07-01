दिल्ली की सड़क पर फंसी अमेरिकी महिला, फोन भी हुआ 'डेड'! फिर अंकल जी ने जो किया, उसने जीत लिया विदेशी ट्रैवलर का दिल

Viral Delhi Story: कई बार सफर के दौरान ऐसी छोटी-छोटी घटनाएं हो जाती हैं, जो पूरी जिंदगी याद रह जाती हैं. कुछ ऐसा ही अमेरिका से भारत घूमने आई एक महिला के साथ हुआ. दिल्ली की सड़कों पर एक पल के लिए वह खुद को अकेला और परेशान महसूस कर रही थीं, लेकिन अगले ही पल एक अनजान शख्स की मदद ने उनका पूरा अनुभव बदल दिया.
अमेरिकी ट्रैवलर सिएरा लिलियन भारत घूमने आई थीं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे दिल्ली में उनका फोन बंद हो गया और वह मुश्किल में फंस गईं. लेकिन इसी परेशानी के बीच उन्हें एक ऐसे इंसान का साथ मिला, जिसने उन्हें महसूस कराया कि भारत में मेहमानों को कितना अपनापन दिया जाता है.
सिएरा ने बताया कि उस समय उनके फोन की बैटरी पूरी तरह खत्म हो गई थी. फोन बंद होने के कारण वह न तो Uber बुक कर पा रही थीं, न रास्ता देख पा रही थीं और न ही किसी दोस्त या परिवार वाले से संपर्क कर सकती थीं. एक अनजान शहर में बिना फोन के रहना किसी के लिए भी चिंता वाली बात हो सकती है. सिएरा भी समझ नहीं पा रही थीं कि अब आगे क्या करें? वह मदद की तलाश में थीं, तभी उनकी मुलाकात एक स्थानीय व्यक्ति से हुई, जिन्हें उन्होंने प्यार से 'अंकल जी' कहा.
आमतौर पर ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति सिर्फ थोड़ी मदद करके आगे बढ़ सकता है, लेकिन अंकल जी ने ऐसा नहीं किया. उन्होंने सिएरा को अकेला नहीं छोड़ा और उनकी पूरी मदद की. सिएरा ने वीडियो में बताया कि अंकल जी ने उन्हें अपने पास बैठाया, फोन चार्ज करवाया और उन्हें आराम महसूस कराया. इसके बाद उन्होंने उन्हें चाय और छाछ भी पिलाई. यही नहीं, उन्होंने सिएरा को अपने आसपास की चीजें दिखाईं. वह उन्हें अपने पौधे दिखाने ले गए, अपनी गायों से मिलवाया और मंदिर भी लेकर गए.
सिएरा के लिए यह अनुभव सिर्फ मदद नहीं, बल्कि एक यादगार पल बन गया. उन्होंने बताया कि बिना फोन के वह काफी डर गई थीं, क्योंकि उनके पास न कोई मैप था और न किसी से संपर्क करने का तरीका. लेकिन अंकल जी ने उन्हें एक विदेशी पर्यटक की तरह नहीं, बल्कि अपने मेहमान की तरह ट्रीट किया. उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जब तक सिएरा की परेशानी दूर नहीं हो जाती, तब तक वह खुद को अकेला महसूस न करें. सिएरा ने अपने पोस्ट में लिखा कि अंकल जी ने उन्हें हिंदी की मशहूर कहावत 'अतिथि देवो भव:' का असली मतलब समझाया.
सिएरा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. बड़ी संख्या में लोगों ने अंकल जी के व्यवहार की तारीफ की और कहा कि यही भारत की असली पहचान है. कई यूजर्स ने लिखा कि यह घटना दिखाती है कि इंसानियत और मदद करने की भावना आज भी लोगों के बीच मौजूद है. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि एक अनजान विदेशी महिला की इस तरह मदद करना दिल जीत लेने वाला पल है. एक यूजर ने लिखा कि भारत की पहचान सिर्फ इसकी जगहों से नहीं, बल्कि यहां के लोगों के व्यवहार से भी होती है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि अंकल जी ने बिना किसी स्वार्थ के जो किया, वह आज के समय में बहुत खास है.
भारत में मेहमानों के स्वागत की परंपरा काफी पुरानी रही है. सिएरा के साथ हुई यह घटना इसी भावना को दिखाती है. एक छोटी-सी मदद ने उनके पूरे सफर की यादों को खास बना दिया. दिल्ली जैसे बड़े शहर में जहां हर कोई अपनी भागदौड़ में व्यस्त रहता है, वहां एक अनजान व्यक्ति का किसी की परेशानी समझकर साथ खड़ा होना लोगों को काफी पसंद आया.
सिएरा ने बताया कि भारत यात्रा के दौरान उन्हें कई लोगों से प्यार और अपनापन मिला, लेकिन अंकल जी का यह व्यवहार वह कभी नहीं भूल पाएंगी. यह कहानी एक बार फिर याद दिलाती है कि कभी-कभी छोटी-सी मदद भी किसी के लिए बहुत बड़ी चीज बन जाती है. एक बंद फोन से शुरू हुई परेशानी आखिरकार एक खूबसूरत याद में बदल गई, जिसे सिएरा जिंदगीभर याद रखेंगी.