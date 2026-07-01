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दिल्ली की सड़क पर फंसी अमेरिकी महिला, फोन भी हुआ 'डेड'! फिर अंकल जी ने जो किया, उसने जीत लिया विदेशी ट्रैवलर का दिल

अमेरिका से भारत घूमने आई एक महिला दिल्ली में उस वक्त परेशान हो गई जब उसका फोन अचानक बंद हो गया. न Uber बुक कर पाई, न रास्ता देख पाई और न किसी से संपर्क कर सकी. तभी एक स्थानीय व्यक्ति ने उसकी मदद की. लेकिन सिर्फ फोन चार्ज करवाकर छोड़ने के बजाय उन्होंने उसे चाय पिलाई, अपने घर ले गए, गाय दिखाई और मंदिर तक घुमाया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 01, 2026, 06:25 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 06:25 AM IST
दिल्ली की सड़क पर फंसी अमेरिकी महिला, फोन भी हुआ 'डेड'! फिर अंकल जी ने जो किया, उसने जीत लिया विदेशी ट्रैवलर का दिल
Image Credit: Image credit: instagram/@sierraliliannSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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