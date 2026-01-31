चलती ट्रेन में हो गई लड़ाई, हाथापाई के बीच ट्रैक पर गिरे 2 लोग! VIDEO देख फटी रह जाएंगी आंखें

Fight in Train Video: चलती ट्रेन के गेट पर दो पक्षों में कहासुनी हो जाती है जिसके बाद बात हाथापाई तक पहुंच जाती है. इस दौरान दो लोग चलती ट्रेन से गिर जाते हैं और ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.
Trending Photos
Train Ka Viral Video: सोशल मीडिया पर ट्रेन के अंदर के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कहीं यात्री सीट के लिए लड़ते दिखाई देते हैं तो कहीं कूड़ा फैलाते दिख जाते हैं. इन दिनों जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. वीडियो में दिखता है कि चलती ट्रेन के गेट पर दो पक्षों में कहासुनी हो जाती है जिसके बाद बात हाथापाई तक पहुंच जाती है. इस दौरान दो लोग चलती ट्रेन से गिर जाते हैं और ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.
ट्रेन से कैसे गिरा?
इंटरनेट पर वायरल हो रहा वीडियो ट्रेन का है. वीडियो में दिखता कि कुछ लोग ट्रेन के गेट पर खड़े हैं. ट्रेन चल रही है और ये यात्री चलती ट्रेन के गेट पर लड़ाई कर रहे हैं. इस दौरान गेट पर लटक रहा शख्स कभी देख लेने की धमकी देता है जिसके बाद ट्रेन के फर्श पर खड़ा यात्री उसको लात मारता है. लात लगने के बाद वो ट्रेन से गिर जाता है और उसके बाद ये भी कूद जाता है. दरअसल जब ये यात्री उस शख्स को लात मार रहा था जब उसके हाथ में इस यात्री का बैग आ जाता है और वो लात मार रहे यात्री का बैग लेकर गिर जाता है. इसके बाद लात मार रहा व्यक्ति भी चलती ट्रेन से कूद जाता है. जब कहासुनी हो रही थी तब एक शख्स शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन इसकी कोई एक नहीं सुनता और नतीजा ये होता है कि चलती ट्रेन से यात्री गिर जाता है. अब ये खौफनाक लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: ट्रेन में बैठकर दामाद जी पी रहे थे शराब! पकड़े जाने पर सासू मां ने मांगी माफी, VIDEO देखें
क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @mukeshrathorevlogs नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 15 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के यूजर्स बड़ी संख्या में कमेंट कर रहे हैं और लड़ रहे यात्रियों पर ही तंज कस रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, जब वो गिर ही गया था तो उतरा क्यों? दूसरे यूजर ने लिखा, आगे का वीडियो कहा हैं. दूसरे यूजर ने लिखा, पहले वाला दूसरे वाले का बैग लेकर गिरा.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.