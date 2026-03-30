सिक्स पैक एब्स भूल जाइए! दुनिया की वो जगह जहां 'तोंद' वाले मर्दों पर मरती हैं लड़कियां, क्या है वजह?

आज के दौर में जहां हर दूसरा शख्स जिम में पसीना बहा रहा है और सिक्स पैक एब्स पाने के लिए डाइट कंट्रोल कर रहा है, वहीं दुनिया के एक कोने में कहानी बिल्कुल अलग है. टीओआई रिपोर्ट के मुताबिक, इथियोपिया की ओमी घाटी में रहने वाली 'बोडी जनजाति' (Bodi Tribe) के लिए खूबसूरती का पैमाना डोले-शोले नहीं, बल्कि बाहर निकली हुई बड़ी सी 'तोंद' है. इस कबीले में जिस मर्द का पेट जितना बड़ा और गोल-मटोल होता है, उसे उतना ही हैंडसम, ताकतवर और भाग्यशाली माना जाता है. यहां की लड़कियां ऐसे ही भारी-भरकम मर्दों की दीवानी होती हैं और उन्हें ही अपना हमसफर बनाना चाहती हैं.

क्या 'तोंद' वाले मर्द ही यहां के असली सुपरमॉडल हैं?

टीओआई रिपोर्ट के मुताबिक, बोडी जनजाति में हर साल 'काएल' (Ka'el) नाम का एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जो किसी आम त्योहार से कहीं बढ़कर है. यह दरअसल बड़े पेट वाले पुरुषों के बीच होने वाली एक अनोखी प्रतियोगिता है. इस कबीले की लड़कियों को इस उत्सव का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि इस दिन जो पुरुष सबसे बड़ी और फूली हुई तोंद के साथ सामने आता है, उसे समाज का 'सुपरमॉडल' और 'हीरो' घोषित किया जाता है. यहां की मान्यता है कि एक विशालकाय पेट संपन्नता और अच्छी सेहत की निशानी है, इसलिए कबीले की हर युवती चाहती है कि उसका होने वाला पति इस प्रतियोगिता का विजेता हो.

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क्या 6 महीने तक कमरे में कैद रहते हैं कुंवारे लड़के?

इस प्रतियोगिता को जीतना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए बोडी पुरुष 6 महीने तक कड़ी मेहनत (या कहें कि कड़ी सुस्ती) करते हैं. प्रतियोगिता शुरू होने से 6 महिना पहले, प्रतिभागी पुरुष खुद को एक छोटी झोपड़ी में पूरी तरह कैद कर लेते हैं. इस दौरान उन्हें किसी भी तरह का शारीरिक श्रम या मेहनत वाला काम करने की सख्त मनाही होती है. उनका एकमात्र उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा खाना, आराम करना और सोकर अपना वजन बढ़ाना होता है. इस 'आइसोलेशन' के दौरान वे दुनिया से कटकर सिर्फ अपनी तोंद को गुब्बारे की तरह फुलाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं.

क्या गाय का खून और दूध है इनका सीक्रेट एनर्जी ड्रिंक?

जहां आधुनिक दुनिया के एथलीट और जिम जाने वाले लोग प्रोटीन शेक और सप्लीमेंट्स पर भरोसा करते हैं, वहीं बोडी जनजाति के मर्दों की डाइट सुनकर आप दंग रह जाएंगे. अपनी तोंद को तेजी से बढ़ाने के लिए ये पुरुष गाय के दूध में उसका ताजा 'खून' मिलाकर पीते हैं. दिलचस्प बात यह है कि वे इसके लिए गाय को मारते नहीं हैं, बल्कि उसकी नस से खून निकालकर घाव को मिट्टी से बंद कर देते हैं. कबीले के लोगों का मानना है कि यह मिश्रण एक जबरदस्त 'एनर्जी ड्रिंक' की तरह काम करता है, जो पेट को बहुत कम समय में बाहर निकालने में मदद करता है.

क्या सबसे बड़ी तोंद ही दिलाती है समाज में ऊंचा दर्जा?

काएल उत्सव वाले दिन ये पुरुष अपने पूरे शरीर पर राख और मिट्टी मलकर पारंपरिक नृत्य करते हैं. इस खास मौके पर कबीले के बुजुर्ग सभी प्रतिभागियों के पेट को मापते हैं और जिसका तोंद सबसे ज्यादा बाहर निकला होता है, उसे विजेता चुना जाता है. इस खिताब को जीतने वाले पुरुष को न केवल 'मोस्ट हैंडसम' का दर्जा मिलता है, बल्कि पूरे समाज में उसका सम्मान और रुतबा रातों-रात बढ़ जाता है. विजेता को अपनी पसंद की जीवनसाथी चुनने का मौका मिलता है और लड़कियां उस 'हीरो' के साथ शादी करने के लिए बेताब रहती हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. जी न्यूज इसकी प्रमाणिकता और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.