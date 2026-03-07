Advertisement
दोनों हाथ नहीं फिर भी जिंदा हैं हौसले, दिव्यांग छात्र ने मैडम को ऐसे बनाकर दिखाया क्राफ्ट

Viral Video: सोशल मीडिया पर दिव्यांग बच्चे का दिल छू लेने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वो स्कूल में मैडम को क्राफ्ट बनाकर दिखा रहा है. बच्चे का हौसला देख आपकी भी आंखें भर आएंगी. 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Mar 07, 2026, 08:48 PM IST
Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर आए बहुत से वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सीधा दिल को छू जाते हैं. कहते हैं 'वक्त और किस्मत कैसी भी हो हौसला नहीं टूटना चाहिए.' जिस दिव्यांग बच्चे का वीडियो इन दिनों वायरल है. उसका हौसला और टैलेंट देख आप भी ताली बजाने पर मजबूर हो जाएगी. 

सोशल मीडिया पर एक टीचर ने अपने दिव्यांग स्टूडेंट का वीडियो शेयर कर जमकर तारीफ की. वीडियो में दिखता है कि दिव्यांग बच्चे अपनी टीचर को क्राफ्ट बनाकर दिखा रहे हैं. इस दौरान बच्चे रंगीन पेपर से फूल बना रहे हैं. बच्चों की स्किल और हौसला नेक्स्ट लेवल पर दिखाई देता है. ऐसे में एक रितेश नाम का छात्र है जिसके दोनों हाथ नहीं है. बिना हाथों के ये बच्चा रंगीन कागज से खूबसूरत फूल बनाकर दिखा रहा है. 

कैसे बनाया फूल?

सबसे पहले ये बच्चा एक डिस्पोजेबल कॉफी के कप में कुछ कागज के टुकड़ों को फेविकोल की मदद से चिपकाता है. आखिर में ये बच्चा पीले रंग के कागज पर फैविकोल लगाता है और उसे भी आखिर में कप में लगाकर दबा देता है. जैसे ही ये बच्चा कप को उल्टा करता है, तो कप से एक खूबसूरत पीले रंग का फूल बनकर निकलता है. बच्चें के चेहरे की खुशी और मुस्कान देखते ही बनती है. इस दौरान टीचर भी बच्चे की तारीफ करते हुए हौसला बढ़ाती है. चलिए ये खूबसूरत वीडियो देखते हैं.

क्या बोली टीचर?

वीडियो इंस्टाग्राम पर @yashichaturvedi नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक 13 मिलियन से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं और 1.7 लाख से ज्यादा यूजर्स ने वीडियो को लाइक किया है. वीडियो शेयर करते हुए यशस्वी चतुर्वेदी ने लिखा, 'रितेश को अपना आशीर्वाद और प्यार दें. अगर आप मुझसे कभी मेरी पसंदीदा जगह पूछें, तो वह हमेशा 'दृष्टि' ही रहेगी. वहां के बच्चे बहुत प्यारे हैं, उनका दिल पवित्र है और उनकी आत्माएं उज्ज्वल हैं. आज मुझे अपने प्यारे बच्चों की बहुत याद आ रही है.

ये बोले यूजर्स?

एक यूजर ने लिखा, 'वो हमें बता रहा है कि टैलेंट की कोई सीमा नहीं होती है.' वहीं दूसरे यूजर का कहना है कि ये सच में एक टैलेंटेड बच्चा है. कुछ यूजर्स ने स्कूल की लोकेशन मांगी. एक यूजर ने लिखा, 'मैं भगवान में विश्वास नहीं करता. लेकिन अगर वह सच में मौजूद है, तो मैं आशा करता हूं कि इन लोगों को आशीर्वाद मिले.'
 
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

