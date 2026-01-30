खिड़की पर नजर आई चुड़ैल तो फेंक कर मारी जलती हुई लकड़ी, जानें VIDEO की सच्चाई

Viral Ghost Prank Video: यूं तो सोशल मीडिया पर प्रैंक वीडियो वायरल होते रहते हैं. प्रैंक भी कई तरह के होते हैं. प्रैंक के दौरान किसी भी व्यक्ति को अचानक सरप्राइज या डरा दिया जाता है. आम भाषा में कहें तो मजाक या बेवकूफ बनाया जाता है और उसका रिएक्शन रिकॉर्ड किया जाता है. सोशल मीडिया पर भी एक ऐसा ही भूत वाला प्रैंक वीडियो वायरल हो रहा है. चलिए देखते हैं ये प्रैंक कैसे किया गया और इसका क्या रिएक्शन मिला.

कैसे किया गया प्रैंक?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि दो लोग मिलकर किसी को डराने का काम कर रहे हैं. इस दौरान एक व्यक्ति बड़े से डंडे पर एक पुतला बनाकर कमरे की खिड़की में दिखाता है. कमरे में बैठा व्यक्ति काफी डर जाता है, लेकिन फिर भी डायन पर हमला करता है. जैसे ही कमरे के बाहर से ये लड़का डायन का पुतला दिखाता है वैसे ही कमरे से एक बर्तन आता है और सीधा डायन को लगता है. वीडियो देखकर लगता है कि कमरे में बैठा शख्स बिल्कुल नहीं डरता है. जैसे ही चुड़ैल का पुतला खिड़की के सामने किया जाता है अंदर से एक जलती हुई लकड़ी आती है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @kolotna_inung_sia नाक के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 3.8 मिलियन लाइक हो चुके हैं. जिस तरह कमरे के अंदर से भूत पर हमला हो रहा था उसे देखते हुए एक यूजर ने लिखा, "असली भूत को अंदर की तरफ है." दूसरे यूजर ने लिखा, "अब उसकी जान लेकर मानेगा क्या?"

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.