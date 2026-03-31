ये क्या अनर्थ हो गया? इंटरव्यू से पहले लड़की ने HR को थमाया ब्लिंकिट का बिल; सोशल मीडिया पर मची खलबली

इन दिनों एक पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें एक लड़की जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी, लेकिन उसने हड़बड़ी में अपना रिज्यूमे अटैच करने के बजाय Blinkit का बिल ई-मेल कर दिया. जिसे देख लोग मजे ले रहे हैं.
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नौकरी पाने की जद्दोजहद में हम सभी एक से बढ़कर एक रिज्यूमे तैयार करते हैं, अपनी स्किल्स को सजाते हैं और घंटों लगाकर कवर लेटर लिखते हैं. लेकिन जरा सोचिए, अगर आपकी इतनी मेहनत पर पानी फिर जाए और HR के पास आपके रिज्यूमे की जगह घर के राशन का बिल पहुंच जाए? जी हां, सोशल मीडिया पर एक लड़की की ऐसी ही मासूम गलती इन दिनों जबरदस्त वायरल हो रही है. इंटरनेट की पब्लिक इस खबर को पढ़कर अपनी हंसी पर काबू नहीं कर पा रही है.
क्या HR ने प्रतिक्रिया दी?
ई-मेल में बिल देख HR ने भी बड़ी विनम्रता दिखाई और जवाब में लिखा कि अप्लाई करने के लिए धन्यवाद, पर गलती से Blinkit का इनवॉइस अटैच कर दिया गया. हिमांशी ने इस जवाब का स्क्रीनशॉट लेकर X (पूर्व ट्विटर) पर शेयर किया और कैप्शन में लिखा, "मैं खुद की ही सबसे बड़ी दुश्मन हूं." उनका यह मजाकिया अंदाज नेटिजन्स को खूब पसंद आया और देखते ही देखते यह पोस्ट वायरल हो गया.
सोशल मीडिया पर कैसे मचा धमाल?
हिमांशी के वायरल ट्वीट पर नेटिजन्स ने जमकर प्रतिक्रियाएं दी. अब तक इसे 4 लाख 28 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है. कमेंट सेक्शन में लोग हंसी मजाक कर रहे हैं. किसी ने लिखा, "मैं तो गलती से सैलरी स्लिप चिपका दिया था." किसी ने कहा, "देखो कहीं बिल के हिसाब से सैलरी न देने लगे." एक अन्य यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "चलो HR को नौकरी न देने का बहाना मिल गया." इस वायरल पोस्ट ने साबित कर दिया कि छोटी-सी गलती भी इंटरनेट पर बड़े मज़ाक का कारण बन सकती है.
i am my own worst enemy pic.twitter.com/W4KpT6HUn3
— loser (@usernamekyaahai) March 30, 2026
क्या हिमांशी को कोई फायदा मिला?
गलती के बावजूद हिमांशी ने इसे मजाक में लिया और Blinkit को टैग करते हुए लिखा, "जॉब तो नहीं मिल पाएगी, कम से कम फ्री कंडोलेंस वाली आइसक्रीम ही दे दो." इस हल्के-फुल्के अंदाज को नेटिजन्स ने खूब सराहा. यह कहानी दिखाती है कि नौकरी के लिए हुई छोटी गलती भी सोशल मीडिया पर वायरल होकर लोगों को हंसी का मौका दे सकती है. साथ ही, यह उम्मीदवारों के लिए भी सीख है कि भेजने से पहले ई-मेल और अटैचमेंट को दोबारा चेक करना जरूरी है.