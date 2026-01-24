Advertisement
trendingNow13085235
Hindi Newsजरा हटकेहाथी का अनोखा स्वागत: सूंड से पहनाई माला, विदेशी महिला ने महसूस की भारतीय संस्कृति की आत्मा

हाथी का अनोखा स्वागत: सूंड से पहनाई माला, विदेशी महिला ने महसूस की भारतीय संस्कृति की आत्मा

Elephant Welcoming Foreign Woman: इन दिनों सोशल मीडिया पर जिस विदेशी महिला का वीडियो वायरल हो रहा है उसने भारत की संस्कृति की एक झलक दिखाई है जो अब पूरी दुनिया में वायरल हो रही है. वीडियो में एक हाथी महिला का स्वागत करता है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 24, 2026, 10:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हाथी का अनोखा स्वागत: सूंड से पहनाई माला, विदेशी महिला ने महसूस की भारतीय संस्कृति की आत्मा

Indian culture video: हर साल लाखों की संख्या में विदेशी टूरिस्ट भारत घूमने आते हैं. वो यहां का खानपान, बोली, शहरों की खूबसूरत, इतिहास और विरासत के साथ साथ विश्व की सबसे प्राचीन प्राचीन, समृद्ध और अनूठी संस्कृतियों में से एक भारतीय संस्कृति को देखने और अंदर तक महसूस करने आते हैं. जो टूरिस्ट यहां आता है वो यहीं का हो जाता है और यही भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है. भारत का आदर और सत्कार विश्व भर में जाना जाता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर जिस विदेशी महिला का वीडियो वायरल हो रहा है उसने भारत की संस्कृति की एक झलक दिखाई है जो अब पूरी दुनिया में वायरल हो रही है. वीडियो में एक हाथी महिला का स्वागत करता है.

हाथी ने ऐसे किया स्वागत?
'अतिथि देवो भव' भारतीय संस्कृति का एक मूल मंत्र है जिसका मतलब होता है, 'अतिथि भगवान के समान है.' इस वीडियो ने एक बार ये मंत्र फिर से सिद्ध कर दिया है भारत की मेहमाननवाजी की कायल हुई इस विदेशी महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखता है कि एक वीदेशी महिला का स्वागत एक हाथी करता है. महिला के सामने एक हाथी खड़ा होता है टेबल पर गेंदे के फूलों की एक माला रखी होती है. इस दौरान वो अपनी सूंड से माला उठाता है और बहुत ही प्यार से महिला के गले में डाल देता है. इस दौरान महिला काफी खुश नजर आती है. उसने इससे पहले ऐसा स्वागत कहीं नहीं देखा होगा. इस दौरान वहां मौजूद बाकी टूरिस्ट महिलाएं वीडियो बनाने लगती हैं और हैरानी से देखने लगती हैं.
यह भी पढ़ें: क्लासरूम की तरह खेत में लगाई गायों की हाजिरी, आइडल स्टूडेंट की तरह ऐसे दिया रिस्पांस

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jaipur Local Guide (@jaipurlocalguide)

Add Zee News as a Preferred Source

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @jaipurlocalguide नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 4.2 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भारत में आपका स्वागत है." वहीं दूसरे यूजर ने 'अतिथि देवो भव' लिखा.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Elephant welcome. viral

Trending news

क्या बारिश डालेगी रिपब्लिक डे परेड में खलल? 25-26 जनवरी के मौसम को लेकर IMD का अपडेट
weather update
क्या बारिश डालेगी रिपब्लिक डे परेड में खलल? 25-26 जनवरी के मौसम को लेकर IMD का अपडेट
क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती
UGC
क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
26 January
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
Mumbai News
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
MK Stalin
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
punjab on republic day
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
Kerala News
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
Indian Constitution
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
Tamil Nadu Elections
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
Engineer Rashid
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?