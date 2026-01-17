ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था विदेशी, भारतीय परिवार ने खिलाया अपना डिनर; वायरल हो गया रिएक्शन

Foreigner Tourist Viral: भारत की मेहमान नवाजी और संस्कृति दुनिया भर में प्रसिद्ध है. भारत में अतिथि को भगवान के समान माना जाता है. इसी को एक बार फिर सिद्ध करता हुआ वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो मे दिखता है कि एक विदेशी टूरिस्ट भारत की ट्रेन में सफर कर रहा है. इस दौरान रेलवे स्टाफ का कर्मचारी विदेशी को डिनर लाकर देता है. इसके बाद वो ट्रेन के स्टाफ से खुले पैसे के लिए पूछता है. इसके बाद वीडियो में दिखता है कि वो डिनर कर रहा होता है तभी वो देखता है कि ऊपर वाली सीट पर एक इंडियन फैमिली भी डिनर करने की तैयारी कर रही है और वो ये देखकर हैरान होता है कि ये लोग अपने घर से डिनर लेकर आए है. वो फैमिली की तरफ देखता है और कहता है कि क्या आप भी डिनर कर रहे हो. वीडियो में दिखता है कि एक आंटी और उनकी लड़की एक प्लेट में खाना लगा रही हैं. इस दौरान वो कहती हैं कि आपके लिए ही लगा रहे हैं. आंटी ट्रेन स्टाफ की ओर से मिले डिनर की ओर इशारा करके कहती हैं कि इससे तो बहुत अच्छा है मेरा.

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें...

क्या बोली आंटी?

इसके बाद आंटी विदेशी टूरिस्ट को अपने हाथ से बना खाना खिलाती हैं. पहले हरी सब्जी देती हैं और फिर चपाती भी देती हैं. इसके बाद जब विदेशी टूरिस्ट आंटी के हाथ का बना खाना खाता है तो स्वादिष्ट बताता है और तारीफ करता है. खाना देने के बाद आंटी कहती हैं कि दिस इज मां का प्यार. इसके बाद ऊपर वाली सीट पर बैठी बेटी मां की बात को इंग्लिश में समझाती हैं. अब ये प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है ये भारत की आत्मा को दर्शाता है. यही प्यार भरा स्वभाव भारत की पहचान है.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @inside_india_files नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.4 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, मां तो मां होती है. दूसरे यूजर ने लिखा, उन्होंने इस मधुर भाव से "अतिथि देवो भव" को परिभाषित किया.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.