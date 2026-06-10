'पत्नी' से लड़ाई के बाद डिप्रेशन में गया गोरिल्ला! इंसानों की तरह सिर पर हाथ रख सोचने लगा, VIDEO वायरल

Viral Gorilla Kiyomasa: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो ने तहलका मचा रखा है जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. जापान के एक चिड़ियाघर में रहने वाले 13 साल के मेल गोरिल्ला कियोमासा (Kiyomasa) का एक 62 सेकंड का क्लिप इंटरनेट पर वायरल हो गया. आरटी रिपोर्ट के मुताबिक, अपनी फीमेल पार्टनर के साथ किसी बात पर कियोमासा की जोरदार बहस हो गई थी. इस बहस के ठीक बाद कियोमासा ने जो किया उसने पूरी दुनिया के सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया है. चिड़ियाघर के अधिकारियों का कहना है कि दोनों के बीच यह छोटा सा मतभेद था लेकिन कियोमासा इसे दिल पर ले बैठा.
लड़ाई खत्म होने के बाद कियोमासा पिंजरे में बनी कंक्रीट की सीढ़ियों पर जाकर चुपचाप अकेला बैठ गया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि वह किसी गहरे सदमे या सोच में डूबा हुआ है. सबसे मजेदार बात यह है कि उसने इंसानों की तरह अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा हुआ है. ठीक वैसे ही जैसे कोई इंसान जिंदगी के बड़े फैसलों के बारे में सोचता है या किसी दार्शनिक की तरह गहरे विचारों में खोया होता है. वह बार-बार अपना सिर खुजलाता है अपने हाथों को आपस में जोड़ता है और घूरने लगता है.
पार्टनर से बहस के बाद टेंशन में गोरिल्ला
कियोमासा के इस इंसानी अंदाज को देखकर इंटरनेट यूजर्स ने मजे लेना शुरू कर दिया है. लोग इस वीडियो को देखकर तरह-तरह के मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि यह तो बिल्कुल 'मैरिज स्टोरी' फिल्म के झगड़े जैसा लग रहा है जहां भाई साहब अभी तक सोच रहे हैं कि उनसे क्या गलती हुई और उनकी वाइफ आगे बढ़ चुकी है. वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि गोरिल्ला अपने दिमाग में पूरी लड़ाई को दोबारा रीप्ले कर रहा है और सोच रहा है कि 'आखिर मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया जो वह इतनी नाराज हो गई'. लोगों ने इसका नाम 'गोरिलियो द फिलॉस्फर' भी रख दिया है.
Famous gorilla Kiyomasa falls into deep contemplation after spat with mate — caught on camera in Japanese zoo pic.twitter.com/uZhzYhs5Am
— RT (@RT_com) June 9, 2026
इंसानों के कितने करीब हैं गोरिल्ला?
कियोमासा के इस वीडियो ने वैज्ञानिकों और जानवरों के जानकारों को भी हैरान किया है. हालांकि यह पहली बार नहीं है जब गोरिल्ला का ऐसा व्यवहार सामने आया है. गोरिल्ला इंसानों के सबसे करीबी रिश्तेदारों में से एक माने जाते हैं और उनका लगभग 98 प्रतिशत डीएनए इंसानों से मैच करता है. वे बहुत ही सामाजिक प्राणी होते हैं और इंसानों की तरह ही गुस्सा, दुख, जलन, प्यार और पछतावा जैसी भावनाएं महसूस कर सकते हैं.