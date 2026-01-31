Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेदादी की प्लेट पर इतनी बड़ी छिपकली का हमला! VIDEO देखकर नहीं होगा यकीन

दादी की प्लेट पर इतनी बड़ी छिपकली का हमला! VIDEO देखकर नहीं होगा यकीन

Viral Monitor Lizard Video: सोशल मीडिया पर एक मॉनिटर लिजार्ड (Monitor Lizard) यानी बड़ी छिपकली का वीडियो वायरल हो रहा है. ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब कोई डरावना दिखने वाला जानवर का क्यूट वीडियो सामने आए.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 31, 2026, 09:29 PM IST
दादी की प्लेट पर इतनी बड़ी छिपकली का हमला! VIDEO देखकर नहीं होगा यकीन

Viral Discoverycoron Video: सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब जानवरों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ जानवर काफी खूंखार होते हैं तो कुछ काफी क्यूट दिखते हैं. कई बार जानवर अपनी ही हरकतों में फंस जाते हैं या खुद से बड़े जानवर से पंगा ले लेते हैं. इसके अलावा कई बार जंगल में शिकारी ही शिकार बन जाता है. आज हम आपको कोई खूंखार वीडियो के बारे में नहीं बता रहे, बल्कि खूंखार दिखने वाले जानवर का क्यूट वीडियो के बारे में बता रहे हैं. जी हां, एक मॉनिटर लिजार्ड (Monitor Lizard) दादी की प्लेट से अंडा उठाकर ले गई. वीडियो में दावा किया गया कि ये लिजार्ड पालतू है. चलिए वीडियो देखते हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @mirandaiggy नाम के यूजर ने TikTok की वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये मेरी सबसे ज्यादा देखी गई TikTok वीडियो है. ये सनी, डिस्कवरी कोरोन का रहने वाला मॉनिटर लिजर्ड (बड़ी छिपकली) है. वहां के स्टाफ ने बताया कि उसे अंडे खाने बहुत पसंद हैं. जैसे ही उसने मेरी दादी की प्लेट में खाना देखा, वह बिना रुके एक बाइट लेने आ गया. चिंता की कोई बात नहीं—Sunny को कोई नुकसान नहीं हुआ. बस उसे टेबल पर चढ़ने से और मेरी दादी को चिपकने से रोकना पड़ा. 

यह भी पढ़ें: ट्रेन में बैठकर दामाद जी पी रहे थे शराब! पकड़े जाने पर सासू मां ने मांगी माफी, VIDEO देखें

दादी की टेबल पर पहुंच गया लिजर्ड
वीडियो में दिखता है कि एक टेबल पर दादी कुछ खा रही हैं और तभी वहां एक बहुत बड़ी छिपकली आ जाती है. छिपकली ना सिर्फ दादी के पास आती है, बल्कि टेबल पर चढ़ जाती है और प्लेट से बाइट लेती है. जब वो प्लेट में मुंह लगा रही थी तब दादी डर के कारण दूसरी ओर मुंह कर लेती हैं और इससे पहले वो और काम बिगड़ता, तभी स्टाफ के एक शख्स ने प्लेट को उससे दूर कर दिया और उसकी पूंछ पकड़कर बाहर ले गया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Iggy Miranda (@mirandaiggy)

क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @mirandaiggy नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 3.7 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं बड़ी संख्या में यूजर्स कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट कर पूछा कि ये रिसोर्ट कहां है, अमेजिंग दिख रहा है. दूसरे यूजर ने लिखा, "ये कहां पर है ताकि मैं ये डिसाइड कर सकूं कि मैं कभी वहां नहीं जाऊं क्योंकि मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा और मेरी मौत हो जाएगी."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

