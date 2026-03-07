खाई पार करने के लिए ड्राइवर ने चुना मौत का पुल! पाइप पर गाड़ी चलती देख सूख जाएगा गला

Mountain Driving Viral Video: सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा. वीडियो में दिखता है कि एक गहरी खाई के ऊपर लोहे के पाइपों पर गाड़ी चल रही है. इस तरह खाई पार कर दूसरी पहाड़ी पर पहुंचना काफी बड़ा रिस्क है. ऐसे में लोग वीडियो देखकर हैरान हैं. यूजर्स ड्राइवर की हिम्मत और स्किल की खूब तारीफ कर रहे हैं और चिंता भी जता रहे हैं.

आपने पहाड़ों पर खतरनाक ड्राइविंग तो खूब देखी होगी, लेकिन ऐसी ड्राइविंग शायद आपने नहीं देखी होगी. ये वीडियो हिमाचल प्रदेश का बताया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है एक गहरी खाई को पार करने के लिए लोहे के पाइप रखे हुए हैं. 2 पहाड़ियों के बीच लोहे के पाइप रखे हैं और नीचे गहरी खाई है. ऐसे में एक पिकअप ट्रक इन पाइप पर पूरे कंट्रोल के साथ आता दिखाई देता है. हैरानी की बात ये है कि पाइप की मोटाई भी टायर की मोटाई से थोड़ी-सी ही ज्यादा है. ऐसे में स्टीयरिंग का हल्का-सा मूवमेंट मौत की खाई में ले जा सकता है.

खाई पार करने का खतरनाक तरीका

पहाड़ों के बीच खाई पार करने का ये खतरनाक तरीका खूब वायरल हो रहा है. वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि ड्राइवर बेहद सावधानी के साथ गाड़ी को आगे बढ़ा रहा है. वहां मौजूद लोग भी गाड़ी को ध्यान से देख रहे हैं.

ड्राइवर ने दिखाई स्किल

जब ये गाड़ी लोहे के पाइप पर चल रही थी, तब वहां मौजूद लोग ड्राइवर को डायरेक्शन दे रहे हैं. हालांकि इस दौरान लोग डरे नजर भी आते हैं, लेकिन ड्राइवर ने भी अपना एक्सपीरियंस और स्किल दिखाते हुए गाड़ी को वहां से निकाल लिया. यही कारण है कि अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर छा रहा है. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं.

वीडियो देख यूजर्स ने जताई चिंता

वीडियो देख यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'खतरों के खिलाड़ी.' वहीं एक यूजर को इस बात पर हैरानी जताई कि पाइप गाड़ी का वजन कैसे झेल गया? एक यूजर ने लिखा कि जब तक गाड़ी पास नहीं हो गई वो सांस नहीं ले पा रहा था. एक यूजर का कहना है कि गाड़ी उनकी निकल रही थी और सांस उसकी ऊपर नीचे हो रही थी.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वीडियो इंस्टाग्राम पर @tomarshab471 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. खबर लिखे जाने तक 7 लाख से ज्यादा व्यूज और 31 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.