स्कॉर्पियो नहीं मिली तो शादी से उठकर भागा दूल्हा, पीछे-पीछे दौड़ते रहे बराती, वीडियो देखें

Dulhe Ka Video: वायरल हो रहे वीडियो में सेहरा पहने एक दूल्हा खेतों में भागता नजर आ रहा है. बराती पीछे पीछे उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. वीडियो में दावा किया गया कि दहेज में स्कॉर्पियो न मिलने की वजह से दूल्हे ने ये कदम उठाया है.
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Viral Groom Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के मुताबिक एक दूल्हे को जब वादे के अनुसार दहेज में महिंद्रा स्कॉर्पियो कार नहीं मिली तो वो शादी से उठकर भाग गया. इस दौरान बराती दूल्हे को मनाते रहे और पीछे दौड़कर पकड़ने की कोशिश करते रहे. चलिए जानते हैं.
आपको बता दें कि भारत में दहेज निषेध अधिनियम (Dowry Prohibition Act, 1961) के तहत दहेज लेना और देना दोनों कानूनी अपराध है. दोषी पाए जाने पर कम से कम 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है. ऐसे में एक दूल्हा अपनी शादी से इसलिए भाग गया क्योंकि उसे दहेज में स्कॉर्पियो कार नहीं मिली. वीडियो में दावा किया गया कि दहेज में स्कॉर्पियो देने की बात कही गई थी, लेकिन शादी पर पता चला कि कार नहीं मिल रही. इसलिए दूल्हे ने ये कदम उठाया है.
Groom Ran away from his wedding when the bride's family didn't give him a Mahindra Scorpio. Baraatis chased him through the fields
pic.twitter.com/IXfXPfWuij
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 9, 2026
वीडियो में देखा जा सकता है कि मेहमानों के वाहन खड़े हैं और दूल्हा घर के पास वाले खेत में भाग रहा है. इस दौरान बराती भी उसके पीछे भाग रहे हैं. दूल्हे ने सेहरा भी पहना है. वीडियो देखकर साफ पता चलता है कि दूल्हा अभी शादी से उठकर आया है. ये पूरी घटना किसी ने अपने कैमरे में कैद कर ली. चलिए वीडियो देखते हैं.
वीडियो देख यूजर्स बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, दुल्हन के परिवार की गलती है. गाड़ी देने का वादा क्यों किया. जो स्कॉर्पियो न ले उससे शादी कर देनी चाहिए. दूसरे यूजर ने लिखा, ये कैसे गरीब से शादी करा रहे हो भाई, खिलौना नहीं मिला तो शादी कैंसिल.
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वायरल हो रहा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर मात्र 6 घंटे में 60 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.