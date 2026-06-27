भूकंप के बीच पत्नी को बचाने के लिए ढाल बना पति, बुजुर्ग का वीडियो देख भावुक हुए लोग

बताया जा रहा है कि यह वीडियो वेनेजुएला में आए भूकंप के दौरान का है. अचानक आए तेज झटकों से लोगों में डर फैल गया था. बिल्डिंग हिलने लगीं और लोग सुरक्षित जगहों की तरफ जाने लगे. इसी दौरान कैमरे में एक बुजुर्ग कपल का ऐसा पल कैद हुआ, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही भूकंप के झटके महसूस होते हैं, बुजुर्ग पति तुरंत अपनी पत्नी के पास पहुंचते हैं. वह बिना समय गंवाए पत्नी को अपनी बाहों में पकड़ लेते हैं और अपने शरीर को उसके आगे कर देते हैं. उनका मकसद साफ था कि अगर ऊपर से कोई सामान या मलबा गिरता है, तो पहले उन्हें चोट लगे, लेकिन उनकी पत्नी सुरक्षित रहें.