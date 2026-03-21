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बच्चों की जान बचाने के लिए शेरनी से भिड़ी मादा तेंदुआ, जंगल से आया रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो

Jangal Ka Video: एक शेरनी ने मादा तेंदुए पर हमला बोला तो बच्चों की जान बचाने के लिए मां शेरनी से भिड़ गई. मादा तेंदुए ने अपनी फुर्ती और हौसला दिखाते हुए शेरनी को खूनी जंग में हरा दिया. आप भी देखें जंगल से आया ये खौफनाक वीडियो.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 21, 2026, 11:12 PM IST
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बच्चों की जान बचाने के लिए शेरनी से भिड़ी मादा तेंदुआ, जंगल से आया रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो

Leopard Lion Fight: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जंगली जानवरों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई बार शिकारी की शिकार बन जाता है तो कभी शिकार खुद चलकर शिकारी के पंजों में आ जाता है. कुछ वीडियो इतने खतरनाक होते हैं कि देखने वाले की रूह कांप जाती है. ऐसा ही एक खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मादा तेंदुआ अपने बच्चों को बचाने के लिए शेरनी से भिड़ गई.

यूट्यूब वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मादा तेंदुआ अपने बच्चों की सुरक्षा में तैनात है. बड़ी चट्टान के पीछे शावक हैं और मां पहरा दे रही है. इस दौरान दूसरी चट्टान पर एक शेरनी नजर आती है. आमतौर पर तेंदुए शेरों से दूर रहते हैं, लेकिन यहां एक मादा तेंदुआ बच्चों की जान बचाने के लिए शेरनी से लोहा ले रही है. जैसे ही शेरनी ने हमला किया तो मादा तेंदुए ने ऐसा पलटवार किया जिसके बारे में शेरनी ने सोचा नहीं होगा.  

शेरनी ने किया हमला

वीडियो में नजर आता है कि जंगलों के बीचों बीच माहौल शांत था. लेकिन ड्राइव पर आए रेंजर ने देखा कि एक मादा तेंदुआ तनाव में है. इसके बाद उनकी निगाह झाड़ियों में छिपी शेरनी पर गई. इस दौरान रेंजर ने भांप लिया था तेंदुए को खतरे का अहसास है और शेरनी कभी भी हमला बोल सकती है. इसके बाद वीडियो में नजर आता है कि शेरनी दबे पांव तेंदुए की ओर आती है. इस दौरान वहां एक शेर भी दिखाई देता है. रेंजर को पता था कि यहां एक बड़ी लड़ाई होने वाली है. 

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यह भी पढ़ें: हाथी को दी चुनौती तो गजराज ने चींटी की तरह मसल दिया ये खूंखार जानवर! वीडियो देख फटी रह जाएंगे आंखें

शेरनी को ऐसे चटाई धूल

आखिरकार वही हुआ जिसका डर था. शेरनी ने मादा तेंदुए पर हमला बोल दिया. इसके बाद अपने बच्चों की रक्षा के लिए मां ने अपनी जान की परवाह नहीं कि और ऐसा जबरदस्त पलटवार किया कि शेरनी को नानी याद आ गई. कुछ देर ये खूनी जंग चली और शेरनी को वहां से दुम दबाकर भागना पड़ा. मादा तेंदुए ने जिस तरह अपनी फुर्ती और हौसले का परिचय देते हुए शेरनी को उसकी औकात दिखाई. हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है. जंगल का ये वीडियो डरा देने वाला है. जिसने भी ये लडाई देखी वो देखता ही रह गया. जंगल का ये वीडियो मां के हौसले को दिखाता है और किसी को खुद से कम न समझने की सीख देता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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