गुब्बारे बेचने वाली लड़की का वीडियो वायरल, सादगी और डांस मूव्स ने जीता सबका दिल; क्या आपने देखा?

Viral Dance Video: पिछले कुछ सालों में ​ऐसे कई वीडियो वायरल हुए हैं जिन्होंने लोगों को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया. कुछ लोग अपने एक वीडियो से रातों रात स्टार बन गए. टैलेंट पैसे या सुविधाओं का मोहताज नहीं होता है, कई बार सड़कों पर ऐसी अदा या टैलेंट होता है जिसको ना मंत्र मिल पाता है और ना कोई उसको नोटिस कर पाता है. इन दिनों जो वीडियो वायरल हो रहा है उसने सबका दिल जीत लिया है और पिछले कुछ दिनों से एक लड़की खूब वायरल हो रही है. ये लड़की गुब्बारे बेचने का काम करती है और गाना बजता देख जब वो खुशी से नाचने लगी किसी ने वीडियो बना लिया. लड़की के डांस मूव्य लोगों का दिल जीत रहे हैं. चलिए जानते हैं.

किस गाने पर डांस कर रही थी लड़की?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो को देखकर लगता है कि कोई प्रोग्राम चल रहा है और एंट्री गेट पर ये 2 लड़कियां गुब्बारे बेचने का काम कर रही हैं. इस दौरान 'शरारा शरारा' गाना बज रहा है. इनमें से एक लड़की का नाचने का मन करता है, लेकिन वो शर्माती भी है. इस दौरान वो एंट्री गेट पर ही नाचने लगती है, आते जाते लोग उसे देख रहे हैं. इसके बाद जो डांस मूव्स दिखते हैं उसने सबका दिल जीत लिया. लड़की की सादगी और डांस मूव्स ने इंटरनेट पर धमाल मचा दिया. अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, चलिए वीडियो देखते हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो इंस्टाग्राम पर @wangmos_lifestyle_ नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 4.7 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बहुत हिम्मत चाहिए होती है ऐसे हालात में खुश रहने के लिए." दूसरे यूजर ने लिखा, "सारा टैलेंट सड़कों पर ही है." तीसरे यूजर ने लिखा, "हालात कुछ भी हो हमेशा खुश रहने चाहिए." चौथे यूजर ने लिखा, "इस बच्ची ने बहुत ही सुंदर डांस किया."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.