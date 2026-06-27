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भूकंप के बीच पत्नी को बचाने के लिए ढाल बना पति, बुजुर्ग का वीडियो देख भावुक हुए लोग

Venezuela Earthquake Video: वेनेजुएला में कुछ दिनों पहले भूकंप के तेज झटके आए थे. इस दौरान एक बुजुर्ग पति का अपनी पत्नी को बचाने वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. भूकंप के तेज झटकों के दौरान बुजुर्ग ने अपनी जान की चिंता किए बिना पत्नी को अपनी बाहों में ले लिया और खुद उसके आगे खड़े हो गए थे.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 27, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:15 PM IST
भूकंप के बीच पत्नी को बचाने के लिए ढाल बना पति, बुजुर्ग का वीडियो देख भावुक हुए लोग
Image Credit: Image credit: X/@HumanityChadSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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