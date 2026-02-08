Handsome Elephant: कभी देखा है इतना हैंडसम हाथी? हेयर स्टाइल और मेकअप देख आ जाएगी मुस्कान

Cute Elephant Ka Video: एक हाथी को वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है. ये हाथी देखने में काफी क्यूट और हैंडसम है. इस हाथी को और भी खूबसूरत बनाने के लिए मालिक पहले हेयर स्टाइल बनाता है और बाद में बड़ा सा टीका लगाकर मेकअप भी करता है. हाथी एक मासूम से बच्चे की तरह तैयार हो रहा है जैसे कोई मां अपने बच्चे को स्कूल के लिए तैयार कर रही हों. इंटरनेट पर ये प्यारा वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है. चलिए देर ना करते हुए वीडियो देखते हैं.

ऐसे सेट किए हाथी के बाल

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक हाथी छाया हुआ है. शायद आपने भी देखा होगा. अगर आपने वो हाथी नहीं देखा है तो हम बताते हैं. ये हाथी इतना सुंदर और क्यूट है कि वीडियो देखकर कोई भी इम्प्रेस हो जाएगा. वीडियो में दिखता है कि हाथी घुटनों के बल बैठा है और इस दौरान एक शख्स उसके माथे के बालों को कंघी से सेट कर रहा है. ये शख्स हाथी के सिर के बालों को सुलझाकर 'तेने नाम' वाले स्टाइल में सेट कर देता है.

कैसे होता है हाथी का मेकअप?

जब बाल सेट हो जाते हैं तो मेकअप की बारी आती है. मेकअप में सबसे पहले लाल रंग का बड़ा सा टीका लगाया जाता है. इसके बाद टीके के दोनों ओर सफेदी से माथा रंगा जाता है और एक खूबसूरत पैटर्न बनाया जाता है. इतना ही नहीं हाथी के गले में एक खूबसूरत घंटी भी बंधी है. अब ये वीडियो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है. अब भी इस वीडियो को देखेंगे तो कई बार देखते रह जाएंगे. चलिए देर ना करते हुए वीडियो दिखाते हैं. नीचे लिंक पर क्लिक कर आप वीडियो देख सकते हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @madhavanunni_achann नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 8 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स भी कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "साउथ की संस्कृति और जानवरों के प्रति प्रेम वाकई बहुत आकर्षक है. मैं इनकी सराहना करता हूं."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.