दिल्ली की सड़क पर फंसी अमेरिकी महिला, फोन भी हुआ 'डेड'! फिर अंकल जी ने जो किया, उसने जीत लिया विदेशी ट्रैवलर का दिल

सिएरा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. बड़ी संख्या में लोगों ने अंकल जी के व्यवहार की तारीफ की और कहा कि यही भारत की असली पहचान है. कई यूजर्स ने लिखा कि यह घटना दिखाती है कि इंसानियत और मदद करने की भावना आज भी लोगों के बीच मौजूद है. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि एक अनजान विदेशी महिला की इस तरह मदद करना दिल जीत लेने वाला पल है. एक यूजर ने लिखा कि भारत की पहचान सिर्फ इसकी जगहों से नहीं, बल्कि यहां के लोगों के व्यवहार से भी होती है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि अंकल जी ने बिना किसी स्वार्थ के जो किया, वह आज के समय में बहुत खास है.