पापा ने चुकंदर और ब्रोकली से किया लाडो का मेकअप, आज तक नहीं देखा होगा इतना क्यूट वीडियो

Video Viral: बिटिया को जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इतना क्यूट वीडियो आपने आजतक नहीं देखा होगा. एक बिटिया पापा से मेकअप करवा रही है. ये मेकअप काफी खास और शानदार है क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं, बल्कि सब्जियों का यूज किया गया है. चलिए देखते हैं पापा ने अपनी लाड़ो का ऑर्गेनिक मेकअप कैसे किया.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पापा अपनी लाडो को केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने देते हैं. बल्कि सब्जियों से बिटिया का मेकअप करते हैं. जी हां, पापा ब्रोकली और चुकंदर की मदद से बिटिया का मैकअप कर रहे है. आज तक आपने इतना क्यूट वीडियो नहीं देखा होगा.

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कैसे किया ब्लश?

वीडियो में देखा जा सकता है कि पापा ने सबसे पहले एक छिले हुए चुकंदर में चाकू से छोटे-छोटे कट लगाकर ब्लश ब्रश बना दिया. अब चुकंदर को बिटिया के गालों पर लगाया जिससे लाडो के गालों पर लाली छा गई. इसके बाद ब्रोकली का एक टुकड़ा लिया और उसको हल्का-सा गर्म कर उससे भी ब्लश किया. इसके बाद जब आईशैडो की बात आई तो स्ट्रॉबेरी का नंबर आया और पापा ने स्ट्रॉबेरी से बिटिया का आईशैडो किया. इस दौरान बिटिया बहुत खुश नजर आ रही है. बेटी की मुस्कान और पिता का प्यार लोगों के दिलों को जीत रहा है.

A father who doesn’t allow makeup but also doesn’t want to disappoint his daughter comes up with the sweetest solution. pic.twitter.com/RqKrQaYDFa — The Figen (@TheFigen_) April 8, 2026

वीडियो देख क्या बोले यूजर्स?

वायरल हो रहा वीडियो एक्स पर @TheFigen_ नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 8 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. वीडियो देख यूजर ने लिखा, "शायद मेकअप की शुरुआत भी इसी तरह हुई होगी." वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'एक पिता जो मेकअप की परमिशन नहीं देता, लेकिन अपनी बेटी को निराश भी नहीं करना चाहता है. वह एक बहुत ही प्यारा समाधान निकालता है.'

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.