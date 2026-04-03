डिलीवरी से पहले नाचकर बढ़ाया वाइफ का हौसला, वायरल हुआ पति का दिल छू लेने वाला मोमेंट

Dance Video: जब पत्नी लेबर रूम में दर्द से लड़ रही थी तब शख्स वाइफ का हौसला बढ़ाने के लिए उसके सामने डांस करने लगता है. लेबर रूम में वाइफ के सामने पति का ये डांस वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. सबका दिल जीत रहा है ये वीडियो.
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Dance Video: महिला को अपने साथी की सबसे ज्यादा जरूरत तब महसूस होती है जब वह प्रेग्नेंट होती है. लेकिन अगर डिलीवरी से पहले अपका पार्टनर ही डांस कर आपका हौसला बढ़ाए तो ये किसी भी महिला के लिए बहुत खूबसूरत पल होगा. ऐसे ही एक पति का खूबसूरत वीडियो इंटरनेट पर छा रहा है जो डिलीवरी से पहले अपनी वाइफ का अनोखे अंदाज में हौसला बढ़ा रहा है. यूजर्स वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं. चलिए देखते हैं पति ने लेबर रूम में वाइफ के सामने कैसे डांस किया.
वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रेग्नेंट वाइफ लेबर रूम के बेड लेटी है. अब मां बनने का समय आ गया है. ये वो समय है जब महिला और डॉक्टर दोनों चाहते हैं कि पति उनके साथ ही रहे. ऐसे में एक शख्स अपने पति होने का फर्ज खूबसूरती से निभा रहा है. वीडियो में दिखता है कि लेबर रूम में महिला के साथ उसका पति मौजूद है और कोई नहीं है. ऐसे में वो शख्स दर्द भरे इस पल में डांस कर पत्नी का हौसला बढ़ा रहा है.
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डिलीवरी के टाइम ज्यादातर लोग ओवरथिंकिंग या अन्य किसी कारणों से घबरा जाते हैं, लेकिन ये शख्स ने घबराने और डरने के बजाय, वाइफ के चेहरे पर मुस्कान लाने का विकल्प चुना. जिससे ये दर्द भरा भावुक पल भरोसे का प्यार का पल बन गया. ये वीडियो बताता है कि रिश्तों में छोटी छोटी कोशिशें रिश्तों में बढ़ा बदलाव ला सकती हैं.
वीडियो को @nocap_india नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया. खबर लिखे जाने तक 52 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. कमेंट बॉक्स में यूजर्स ने रेड हार्ट वाले इमोजी सेंड किए हैं.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.