गरीबी के आगे नहीं झुकाई कलम, ठेले के नीचे बैठकर पढ़ती नजर आईं बच्चियां; सब्जी मार्केट का वीडियो वायरल

Viral Video: एक बेहतर समाज के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है ये कोई बताने की बात नहीं है. खासतौर से महिलाओं को मुख्यधारा में आने के लिए शिक्षा और भी जरूरी हो जाती है. सरकारें भी 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' जैसे स्लोगन से लोगों को जागरूक करती हैं. ताकि लोग बेटियों को पढ़ने से न रोके और उनको खूब पढ़ाएं.

बहुत सी लड़कियों की पढ़ाई रूढ़िवादी सोच के कारण छूट जाती है, कई बार गरीबी भी पढ़ाई पर भारी पढ़ जाती है. लेकिन इन बेटियों ने साबित कर दिया कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए. इन बेटियों ने शिक्षा का महत्व समझाया है, चलिए देखते हैं ये बेटियां किस स्थिति में पढ़ाई कर रही हैं.

यह भी पढ़ें: 'भगवान जी' के लिए आंटी ने गुल्लक में जोड़े इतने पैसे, जब तोड़ी तो नजारा देख दंग रह गए लोग

Add Zee News as a Preferred Source

किस स्थिति में पढ़ रही बेटियां?

वायरल हो रहा वीडियो सब्जी मार्केट का है. जहां सब्जी के ठेले लगे हैं और महिलाएं सब्जी खरीदती नजर आ रही हैं. इस दौरान कैमरे में नजर आता है कि दो बच्चियां सब्जी के ठेले के नीचे बैठकर अपना स्कूल का काम कर रही हैं. जिसने भी ये देखा उसकी आंखें भर आई. कहते हैं ना 'पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं'. इसी बात का उदाहरण इन बेटियों ने बनाना है. गरीबी के आगे कलम नहीं झुकाई और पढ़ाई का जुनून ऐसा कि भरी मार्केट में ठेले के नीचे बैठकर पढ़ रही हैं.

किसने शेयर किया वीडियो?

वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @nimavatnikhil नाम के हैंडल से शेयर किया गया. खबर लिखे जाने तक 19 लाख से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं और 1.5 लाख से ज्यादा लाइक कर चुके हैं. इतना ही नहीं बड़ी संख्या में यूजर्स प्यार लुटा रहे हैं और प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देख यूजर्स कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "महलों में रह कर भी उनके बच्चे शिकायतें कर रहे हैं और गरीब बच्चे झोपडी में भी तकदीर बना रहे है." दूसरे यूजर ने लिखा, "काश एक दिन वे महल में रहने लगें." एक अन्य यूजर ने लिखा, "मेहनत करने से तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन गली-गली जो शैतान घूम रहे हैं उनसे अपनी बच्चियों को बचाना बहुत जरूरी है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.