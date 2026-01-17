Advertisement
घाट पर विदेशी टूरिस्ट के गिटार की धुन पर झूमे इंडियन अंकल, इंटरनेट पर हो रही तारीफ

Indian Uncle Dancing Video: सोशल मीडिया पर एक इंडियन अंकल का वीडियो वायरल हो रहा है जो एक विदेशी संगीतकार के गिटार पर मस्ती में झूम रहे हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स इन अंकल की सहजता और आनंद में झूमने की खूब तारीफ कर रहे हैं. आप भी देखें वीडियो.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 17, 2026, 04:44 PM IST
Dancing Video Viral: आपने सोशल मीडिया पर कई संगीतकारों के वीडियो देखें होंगे. कुछ लोग बहुत अच्छा गिटार बजाकर दिखाते हैं. लेकिन इन दिनों के एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आनंद और संगीत एक साथ मिल गए हैं और उन्होंने साबित कर दिया कि संगीत और कला की कोई सीमा नहीं होती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक विदेशी कलाकार गिटार बजा रहा है और एक भारतीय अंकल उसकी धुन पर मस्त मलंग होकर नाच रहे हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और यूजर्स खूब तारीफ कर रहे हैं.

कैसे किया स्वागत?
वीडियो के कैप्शन के मुताबिक, एक ब्राजीलियाई संगीतकार लुकास एलर गिटार बजा रहे थे और अपने स्टूडेंट के लिए एक ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर रहे थे. तभी इस विदेशी शख्स ने नोटिस किया कि उसके कैमरे के फ्रेम में एक इंडियन अंकल आ गए. ऐसे में वो नाराज होने के बजाय उन्हें भी अपने साथ होने के लिए न्योता देते हैं. वीडियो में दिखता है कि वो विदेशी शख्स गिटार बजा रहा है और इंडियन अंकल मस्ती में झूम रहे हैं या नाच रहे हैं. आनंदमय ये डांस अब वायरल हो रहा है. एलर ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, "संगीत और प्रेम, सार्वभौमिक भाषाएँ," जानकारी के अनुसार एलर नाद योग और संगीत का अध्ययन करते हैं. उन्होंने भारतीय व्यक्ति को अपने पास रुकने के लिए कहा और उसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया को पसंद आ रहा है. 

संगीतकार ने की तारीफ
वीडियो के कैप्शन में आगे लिखा है कि लोकल व्यक्ति ने सहजता से नाचना शुरू किया, स्वाभाविक रूप से ये व्यक्ति एलर के गिटार की धुन पर थिरक रहा था. इसके बाद एलर ने उस व्यक्ति के डांस की तारीफ भी की और उस पल को खूबसूरत बनाने और शेयर करने के लिए हिंदी में धन्यवाद भी किया. वायरल हो रहा वीडियो बनारस के घाट का बताया जा रहा है. 

यह भी पढ़ें: पहले बजाया गिटार फिर उसी पर बैठकर चला गया, कभी देखा है ऐसा चलता फिरता गिटार

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @theassamtribune_official नाम के वेरिफाइड अकाउंट से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 9.6 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

