सिंदूर लगाते समय कैमरामैन पर भड़का दूल्हा! जानें दूल्हे ने ऐसा क्यों किया, वीडियो देखें

Hindi Newsजरा हटकेसिंदूर लगाते समय कैमरामैन पर भड़का दूल्हा! जानें दूल्हे ने ऐसा क्यों किया, वीडियो देखें

Groom Viral Video: सोशल मीडिया पर एक दूल्हे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो दुल्हन को सिंदूर लगाते समय कैमरामैन पर भड़क जाता है. चलिए वीडियो में देखते हैं दूल्हे ने ऐसा क्यों किया.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 22, 2026, 10:05 PM IST
Groom Viral Video: शादियों का सीजन चल रहा है ऐसे में शादी और शादी की रस्मों से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. कहीं दूल्हा अपनी अजीब हरकतों से वायरल है तो कहीं शादी तक दोनों पक्षों की डिमांड ही खत्म नहीं हो रही. कहीं दूल्हे की एक्स दुल्हन का मेकअप कर रही है तो कहीं कपल का फनी मोमेंट वायरल हो रहा है. इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है वो थोड़ा अलग है. वायरल हो रहे वीडियो में​ दिखता है कि एक दूल्हा सिंदूर लगाते समय कैमरामैन पर भड़क जाता है.

क्या करता है कैमरामैन?
शादी में कैमरामैन का काम भी आसान नहीं होता है. कैमरामैन ही आपकी शादी में होने वाले खास पलों को हमेशा के लिए कैद कर लेता है. कैमरामैन पर ये जिम्मेदारी होती है कि कोई खास पल या रस्म छूट ना जाए, इसलिए वो हर मोमेंट को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है ताकि रिजल्ट अच्छा मिल सके. कई बार ऐसा होता है​ कि कैमरामैन की और देखते देखते कपल चिड़ जाता है या वो अपने पल को एन्जॉय नहीं कर पाता है पूरी शादी सिर्फ पोज बनाने में ही निकल जाती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कैमरामैन के बोलने पर दूल्हा गुस्सा हो जाता है हालांकि सब हंसने लगते हैं और कुछ ही सेकेंड में सब नॉर्मल भी हो जाता है. चलिए जानते हैं दूल्हे ने कैमरामैन को क्या कहा?
यह भी पढ़ें: दूल्हे ने अपने पैर छूने से रोका और दिया ये खूबसूरत जवाब, पंडित जी भी रह गए दंग

कैमरामैन से क्या बोला दूल्हा?
सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देखा जा सकता है कि दूल्हा दुल्हन फेरों पर बैठे हैं. सिंदूर लगाने की रस्म चल रही है. इस दौरान जब दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भर रहा था जो किसी भी कपल के लिए सबसे खास पल होता है. इस दौरान कैमरामैन कैमरे की ओर देखने को बोलता है ऐसे में दूल्हा सिंदूर से हाथ हटाता है और गुस्से में पूछता है, "कैमरे में देखकर कौन लगाता है?" इसके बाद वहां मौजूद सभी मेहमान जोर से ठहाके मारकर हंसने लगते हैं. 
 

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @shaadibyaah_bts नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 96 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

