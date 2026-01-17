Advertisement
trendingNow13077859
Hindi Newsजरा हटकेट्रेन से ट्रैवल कर रहा था विदेशी, भारतीय परिवार ने खिलाया अपना डिनर; वायरल हो गया रिएक्शन

ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था विदेशी, भारतीय परिवार ने खिलाया अपना डिनर; वायरल हो गया रिएक्शन

Foreigner Tourist Viral: सोशल मीडिया पर एक विदेशी टूरिस्ट का वीडियो वायरल हो रहा है जो रात के समय भारतीय रेल में सफर कर रहा है. इस दौरान इंडियन फैमिली के साथ डिनर करता है तो रिएक्शन काफी मजेदार होता है. आंटी बोली- दिस इज मां का प्यार. चलिए वीडियो देखते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 17, 2026, 09:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था विदेशी, भारतीय परिवार ने खिलाया अपना डिनर; वायरल हो गया रिएक्शन

Foreigner Tourist Viral: भारत की मेहमान नवाजी और संस्कृति दुनिया भर में प्रसिद्ध है. भारत में अतिथि को भगवान के समान माना जाता है. इसी को एक बार फिर सिद्ध करता हुआ वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो मे दिखता है कि एक विदेशी टूरिस्ट भारत की ट्रेन में सफर कर रहा है. इस दौरान रेलवे स्टाफ का कर्मचारी विदेशी को डिनर लाकर देता है. इसके बाद वो ट्रेन के स्टाफ से खुले पैसे के लिए पूछता है. इसके बाद वीडियो में दिखता है कि वो डिनर कर रहा होता है तभी वो देखता है कि ऊपर वाली सीट पर एक इंडियन फैमिली भी डिनर करने की तैयारी कर रही है और वो ये देखकर हैरान होता है कि ये लोग अपने घर से डिनर लेकर आए है. वो फैमिली की तरफ देखता है और कहता है कि क्या आप भी डिनर कर रहे हो. वीडियो में दिखता है कि एक आंटी और उनकी लड़की एक प्लेट में खाना लगा रही हैं. इस दौरान वो कहती हैं कि आपके लिए ही लगा रहे हैं. आंटी ट्रेन स्टाफ की ओर से मिले डिनर की ओर इशारा करके कहती हैं कि इससे तो बहुत अच्छा है मेरा.

यह भी पढ़ें: हिमालय पर्वत का नजारा देख हैरान रह गया विदेशी टूरिस्ट, लगाने लगा देशभक्ति का नारा

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें...

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

क्या बोली आंटी?
इसके बाद आंटी विदेशी टूरिस्ट को अपने हाथ से बना खाना खिलाती हैं. पहले हरी सब्जी देती हैं और फिर चपाती भी देती हैं. इसके बाद जब विदेशी टूरिस्ट आंटी के हाथ का बना खाना खाता है तो स्वादिष्ट बताता है और तारीफ करता है. खाना देने के बाद आंटी कहती हैं कि दिस इज मां का प्यार. इसके बाद ऊपर वाली सीट पर बैठी बेटी मां की बात को इंग्लिश में समझाती हैं. अब ये प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है ये भारत की आत्मा को दर्शाता है. यही प्यार भरा स्वभाव भारत की पहचान है.

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @inside_india_files नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.4 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, मां तो मां होती है. दूसरे यूजर ने लिखा, उन्होंने इस मधुर भाव से "अतिथि देवो भव" को परिभाषित किया. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Foreigner Touristindian railwayviral

Trending news

'जनता को बचाइए...' ED विवाद के बीच ममता बनर्जी ने CJI से लगाई गुहार
Latest West Bengal News
'जनता को बचाइए...' ED विवाद के बीच ममता बनर्जी ने CJI से लगाई गुहार
पंजाब के किसानों के लिए आई खुशखबरी, पाकिस्तान बार्डर पर बेरोकटोक खेती का रास्ता साफ
Punjab
पंजाब के किसानों के लिए आई खुशखबरी, पाकिस्तान बार्डर पर बेरोकटोक खेती का रास्ता साफ
एकनाथ शिंदे गुट को 'Horse Trading' का डर? पार्षदों को होटल में किया शिफ्ट
Mumbai mayor
एकनाथ शिंदे गुट को 'Horse Trading' का डर? पार्षदों को होटल में किया शिफ्ट
नामचीन वकील ने 25 करोड़ में कैसे खरीदी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी? हैरान कर देगा मामला
fraud
नामचीन वकील ने 25 करोड़ में कैसे खरीदी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी? हैरान कर देगा मामला
'रत्ती भर का भी फर्क नहीं'- आखिर क्या होती है ये ‘रत्ती’? 90% लोग नहीं जानते मतलब
Ratti
'रत्ती भर का भी फर्क नहीं'- आखिर क्या होती है ये ‘रत्ती’? 90% लोग नहीं जानते मतलब
कश्मीरी पंडितों के लिए मुहिम, कहां तक पहुंचा पुनर्वास और सुरक्षित वापसी का संकल्प
jammu news
कश्मीरी पंडितों के लिए मुहिम, कहां तक पहुंचा पुनर्वास और सुरक्षित वापसी का संकल्प
महाराष्ट्र निकाय चुनाव: NCP ने स्वीकारा जनादेश, हार का ठीकरा EVM पर किसने फोड़ा?
Maharashtra Civic body poll results
महाराष्ट्र निकाय चुनाव: NCP ने स्वीकारा जनादेश, हार का ठीकरा EVM पर किसने फोड़ा?
महिला ने मिट्टी का तेल छिड़क कर 4 वर्षीय बेटी के साथ लगाई आग, पति से हुआ था विवाद
crime news hindi
महिला ने मिट्टी का तेल छिड़क कर 4 वर्षीय बेटी के साथ लगाई आग, पति से हुआ था विवाद
टाटा के बाद अब मारुति की बड़ी छलांग, गुजरात में बनेगा भारत का सबसे आधुनिक ऑटो प्लांट
Maruti Suzuki GIDC
टाटा के बाद अब मारुति की बड़ी छलांग, गुजरात में बनेगा भारत का सबसे आधुनिक ऑटो प्लांट
'TMC ने घुसपैठियों को वोटर बनाने का बड़ा...', मालदा में PM मोदी का CM ममता पर निशाना
west bengal hindi news
'TMC ने घुसपैठियों को वोटर बनाने का बड़ा...', मालदा में PM मोदी का CM ममता पर निशाना