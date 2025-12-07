Advertisement
Hindi Newsजरा हटके

दूल्हा मंडप में छोड़ खेलने लगा क्रिकेट… दुल्हन बनी अंपायर, आगे जो हुआ देख मेहमान भी हंस-हंसकर लोटपोट

Wedding Cricket Viral Video: शादी के बीच हुए फनी क्रिकेट मैच का वीडियो वायरल है, जिसमें दूल्हा बल्लेबाज, दुल्हन अंपायर और भाई-बहन खिलाड़ी बने नजर आते हैं. बिना बैट-बॉल के खेले गए इस मजेदार मैच में दूल्हे का ‘रिव्यू’ सीन खूब हंसी बटोर रहा है.

Dec 07, 2025
दूल्हा मंडप में छोड़ खेलने लगा क्रिकेट… दुल्हन बनी अंपायर, आगे जो हुआ देख मेहमान भी हंस-हंसकर लोटपोट

शादी का सीजन आते ही सोशल मीडिया पर तरह-तरह के वीडियो वायरल होने लगते हैं. कहीं बारातियों की मस्ती, कहीं दूल्हा-दुल्हन का डांस. लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है, उसने लोगों का दिन सच में बना दिया. वीडियो में शादी के बीच अचानक ऐसा मजेदार क्रिकेट मैच शुरू हो जाता है, जिसे देखकर हर कोई हंस-हंसकर लोटपोट हो रहा है. दूल्हा बल्लेबाज़ बन गया, दुल्हन अंपायर, और दोनों के भाई-बहन बन गए खिलाड़ी. इसका फनी अंदाज़ सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है और लोग इस मजेदार पल को खूब पसंद कर रहे हैं.

दूल्हा बना बल्लेबाज तो दुल्हन बनी अंपायर

वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि शादी के माहौल में भाई-बहनों ने दूल्हे को मजे-मजे में क्रिकेट खेलने के लिए तैयार कर लिया. दूल्हा बैटिंग की एक्टिंग करता दिख रहा है, लेकिन सबसे मजेदार हिस्सा तब आता है जब दुल्हन अंपायर बनकर खड़ी हो जाती है. जैसे ही भाई-बहन आउट की अपील करते हैं, दुल्हन का रिएक्शन देखने लायक होता है. वीडियो में दूल्हा और दुल्हन की यह मस्ती लोगों को बेहद पसंद आ रही है.

 इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ वीडियो

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर s_wachan2411 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. शादी के दौरान की इस मस्ती को दूल्हे-दुल्हन के चचेरे भाई-बहनों ने ही कैप्चर किया है. वीडियो में सभी हंसी-खुशी इस खेल का हिस्सा बनते दिख रहे हैं. किसी ने फील्डिंग की एक्टिंग की, किसी ने बॉलिंग की. बिना बैट-बॉल के भी सभी ने ऐसे खेला जैसे मैदान में असली मैच चल रहा हो. यही फनी अंदाज़ इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Swati Chetan (@s_wachan2411)

दूल्हा ले गया ‘रिव्यू’

वीडियो के सबसे मजेदार हिस्से में दूल्हा खुद को आउट घोषित करने की एक्टिंग करता है और भाई-बहन जोर से आउट की अपील करते हैं. दुल्हन अंपायर बनकर उंगली उठाती है और आउट दे देती है, लेकिन दूल्हा तुरंत रिव्यू की मांग करता है. इस पर सभी की हंसी रुक नहीं पाती. यह मजेदार एक्टिंग और परिवार की खुशियों से भरा दृश्य लोगों को खूब पसंद आ रहा है. यही वजह है कि वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और लोग इसे बार-बार देख रहे हैं.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

bride groom cricket video

Trending news

