Advertisement
trendingNow13174068
Hindi Newsजरा हटकेपापा ने चुकंदर और ब्रोकली से किया लाडो का मेकअप, आज तक नहीं देखा होगा इतना क्यूट वीडियो

पापा ने चुकंदर और ब्रोकली से किया लाडो का मेकअप, आज तक नहीं देखा होगा इतना क्यूट वीडियो

Cutest Video Viral: पापा ने बिटिया को केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने दिए और खुद अपने हाथों से ऐसा मेकअप किया जिसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर हो रही है. चलिए देखते हैं पापा ने अपनी लाड़ो का ऑर्गेनिक मेकअप कैसे किया.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 10, 2026, 11:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो क्रेडिट: X Post @TheFigen_
फोटो क्रेडिट: X Post @TheFigen_

Video Viral: बिटिया को जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इतना क्यूट वीडियो आपने आजतक नहीं देखा होगा. एक बिटिया पापा से मेकअप करवा रही है. ये मेकअप काफी खास और शानदार है क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं, बल्कि सब्जियों का यूज किया गया है. चलिए देखते हैं पापा ने अपनी लाड़ो का ऑर्गेनिक मेकअप कैसे किया.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पापा अपनी लाडो को केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने देते हैं. बल्कि सब्जियों से बिटिया का मेकअप करते हैं. जी हां, पापा ब्रोकली और चुकंदर की मदद से बिटिया का मैकअप कर रहे है. आज तक आपने इतना क्यूट वीडियो नहीं देखा होगा.

यह भी पढ़ें: पापा ने कहा सीधा बैठो, लाडो ने कैमरे के सामने फिर बना दिया 'V पोज', क्यूट वीडियो वायरल

Add Zee News as a Preferred Source

 

कैसे किया ब्लश?

वीडियो में देखा जा सकता है कि पापा ने सबसे पहले एक छिले हुए चुकंदर में चाकू से छोटे-छोटे कट लगाकर ब्लश ब्रश बना दिया. अब चुकंदर को बिटिया के गालों पर लगाया जिससे लाडो के गालों पर लाली छा गई. इसके बाद ब्रोकली का एक टुकड़ा लिया और उसको हल्का-सा गर्म कर उससे भी ब्लश किया. इसके बाद जब आईशैडो की बात आई तो स्ट्रॉबेरी का नंबर आया और पापा ने स्ट्रॉबेरी से बिटिया का आईशैडो किया. इस दौरान बिटिया बहुत खुश नजर आ रही है. बेटी की मुस्कान और पिता का प्यार लोगों के दिलों को जीत रहा है. 

वीडियो देख क्या बोले यूजर्स?

वायरल हो रहा वीडियो एक्स पर @TheFigen_ नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 8 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. वीडियो देख यूजर ने लिखा, "शायद मेकअप की शुरुआत भी इसी तरह हुई होगी." वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'एक पिता जो मेकअप की परमिशन नहीं देता, लेकिन अपनी बेटी को निराश भी नहीं करना चाहता है. वह एक बहुत ही प्यारा समाधान निकालता है.' 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

TAGS

trending videonatural makeup

Trending news

देश का वो इकलौता राज्य, जो कहलाता है ‘सरसों किंग’; फिर भी खपत में कहीं नहीं आता नजर
Mustard
देश का वो इकलौता राज्य, जो कहलाता है ‘सरसों किंग’; फिर भी खपत में कहीं नहीं आता नजर
महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा के बीच शिंदे ने बता दी सच्चाई, खत्म हुआ सस्पेंस
Maharashtra Politic
महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा के बीच शिंदे ने बता दी सच्चाई, खत्म हुआ सस्पेंस
बंगाल में प्रचार कर रहे BJP उम्मीदवार की कार पर हमला, गुस्साए कार्यकर्ता, पसरा तनाव
West Bengal Election 2026
बंगाल में प्रचार कर रहे BJP उम्मीदवार की कार पर हमला, गुस्साए कार्यकर्ता, पसरा तनाव
चुनावी समंदर में कैसे हुई फिश की एंट्री, TMC-BJP में ठनी; क्यों 'मछली' बनी गेमचेंजर
West Bengal Election 2026
चुनावी समंदर में कैसे हुई फिश की एंट्री, TMC-BJP में ठनी; क्यों 'मछली' बनी गेमचेंजर
भविष्य की जंग कैसे लड़ी जाएगी? CDS अनिल चौहान ने समझाई ‘युद्ध के चौथे आयाम’ की ABCD
Ran Samwad
भविष्य की जंग कैसे लड़ी जाएगी? CDS अनिल चौहान ने समझाई ‘युद्ध के चौथे आयाम’ की ABCD
ISRO ने फिर लहराया परचम, गगनयान मिशन के लिए सफल रहा दूसरे एयर ड्रॉप टेस्ट का परीक्षण
ISRO
ISRO ने फिर लहराया परचम, गगनयान मिशन के लिए सफल रहा दूसरे एयर ड्रॉप टेस्ट का परीक्षण
करोड़ों के फ्लैट में तेंदुए का खौफ, मुंबई की पॉश सोसायटी में घूमता दिखा लेपर्ड
mumbai
करोड़ों के फ्लैट में तेंदुए का खौफ, मुंबई की पॉश सोसायटी में घूमता दिखा लेपर्ड
नशे के सौदागरों के खिलाफ J&K में महायुद्ध, जुड़ेगी जनता; पुनर्वास-इलाज पर रहेगा फोकस
Jammu and Kashmir
नशे के सौदागरों के खिलाफ J&K में महायुद्ध, जुड़ेगी जनता; पुनर्वास-इलाज पर रहेगा फोकस
नहीं रहे 'लॉयन ऑफ लद्दाख', करगिल में PAK के छक्के छुड़ाने वाले सोनम वांगचुक का निधन
Sonam Wangchuk
नहीं रहे 'लॉयन ऑफ लद्दाख', करगिल में PAK के छक्के छुड़ाने वाले सोनम वांगचुक का निधन
गर्मी के मौसम में बारिश का आतंक, पहाड़ों में जमकर बरसी आफत; दरकी हिमाचल की चोटियां
weather update
गर्मी के मौसम में बारिश का आतंक, पहाड़ों में जमकर बरसी आफत; दरकी हिमाचल की चोटियां