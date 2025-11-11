सुहागरात का वीडियो वायरल! गांव की दुल्हन को समझ रहा था मूर्ख, ऐसे मिला करारा जवाब

Viral Video: इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक कमरा सजा हुआ है. शायद सुहागरात का समय है और नई नवेली दुल्हन बेड पर बैठी है. दुल्हन गांव की है और पति शहर का है. ऐसे में दूल्हा दुल्हन को नीचा दिखाने की कोशिश करता है. इस दौरान दुल्हन भी कम नहीं थी और वो अपने देसी अंदाज में ऐसा जवाब देती है कि दूल्हे की बोलती बंद हो जाती है और वो वहां से रफूचक्कर हो जाता है.

किस लहजे में बात कर रहा था पति?

वीडियो को शुरुआत एक सजे हुए रूम से होती है. जो शायद किसी नवविवाहित जोड़े की सुहागरात का कमरा है. दुल्हन गहरे लाल रंग की साड़ी में पल्लू (घूंघट) करके बैठी है. इस दौरान उसका पति कमरे में आता है. पति अपने अंदाज में एक ऐंठ के साथ दुल्हन को पीने के लिए मिल्क शेक देता है और कहता है, "ये लो, मिल्क शेक! कभी पिये हो अपने गांव में?" इस लहजे में से साफ नजर आ रहा था कि पति को लगता है कि गांव की लड़की कभ मिल्क शेक जैसी फैंसी या मॉर्डन फूड्स नहीं खाई या पीती होगी. इसके बाद दुल्हन कुछ कहने की कोशिश करती है तभी पति कहता है “बस बस, ज्यादा न बोलो. पीओ!”.

यह भी पढ़ें: ये कैसी सनक? जलते तवे पर बैठकर बनाई रील, यूजर्स बोले- अब करो कॉपी

दुल्हन ने दिया करारा जवाब

पति के इस लहजे को देखकर दुल्हन ने भी अपना जलवा दिखा दिया और अपने बगल से दूसरा शेक का पैकेट निकालकर पति की ओर बढ़ा दिया और बोला, “ई लो! ये हम लाए हैं अपने मायके से!” पति देखता है कि ये तो कोल्ड कॉफी लेकर आई है. इसके बाद पति वहां से भाग जाता है और कहता है, “अरे बाप रे! भागो! ई तो ज़्यादा एडवांस निकली!” इस वीडियो ने लाखों दर्शकों का ध्यान खींचा है और “गांव की बहू को कम समझा” शीर्षक के साथ यह खूब शेयर किया जा रहा है. हालांकि, इसे मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है. ये वीडियो सिर्फ एक रील नहीं है, बल्कि ये इस आम धारणा पर भी तीखा व्यंग्य है कि गांवों में रहने वाले मॉर्डन फूड्स के बारे में नहीं जानते हैं. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @aarti_style_tips नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.