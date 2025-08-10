जिसने देखा उसको नहीं हुआ यकीन, इस मशहूर एक्ट्रेस की तरह दिखती है कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की

China viral student: हाल ही में चीन की एक 24 साल की स्टूडेंट ने सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा दी है. यह छात्रा अपनी खूबसूरती और एक पुरानी अभिनेत्री से चौंकाने वाली समानता के कारण चर्चा में है. लोग उसे देखकर साउथर्न चीनी अभिनेत्री बार्बी सू को याद कर रहे हैं, जिनकी मौत हो चुकी है. छात्रा का ऑनलाइन नाम यिगुबिगु है और लोग उसके रूप-रंग और चेहरे की बनावट में बार्बी ह्सू यानी बार्बी सू की झलक देखते हैं।

कौन है यिगुबिगु?

यिगुबिगु चीन के दक्षिण-पश्चिम इलाके में स्थित चोंगकिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती है. दरअसल इस स्टूडेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हो रही हैं कि उसे रातों-रात लाखों लोगों ने पहचान लिया. इन तस्वीरों में वह चीन के पश्चिमी इलाके के किंगहाई की ट्रिप पर दिख रही है. एक तस्वीर में वह हरे-भरे घास के मैदानों में दौड़ रही है, तो दूसरी में वह एक झील के किनारे सेल्फी ले रही है और एक फोटो में उसने अपने बालों में फूल भी लगा रखे हैं. उसकी इन तस्वीरों को देखते ही लोग उसके दीवाने हो गए और इन्हें 1,50,000 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.

लोगों ने की जमकर तारीफ

यिगुबिगु की तारीफ सिर्फ उसकी खूबसूरती के लिए नहीं हो रही है, बल्कि उसके सादगी भरे स्वभाव के लिए भी हो रही है. जब लोगों ने उससे पूछा कि क्या वह जानबूझकर बार्बी सू की नकल करती है, तो उसने बहुत ही सादगी से जवाब दिया. उसने कहा कि वह बार्बी सू की बहुत इज्जत करती है और उन्हें पसंद करती है, लेकिन वह जानबूझकर उनकी तरह दिखने की कोशिश नहीं करती. उसका यह जवाब सुनकर लोग और काफी ज्यादा प्रभावित हो गए और सोशल मीडिया पर उसे प्योरिटी का खिताब दे दिया.

यह क्यों है इतनी खास?

एक लड़की का किसी मशहूर हस्ती की तरह दिखना कोई नई बात नहीं है, लेकिन यिगुबिगु का मामला इसलिए खास है, क्योंकि वह बिना किसी दिखावे या नकल के लोगों का दिल जीत रही है. उसकी नेचुरल ब्यूटी और सादगी ने उसे सोशल मीडिया पर एक अलग पहचान दी है. लोग उसकी तस्वीरों को देखकर पुरानी यादों में खो रहे हैं और बार्बी सू को याद कर रहे हैं.

कौन थी बार्बी सू?

बार्बी सू काफी फेमस एक्ट्रेस थीं. 2001 में ताइवानी टेलीविजन नाटक "मेटियोर गार्डन" में शान कै वाले रोल से वो फेमस हो गई थीं. फरवरी में जापान में यात्रा के दौरान फ्लू की चपेट में आने के बाद वो निमोनिया की शिकार हो गईं और 48 साल की आयु में ह्सू की मृत्यु हो गई.