दूल्हे ने अपने पैर छूने से रोका और दिया ये खूबसूरत जवाब, पंडित जी भी रह गए दंग

Viral Groom Video: शादियों का सीजन चल रहा है. ऐसे में सोशल मीडिया पर शादी से जुड़े वीडियो वायरल हो रहे हैं. कहीं दूल्हा दुल्हन कॉमेडी करते नजर आ रहे हैं, तो कहीं मेहमान शादी खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे है. पिछले दिनों एक छोटी साली का खूबसूरत डांस वायरल हुआ था. इस बार शादी की एक रस्म का एक खूबसूरत वीडियो वायरल हो रहा है जो लड़की और उसके मां बाप का दिल जीत गया. दरअसल, जब पंडित जी ने लड़की के माता पिता से दूल्हे के पैर छूने के लिए कहा तो दूल्हे ने लड़की के सामने ही अपने पैर छुवाने से साफ इंकार कर दिया. चलिए जानते हैं दूल्हे ने ऐसा क्यों किया और इसके बाद क्या खूबसूरत बात कहीं जिसने सबका दिल जीत लिया.

दूल्हे ने पैर छूने से क्यों रोका?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक तरफ दूल्हा दुल्हन बैठे हैं और दूसरी और लड़की के माता पिता मौजूद हैं. इस दौरान पंडित जी किसी रस्म के दौरान लड़की के माता पिता से दूल्हे के पैर छूने के लिए कहते हैं. जैसे ही माता पिता दूल्हे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं वैसे ही दूल्हा पंडित जी को मना कर देता है और अपने पैर टच करवाने से साफ इंकार कर देता है. दूल्हे का ये रूप देखकर पंडित जी भी हैरान रह जाते हैं. जब पंडित जी इसके पीछे का कारण पूछते हैं तो दूल्हा कहता है, "नहीं पैर नहीं छूने देंगे हैं, बड़े हैं वो." वीडियो पर लिखा है, "लड़की के माता पिता भी समान सम्मान के हकदार होते हैं." चलिए ये शानदार वीडियो देखते हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @rashmiisingh97 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 3.9 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि बेटी के लिए सबसे बड़ा सुख यही है जब उसका पति उसके माता-पिता को भी अपने माता-पिता जैसा माने.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.