दूल्हे ने उड़ा दी मॉडर्न वेडिंग ट्रेंड्स की धज्जियां, दामाद ने थमा दी डिमांड की ये लिस्ट

Groom 10 demands viral: शादियों का मौसम शुरू हो चुका है और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक दामाद के द्वारा अपने ससुर को भेजी डिमांड की लिस्ट वायरल हो रही है. जिसमें दामाद ने शादी के लिए ऐसी डिमांड की है जिन्हें पढ़कर ससुर की आंखों में आंसू आ गए.

Last Updated: Nov 06, 2025, 05:43 PM IST
दूल्हे ने उड़ा दी मॉडर्न वेडिंग ट्रेंड्स की धज्जियां, दामाद ने थमा दी डिमांड की ये लिस्ट

Groom 10 demands viral: भारत में शादियों का सीजन शुरू हो चुका है. आने वाले महीनों में लाखों घरों में शहनाइयां बजेंगी. ऐसे में जब सोशल मीडिया भी शादी के रंग में रंग चुका है. शादी, फेरे, मंडप, जयमाला और स्टेज पर दूल्हा दुल्हन के कई फनी और रोमांटिक वीडियो वायरल होना शुरू हो चुके हैं. आपने दूल्हे के फनी वीडियो तो बहुत देखें होंगे, लेकिन इस बार एक दामाद ने शादी से पहले लड़की वालों को डिमांड की ऐसी लिस्ट थमा दी कि जिसे पढ़कर ससुर जी भी भावुक हो गए. चलिए जानते हैं क्या थी वो दूल्हे की शानदार डिमांड जिन्होंने ससुर जी की आंखों में आंसू ला दिए.

दरअसल, शादियां जहां पहले प्यार, बंधन, परंपरा और संस्कारों का प्रतीक हुआ करती थीं वो अब फैशन और शो ऑफ बन गई है. लोग अपनी शादी को सोशल मीडिया पर वायरल करने की कोशिश करते हैं. ऐसे ऐसे ट्रेंड सेट करते हैं जिसका शादी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है. इसी फैशन को तोड़ते हुए, सिंपल और सादगी के साथ शादी करने को लेकर दामाद ने ये डिमांड रखी हैं. लिस्ट में 10 पॉइंट्स थे, जो मॉडर्न वेडिंग ट्रेंड्स को चैलेंज करते है
पहली डिमांड- शादी का दिन सोशल मीडिया के लिए हमारे लिए है, इसलिए कोई प्री-वेडिंग शूट नहीं होगी.

दूसरी डिमांड- दुल्हन लहंगा नहीं, साड़ी पहनेगी.

तीसरी डिमांड- तेज या फूहड़ गाने नहीं, सॉफ्ट इंस्ट्रुमेंटल म्यूजिक बजेगा.

चौथी डिमांड- वरमाला के वक्त सिर्फ दूल्हा-दुल्हन स्टेज पर रहेंगे.

पांचवीं डिमांड- मंत्र पढ़ते पंडित जी को कोई तंग नहीं करेगा, फोटो या रील बनाने के लिए.

छठी डिमांड- फोटोग्राफर रस्में रुकवाए बिना और दूस से तस्वीरें लेगा.

सातवीं डिमांड- फोटोग्राफर ज्यों के त्यों फोटो लेंगे, कोई बनावटी पोज नहीं बनवाया जाएगा.

आठवीं डिमांड- शादी दिन में होगी, विदाई शाम तक.

नौवीं डिमांड- कोई भी पब्लिक में न तो गले लगेगा और न लगने के लिए कहेगा

आखिरी डिमांड- दूल्हा दुल्हन को किस करने के लिए नहीं कहा जाएगा.

दूल्हे की डिमांड का ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

वायरल पोस्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

