हाथी का अनोखा स्वागत: सूंड से पहनाई माला, विदेशी महिला ने महसूस की भारतीय संस्कृति की आत्मा

Elephant Welcoming Foreign Woman: इन दिनों सोशल मीडिया पर जिस विदेशी महिला का वीडियो वायरल हो रहा है उसने भारत की संस्कृति की एक झलक दिखाई है जो अब पूरी दुनिया में वायरल हो रही है. वीडियो में एक हाथी महिला का स्वागत करता है.
Indian culture video: हर साल लाखों की संख्या में विदेशी टूरिस्ट भारत घूमने आते हैं. वो यहां का खानपान, बोली, शहरों की खूबसूरत, इतिहास और विरासत के साथ साथ विश्व की सबसे प्राचीन प्राचीन, समृद्ध और अनूठी संस्कृतियों में से एक भारतीय संस्कृति को देखने और अंदर तक महसूस करने आते हैं. जो टूरिस्ट यहां आता है वो यहीं का हो जाता है और यही भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है. भारत का आदर और सत्कार विश्व भर में जाना जाता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर जिस विदेशी महिला का वीडियो वायरल हो रहा है उसने भारत की संस्कृति की एक झलक दिखाई है जो अब पूरी दुनिया में वायरल हो रही है. वीडियो में एक हाथी महिला का स्वागत करता है.
हाथी ने ऐसे किया स्वागत?
'अतिथि देवो भव' भारतीय संस्कृति का एक मूल मंत्र है जिसका मतलब होता है, 'अतिथि भगवान के समान है.' इस वीडियो ने एक बार ये मंत्र फिर से सिद्ध कर दिया है भारत की मेहमाननवाजी की कायल हुई इस विदेशी महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखता है कि एक वीदेशी महिला का स्वागत एक हाथी करता है. महिला के सामने एक हाथी खड़ा होता है टेबल पर गेंदे के फूलों की एक माला रखी होती है. इस दौरान वो अपनी सूंड से माला उठाता है और बहुत ही प्यार से महिला के गले में डाल देता है. इस दौरान महिला काफी खुश नजर आती है. उसने इससे पहले ऐसा स्वागत कहीं नहीं देखा होगा. इस दौरान वहां मौजूद बाकी टूरिस्ट महिलाएं वीडियो बनाने लगती हैं और हैरानी से देखने लगती हैं.
किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @jaipurlocalguide नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 4.2 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भारत में आपका स्वागत है." वहीं दूसरे यूजर ने 'अतिथि देवो भव' लिखा.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.