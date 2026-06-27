भूकंप के बीच पत्नी को बचाने के लिए ढाल बना पति, बुजुर्ग का वीडियो देख भावुक हुए लोग

Venezuela Earthquake Video: कहते हैं कि सच्चे रिश्ते की पहचान मुश्किल समय में होती है. जब हालात मुश्किल हों और हर तरफ डर का माहौल हो, तब इंसान की असली भावनाएं सामने आती हैं. ऐसा ही एक दिल छू लेने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है.
वीडियो में एक बुजुर्ग पति भूकंप के दौरान अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं. जैसे ही धरती कांपने लगती है और आसपास की चीजें हिलने लगती हैं, वह खुद की सुरक्षा के बारे में सोचने के बजाय सबसे पहले अपनी पत्नी को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं. यह भावुक पल अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे सच्चे प्यार और जिंदगी भर साथ निभाने की सबसे खूबसूरत तस्वीर बता रहे हैं.
बताया जा रहा है कि यह वीडियो वेनेजुएला में आए भूकंप के दौरान का है. अचानक आए तेज झटकों से लोगों में डर फैल गया था. बिल्डिंग हिलने लगीं और लोग सुरक्षित जगहों की तरफ जाने लगे. इसी दौरान कैमरे में एक बुजुर्ग कपल का ऐसा पल कैद हुआ, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही भूकंप के झटके महसूस होते हैं, बुजुर्ग पति तुरंत अपनी पत्नी के पास पहुंचते हैं. वह बिना समय गंवाए पत्नी को अपनी बाहों में पकड़ लेते हैं और अपने शरीर को उसके आगे कर देते हैं. उनका मकसद साफ था कि अगर ऊपर से कोई सामान या मलबा गिरता है, तो पहले उन्हें चोट लगे, लेकिन उनकी पत्नी सुरक्षित रहें.
इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भावुक हो गए. कई लोगों ने कहा कि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि प्यार, भरोसे और रिश्ते की गहराई दिखाने वाला पल है. एक यूजर ने लिखा कि जिंदगी के हर मोड़ पर साथ देने का वादा करने वाले लोग ही मुश्किल समय में इस तरह खड़े होते हैं. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि बुजुर्ग पति ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार उम्र के साथ कम नहीं होता. कई लोगों ने इस कपल को देखकर कहा कि आज के समय में जहां रिश्तों में छोटी-छोटी बातों पर दूरी आ जाती है, वहीं यह वीडियो लोगों को रिश्तों की असली अहमियत समझाता है.
Elderly Man in Venezuela tries to protect his wife during the earthquake. pic.twitter.com/KDntJFqOwo
— Restoring Your Faith in Humanity (@HumanityChad) June 26, 2026
इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी बड़े एक्शन या फिल्मी अंदाज की बात नहीं है. बस एक पति का अपनी पत्नी के लिए डर और प्यार दिखाई देता है. कई दशक साथ बिताने के बाद भी उस बुजुर्ग पति की पहली प्रतिक्रिया यही थी कि उनकी पत्नी सुरक्षित रहे. यही छोटी-सी बात लोगों के दिल को छू गई. लोगों का कहना है कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन अपने साथी के लिए प्यार और जिम्मेदारी की भावना कभी कम नहीं होती.
प्राकृतिक आपदाएं हमेशा मुश्किल लेकर आती हैं, लेकिन कई बार ऐसे हालात इंसानियत और रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर भी दिखा देते हैं. भूकंप जैसी स्थिति में जहां हर व्यक्ति अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, वहीं इस बुजुर्ग पति ने पहले अपनी पत्नी की सुरक्षा को महत्व दिया. उनका यह कदम बताता है कि प्यार सिर्फ अच्छे समय में साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में एक-दूसरे के लिए खड़े होने का नाम है.
भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य जारी रहे, लेकिन इस कपल का वीडियो सोशल मीडिया पर एक अलग वजह से चर्चा में आ गया. लाखों लोग इसे शेयर कर रहे हैं और इसे रिश्तों की ताकत की मिसाल बता रहे हैं. यह वीडियो एक बार फिर याद दिलाता है कि सच्चे रिश्ते शब्दों से नहीं, बल्कि मुश्किल समय में किए गए कामों से साबित होते हैं.
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