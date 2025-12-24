नई बहू ने ढोलक नहीं, गिटार बजाकर नानी को सुनाया Saiyaara सॉन्ग, दिल जीत गया ये प्यारा वीडियो

Guitar wali Bahu: आपको याद होगा, ​कुछ दिन पहले गिटार बजाती नई दुल्हन का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. इस बार दुल्हन नानी के लिए गिटार बजा रही है और अपनी स्वीट वॉइस में संयारा सॉन्ग सुना रही है. इस दौरान नानी भी गाने को पूरा एन्जॉय करती हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. चलिए देखते नई बहू का ये प्यारा-सा वीडियो.

क्या था नानी का रिएक्शन?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक सोफे पर लाल साड़ी में नई दुल्हन बैठी है और दुल्हन के हाथ में परंपरागत ढोलक नहीं, बल्कि गिटार है. दुल्हन के वीडियो वायरल होने के पीछे एक कारण गिटार भी है. इसमें कोई शक नहीं कि दुल्हन की आवाज शानदार है और यूजर्स को खूब पसंद आ रही है, लेकिन जहां बाकी दुल्हनें ससुराल आते ही ढोलक बजाती हैं वहां इस दुल्हन ने अपने गिटार से सोशल मीडिया पर आग लगा दी है. वीडियो में दिखता है कि दुल्हन गिटार बजा रही है और संयारा मूवी का सॉन्ग सुना रही है. नानी को भी बहू का ये प्यारा अंदाज खूब पसंद आ रहा है और वो भी गाने को एन्जॉय कर रही हैं. आप भी देखें ये वायरल वीडियो.

किसने शेयर किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @outsidetheroof10 वेरिफाइड हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर ढाई हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखकर यूजर्स प्यार प्यारे कमेंट भी कर रहे हैं.

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट सेक्शन में मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा, "मुंह दिखाई हो गई अब मुंह दिखा सकते हो." वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट कर पूछा कि मुंह दिखाई का शगुन कैसे भेजें.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.