इंडिया से हूं... सुनकर पैसे वापस करने लगा दुकानदार, देश का नाम जानकर नहीं होगा यकीन

"इंडिया से हूं..." सुनकर पैसे वापस करने लगा दुकानदार, देश का नाम जानकर नहीं होगा यकीन

Pakistan Viral Video: सोशल मीडिया पर खूबसूरत वीडियो वायरल हो रहो है जिसमें एक भारतीय शख्स विदेश में ठेले वाले से कुछ सामान खरीदता है और बताता है वो इंडिया से है तो ठेले वाला पैसे लेने से इंकार करने लगता है. वीडियो खूबसूरत है, लेकिन देश का नाम सुनकर आप भी चौंक जाएंगे.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 06, 2026, 08:44 PM IST
"इंडिया से हूं..." सुनकर पैसे वापस करने लगा दुकानदार, देश का नाम जानकर नहीं होगा यकीन

Pakistan Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिसमें भारतीयों को विदेश में सम्मान की नजर से देखा जाता है, लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आया है वो थोड़ा अलग है. अलग इसलिए है कि ये वीडियो ऐसे देश का है जिसका नाम सुनकर आपको अपने कानों पर भरोसा नहीं होगा. चलिए जानते हैं किस देश के दुकानदार ने एक भारतीय से पैसे लेने से इंकार किया.

पहले थमाया भारतीय नोट
इंटरनेट पर वायरल हो रहा वीडियो कोई रूस या जापान का नहीं है, बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान का है. जी हां, हमने कहा था ना कि आपको विश्वास नहीं होगा. पाकिस्तान के एक दुकानदार को जब पता चला कि ग्राहक भारत से है तो उसने पैसे लेने से इंकार कर दिया. हालांकि बाद में इस इंडियन लड़के ने जबरन पैसे दे दिए. दरअसल, पाकिस्तान की सड़कों पर बाइक से एक भारतीय घूम रहा था, इस दौरान उसको एक पाकिस्तानी दिखाई देता है जो अपने ठेले पर ड्राई फ्रूट्स बेच रहा है. इस दौरान ये लड़का ठेले वाले को रोकता है और रेट पूछता है. दुकानदार 50 रुपये का 250 ग्राम बताता है और ये खरीदने लगता है. इसके बाद जब वो 250 ग्राम ड्राई फ्रूट्स तोलकर देता है तो ये लड़का भारतीय 100 रुपये का नोट दिखाता है जिसे देखकर वो दुकानदार चौंक जाता है.

यह भी पढ़ें: ये है भारत का इकलौता अफ्रीकी गांव! VIDEO में देखें कैसे रहते हैं यहां के लोग 

भारत का नाम सुनते ही वापस किए पैसे
इस दौरान ये लड़का बोलता है कि ये ज्यादा है और पाकिस्तान में 300 रुपये बनेंगे. इसके बाद दुकानदार लेने से मना कर देता है और पाकिस्तानी रुपये मांगता है. इसके बाद ये लड़का अपने पर्स से पाकिस्तानी नोट निकालता है और इस ठेले वाले को दे देता है. इस दौरान लड़का बताता है कि मैं इंडिया से हूं. भारत का नाम सुनकर पहले तो दुकानदार को यकीन नहीं होता, पर बाद में जब यकीन होता है तो कहता है अगर आप इंडिया से हो तो पैसे मत दो और वापस रख लो. ये ठेले वाला ये कहकर पैसे वापस कर देता है कि छोड़ो आप मेहमान हो. इसके बाद भारतीय लड़का उसको मना लेता है और जबरन पैसे दे देता है और बाद में शुक्रिया भी कहता है. पाकिस्तान से ऐसा वीडियो आना सबको चौंका रहा है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

यह भी पढ़ें: दोस्त के चेलैंज पर कश्मीर से बर्फ पैक कर दिल्ली पहुंचा शख्स, VIDEO देखें कैसे पूरा किया टास्क

 

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @rizwansidravlog नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.8 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं बड़ी संख्या में यूजर्स कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

pakistan viral video

