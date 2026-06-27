/मम्मी की पुरानी साड़ी से बना डाली मॉडर्न ड्रेस! कपड़े फेंकने से पहले देख लें ये वायरल जुगाड़

Viral Fashion Hacks: आजकल सोशल मीडिया पर एक नया ही क्रेज देखने को मिल रहा है. महंगे-महंगे ब्रांड्स के नए कपड़े खरीदने का दौर अब पुराना हो चुका है. रील्स और इंस्टाग्राम पर अब वो लोग छाए हुए हैं जो अपने पुराने कपड़ों को ही ऐसा नया और धांसू लुक दे देते हैं कि देखने वाले बस 'वाह वाह' करते रह जाते हैं. फैशन की दुनिया में इस समय फिक्स करो, थ्रिफ्ट करो और अपसाइकिल करो का नारा गूंज रहा है. यह सिर्फ पैसे बचाने का शॉर्टकट नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत यानी कपड़ों के कचरे से निपटने का एक सुपर-क्रिएटिव और मजेदार तरीका बन चुका है, जिसे हर कोई धड़ल्ले से अपना रहा है.
आजकल की जनरेशन के लिए थ्रिफ्टिंग एक बहुत ही कूल चॉइस बन चुकी है. लोग अब मॉल में जाकर हजारों रुपये फूंकने के बजाय विंटेज साड़ियां, पुराने स्टाइल के क्लासिक ब्लेजर और हाथ से बनी शानदार एक्सेसरीज ढूंढ रहे हैं. इन पुराने कपड़ों का अपना एक अलग ही स्वैग और इतिहास होता है. इंटरनेट और रीसेल ऐप्स ने इस काम को इतना आसान बना दिया है कि हर कोई पुराना लेकिन यूनिक लुक कैरी करके इंटरनेट पर छाया हुआ है. पुराना होने का मतलब बेकार होना बिल्कुल नहीं होता.
जब पुरानी शर्ट बनी ट्रेंडी को-ऑर्ड सेट
कपड़ों को सुई-धागे से ठीक करना या उनकी री-स्टिचिंग करना हमारी मम्मी-दादी के जमाने से चला आ रहा है. लेकिन आज के युवाओं ने इसमें अपना दिमाग लगाकर इसे एक तगड़ा फैशन हैक बना दिया है. पापा की कोई पुरानी या ढीली शर्ट पड़ी है? उसे काटकर लड़कियों ने आज का सबसे ट्रेंडी 'को-ऑर्ड सेट' बना दिया. कोई पुराना कुर्ता है? उसे थोड़ा सा ऑल्टर करके एक झक्कास टॉप का रूप दे दिया.
कबाड़ को बनाएं सबसे कीमती चीज
रीसाइकिलिंग की बातें तो सब करते हैं, लेकिन असली मजा 'अपसाइकिलिंग' में है. इसका मतलब है किसी पुरानी चीज को बिल्कुल नए अवतार में पेश कर देना. जैसे घर में रखी पुरानी बनारसी या सिल्क की साड़ी को काटकर एक बेहद मॉडर्न गाउन या ड्रेस तैयार कर लेना. अगर आप भी इस कमाल के ट्रेंड को करीब से देखना और सीखना चाहते हैं, तो एक बड़ा मौका आ रहा है. मिनिस्ट्री ऑफ टेक्स्टाइल के डीसी हैंडलूम्स द्वारा 'वीव द फ्यूचर' के चौथे एडिशन का आयोजन किया जा रहा है.
यह शानदार इवेंट दिल्ली हाट में जुलाई 12 से 17 तक चलने वाला है, जो कि भारत टेक्स 2026 की एक झलक है. यहां आपको ऐसे कई लाइव उदाहरण और आइडियाज देखने को मिलेंगे जो आपकी सोच बदल देंगे. आखिर सबसे बेस्ट कपड़ा वही है जो आपकी अलमारी में पहले से ही मौजूद है, बस उसे थोड़े नए नजरिए से देखने की जरूरत है.